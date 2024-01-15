Мусорные острова приносят пользу океану? Альтернативный взгляд на эко-повестку

80% загрязнения океана — это пластик. Он оказывает негативное влияние на все уровни жизни, от одноклеточных до нас с вами, любителей покушать морскую рыбку. Но даже в таком большом «плохо» нашлось место для «хорошо».
Видовое разнообразие центральных областей Мирового Океана растёт. Более того, там зарождается новая экосистема. И всё благодаря мусору!
Ежегодно в океаны попадает примерно 9 миллионов тонн мусора. При таких объёмах отходов в дело вступают законы больших чисел. Они говорят, что рано или поздно на каком-нибудь пластиковом стаканчике уплывёт крабик-путешественник, а за пустую канистру зацепится малюсенькая колония морских уточек. И всё это добро, живое и неживое, унесёт в глубины океана, в кольцевые течения, из которых почти невозможно выбраться.
А странникам так хочется жить! Причём не худо-бедно выживать, но плодиться и заселять новые территории. И у некоторых даже получается! Так, например, в 2020 году на Гавайях обнаружили лодку, унесённую японским цунами в 2011 году. И на ней вполне неплохо себя чувствовали беспозвоночные организмы из японских морей. Придонные животные не только пережили 9 лет странствия и тысячи километров пути, они ещё и умудрились размножиться!
Подобные случаи происходили и раньше. Упавшие в океан деревья становились неожиданным транспортом для животных и растений, которых уносило подальше от родных берегов. Но теперь этот феномен поставлен на поток, поэтому количество и видовое разнообразие видов-путешественников постоянно растёт. Хорошо это или плохо, затрудняемся сказать не только мы, но и именитые исследователи Мирового океана.
На данный момент на морском мусоре обитает настолько много животных и растений, что некоторые учёные стали поговаривать о формировании новой устойчивой экосистемы. Но не все согласны с ними. Мусорные пятна — это не эпические континенты из пластика посреди океана. Подавляющее большинство мусора разрушается на микрочастицы всего за 5-10 лет. А это значит, что виды не имеют стабильной среды обитания и могут погибнуть в любой момент.
И тут встает довольно провокационный вопрос. Да-да, тот самый, который указан в заголовке: приносит ли мусор пользу океану? Да, приносит. Но вреда он приносит намного больше. Частицы микропластика сильно вредят планктону. Не обременённые интеллектом создания набивают свои желудки несъедобным мусором, который сильно мешает набирать им биомассу. А ведь планктон – основа всех морских экосистем. Если его становится меньше, от этого страдают все без исключения.
Источник:
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