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В итальянском Виченце обильные осадки привели к подтоплению города

В итальянском Виченце обильные осадки привели к подтоплению города

Автор:
03 марта 2024 09:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Италия   вода   дождь   новости   осадки   потоп   
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Сильный дождь вызвал наводнение в итальянской провинции Венето. Там река вышла из берегов из-за сильных осадков: менее чем за 48 часов выпало около 150 мм дождя.

В окнах теперь страшно красиво, даже уточки плавают.

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Метки: Видео   Италия   вода   дождь   новости   осадки   потоп   
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2  комментария
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26k
sssss3 Час назад
Просрали все полимеры, деньги разворовали, начальник только плитку кладёт, о людях ваще не заботятся
А ж я дурак, это-ж неимоверно ДРУГОЕ...
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17k
_delphin_ Полчаса назад
Путина уже обвинили? А пострадавшим остаётся только посочувствовать, стихия гораздо сильнее человеческих возможностей.

Кстати, окно стоят хорошо. А в остальном картина печальная. На наши 90-е похоже.
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