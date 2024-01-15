Мусорные острова приносят пользу океану? Альтернативный взгляд на эко-повестку

На данный момент на морском мусоре обитает настолько много животных и растений, что некоторые учёные стали поговаривать о формировании новой устойчивой экосистемы. Но не все согласны с ними. Мусорные пятна — это не эпические континенты из пластика посреди океана. Подавляющее большинство мусора разрушается на микрочастицы всего за 5-10 лет. А это значит, что виды не имеют стабильной среды обитания и могут погибнуть в любой момент.