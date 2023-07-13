FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1165 постов • 228 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи
Как в Германии прячут мусорки

Как в Германии прячут мусорки

Автор:
13 июля 2023 10:53
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Германия   в мире   интересно   мусор   мусорка   факты   фото   
1060
6

В очередной раз, кстати, убеждаюсь, что все гениальное просто.

Итак, банальные мусорные контейнеры. Которые у нас почти неизменно вызывают эстетическое неудовольствие. Вечно грязные, почти обязательно полные, с валяющимися остатками мусора вокруг.

И обязательно на виду, в «удобном» для подъезда коммунальщиков месте.

Все вместе — выглядит просто ужасно, как например, эта контейнерная площадка в Севастополе.

×
×

А вот как хитро и просто оформлены мусорные контейнерные площадки в Германии.

Все они обязательно огорожены неброским аккуратным укрытием, закрываются на ключ и часто даже сверху накрыты сеткой.

Это сделано от бездомных, от птиц, от даже случайных уличных животных, чтобы те не растаскивали мусор.

Но самое интересное даже не это.

А то, что многие контейнерные площадки и вовсе обсажены живой изгородью. Чтобы максимально не бросаться в глаза и выглядеть еще более эстетично.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: Германия   в мире   интересно   мусор   мусорка   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
68k
Татьяна Юсова 45 минут назад
Да, в Германии всё красиво, не то, что в Севастополе!
Но это тоже Германия!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
10k
Борис Карабанов 43 минуты назад
Прячь, не прячь - ничего от этого не изменится. Не в этом дело.
1. Власти в России в упор не желают видеть провальные, можно сказать, катастрофические результаты "мусорной реформы" (в первую очередь, в провинции). Сбор денег, более или менее налажен и на этом ВСЁ! Сбор мусора уже мало кого интересует. Мусорные операторы щепетильно избрали себе вывоз бытовых отходов по скромненькому списочку, в который не входит процентов 70-80 отходов в малых городах малоэтажной застройки. Что делать с остальными отходами, на кого повесить сбор их вывоз - местные власти, честно говоря, не знают.
2. Если у человека на генетическом уровне парализует руку, когда он пытается бросить мусор мимо контейнера или пристроить мусорный пакет в неположенном месте, то и прятать аккуратный, закрытый крышкой контейнер нет необходимости, а если человек свинья по природе своей, то хоть стразами инкрустируй контейнерную площадку, всё равно будет свинарник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Fiverknot 51 минуту назад
Сетка сверху хорошая идея. Для Питера, где мусор из контейнеров разносится ветром, будет полезно. Справедливости ради, в том же
Питере видел контейнерные площадки огороженные сплошным высоким забором и магнитным замком. Кроме жителей домов мусор туда никто выкинуть не сможет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

855365



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#кино#позитив#факты#интересно#подборка#фильм#новости#полиция
#интересное#люди#история#Ynews#шоу бизнес#Прошлое#мир#актеры#погода#находка
#Юмор#забавно#животные#в мире#удивительно#улыбнуло#драка#Еда#СССР#маразм
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться