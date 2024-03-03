В итальянском Виченце обильные осадки привели к подтоплению города

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Сильный дождь вызвал наводнение в итальянской провинции Венето. Там река вышла из берегов из-за сильных осадков: менее чем за 48 часов выпало около 150 мм дождя.
В окнах теперь страшно красиво, даже уточки плавают.
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А ж я дурак, это-ж неимоверно ДРУГОЕ...
Кстати, окно стоят хорошо. А в остальном картина печальная. На наши 90-е похоже.