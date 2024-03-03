14 фото о том, как в Кении из старых шлепок, выброшенных в море, делают скульптуры

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Как мусор превращается в шедевр.
Одна инициативная группа кенийцев не только помогает делать пляжи чище, после уборки они создают яркие произведения искусства. И мы тут не лукавим, скульптуры действительно настолько классные, что могли бы украсить любой дом или даже торговый центр. Все эти фигуры ниже сделаны из старых шлепанцев.
Джули Черч (Julie Church) основала компанию Ocean Sole, вдохновившись детьми
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Она наблюдала, как они отыскивают на пляже старые шлепанцы и делают из них игрушки
Джули поняла, что это очень гибкий и податливый материал, и из него можно сделать все, что хочешь
Так и получилось: все фигуры от Ocean Sole созданы из старых шлепанцев
Компания платит людям за сбор мусора на пляже, а затем превращает его в скульптуры
В такой уборке уже успели принять участие около 1000 человек
Для местных это неплохой способ подзаработать
Затем шлёпки нужно хорошо отмыть и обсушить
А дальше получившийся материал склеивают друг с другом и придают нужную форму
Остается только еще раз помыть фигуру и отправить ее покупателю или партнеру
Ocean Sole выпускает как маленькие фигурки, так и огромные скульптуры
Чаще всего они создают животных, которые находятся под угрозой исчезновения
Но есть и бытовые приспособления: например, открывалки для бутылок или дверные упоры
Компания стремится перерабатывать миллион шлепанцев в год и регулярно очищать пляжи
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