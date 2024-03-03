14 фото о том, как в Кении из старых шлепок, выброшенных в море, делают скульптуры

Одна инициативная группа кенийцев не только помогает делать пляжи чище, после уборки они создают яркие произведения искусства. И мы тут не лукавим, скульптуры действительно настолько классные, что могли бы украсить любой дом или даже торговый центр. Все эти фигуры ниже сделаны из старых шлепанцев.

Джули Черч (Julie Church) основала компанию Ocean Sole, вдохновившись детьми