Как в Германии прячут мусорки

В очередной раз, кстати, убеждаюсь, что все гениальное просто.
Итак, банальные мусорные контейнеры. Которые у нас почти неизменно вызывают эстетическое неудовольствие. Вечно грязные, почти обязательно полные, с валяющимися остатками мусора вокруг.
И обязательно на виду, в «удобном» для подъезда коммунальщиков месте.
Все вместе — выглядит просто ужасно, как например, эта контейнерная площадка в Севастополе.
А вот как хитро и просто оформлены мусорные контейнерные площадки в Германии.
Все они обязательно огорожены неброским аккуратным укрытием, закрываются на ключ и часто даже сверху накрыты сеткой.
Это сделано от бездомных, от птиц, от даже случайных уличных животных, чтобы те не растаскивали мусор.
Но самое интересное даже не это.
А то, что многие контейнерные площадки и вовсе обсажены живой изгородью. Чтобы максимально не бросаться в глаза и выглядеть еще более эстетично.
Источник:
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Но это тоже Германия!
1. Власти в России в упор не желают видеть провальные, можно сказать, катастрофические результаты "мусорной реформы" (в первую очередь, в провинции). Сбор денег, более или менее налажен и на этом ВСЁ! Сбор мусора уже мало кого интересует. Мусорные операторы щепетильно избрали себе вывоз бытовых отходов по скромненькому списочку, в который не входит процентов 70-80 отходов в малых городах малоэтажной застройки. Что делать с остальными отходами, на кого повесить сбор их вывоз - местные власти, честно говоря, не знают.
2. Если у человека на генетическом уровне парализует руку, когда он пытается бросить мусор мимо контейнера или пристроить мусорный пакет в неположенном месте, то и прятать аккуратный, закрытый крышкой контейнер нет необходимости, а если человек свинья по природе своей, то хоть стразами инкрустируй контейнерную площадку, всё равно будет свинарник.
Питере видел контейнерные площадки огороженные сплошным высоким забором и магнитным замком. Кроме жителей домов мусор туда никто выкинуть не сможет.