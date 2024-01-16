Как живется в одном из самых грязных городов в мире

Получают от 2 долларов в день, включая детей. Как водится, работать дети тут начинают с семи лет, по нескольку часов в день. Сначала помогают родителям, потому что их негде оставить, а потом и постигают мастерство.

Ни у кого из работников нет перчаток и других средств защиты рук, хотя в кожевенных мастерских часто работают с опасными химикатами для выделки кожи. Если давать всем перчатки, то производство станет нерентабельным.