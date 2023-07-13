Как в Германии прячут мусорки

Итак, банальные мусорные контейнеры. Которые у нас почти неизменно вызывают эстетическое неудовольствие. Вечно грязные, почти обязательно полные, с валяющимися остатками мусора вокруг.

И обязательно на виду, в «удобном» для подъезда коммунальщиков месте.

Все вместе — выглядит просто ужасно, как например, эта контейнерная площадка в Севастополе.