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Как живется в одном из самых грязных городов в мире

Как живется в одном из самых грязных городов в мире

Автор:
16 января 2024 09:02
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   бангладеш   в мире   город   грязь   люди   мусор   фото   
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В Дакке, столице Бангладеш, а если быть точным – в районе Хазарибага, где большая часть жителей работает на кожевенных производствах. Но это никак не связано в том, что весь район утопает в мусоре, который не стесняются скидывать сюда из других регионов.

Всего в Хазарибаге живет около 200 тысяч человек, и поскольку здесь расположено 95% кожевенных заводов всей страны, у каждого человека профессия здесь предопределена практически с детства.

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И одновременно эта профессия делает его заложником самого грязного района. Выходит, что мальчик ничего больше не умеет, образования не имеет. Но уехать даже за пределы района никуда не может, ведь ему больше нигде не найти применение своим навыкам – все заводы здесь.

Любопытный формат современного рабства, немного отличающийся от кирпичных заводов тем, что «тюрьмой» является не удаленный в пустыне лагерь работников, а уникальное производство, которого попросту нигде больше нет.

Получают от 2 долларов в день, включая детей. Как водится, работать дети тут начинают с семи лет, по нескольку часов в день. Сначала помогают родителям, потому что их негде оставить, а потом и постигают мастерство.

Ни у кого из работников нет перчаток и других средств защиты рук, хотя в кожевенных мастерских часто работают с опасными химикатами для выделки кожи. Если давать всем перчатки, то производство станет нерентабельным.

Оставшиеся обрезки кожи сжигаются, отчего в воздухе постоянно стоит запах гари, а он насыщен химическими токсинами. Так что под воздействием химии постоянно не только кожа, но и глаза и легкие людей.

Больше половины местных страдают от болей в теле, головной боли, постоянной тошноты, сыпи и плохо заживающих кислотных ожогов.

Но зарплата от 2 долларов не позволяет получить качественное лечение. Поскольку летом тут температура держится на 40 градусах жары, запах гниения и мусора никогда не покидает этот район. Родившиеся здесь дети даже не знают, что воздух может пахнуть иначе.

Мужчины работают на тяжелых работах, женщины и дети нередко перебивают тем, что вылавливают пластиковые бутылки из реки, чтобы спрессовать и сдать их по весу. В реках уже давно невозможно поймать ничего, кроме бутылок, рыба вымерла много лет назад.

Впечатлились от фото? А сейчас самое шокирующее. Это место считается… только шестым по уровню загрязненности в мире! Страшно представить виды других городов. Хотя думаю, там 100% есть Нью-Дели с его небоскребами из мусора, ядовитой пеной на реках и испражнениями.

Я была глубоко впечатлена кадрами, и в который раз рада, что мне попросту повезло с местом рождения, где у меня был шанс получить образование и менять свою судьбу самостоятельно.

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Метки: Жизнь   бангладеш   в мире   город   грязь   люди   мусор   фото   
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2  комментария
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3k
petia 14 минут назад
И плодятся как тараканы.
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2k
РАТНИК Полчаса назад
Киев к этому идёт - уже весь в говне.
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