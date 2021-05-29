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Москва "уходит под воду": небеса разверзлись над столицей

Москва "уходит под воду": небеса разверзлись над столицей (5 фото + 3 видео)

Автор:
29 мая 2021 19:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   автомобили   автомобилисты   вода   дождь   ливень   потоп   столица   
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29 мая на столицу обрушились обильные осадки и москвичи "поплыли".

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Метки: Москва   автомобили   автомобилисты   вода   дождь   ливень   потоп   столица   
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18  комментариев
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9k
harlamov 2 часа назад
При "проклятое совке" тако ху#ни не было.
Хотя там все были быдлом и олигофренами, по мнению нынешней элитки, но с проектировать и построить могли.
А современные арии с интеллектом до колен в гавне плавают.
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402
робт harlamov 2 часа назад
ну да, При "проклятое совке" тако ху#ни не было, по улицам ездили грузовики да автобусы, а у редких "автолюбителей" хватало мозгов(иногда) не лезть в лужу "авось вот именно мне повезет проехать"

хотяяя... чей то это, уж не тот ли самый "совок"?
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1k
Виктор 50 секунд назад
Один Бог знает что в башке у водителей которые едут в лужу площадью с футбольное поле и глубиной метр
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9k
андрей 5 минут назад
Ссылка youtu.be
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5k
SR 9 минут назад
Спасибо Сабянину за новые тротуары. Ливневки в порядок привести - денег нет. И ума...
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21k
Юрьевич 13 минут назад
Надо не около луж дежурить, а дороги нормально строить.
По платной М4 вообще нельзя в дождь ездить - полотно положили без уклона, на проезжей части лужи!
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14k
ЦСКА 23 минуты назад
Опять с ливневкой какая то херня!
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6k
кот базилий Полчаса назад
Как всегда "неожиданно" и службы "борются" дежуря около луж.
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9k
Sergey 36 минут назад
Говнопост. В России дачи и деревни паводками смывает - тишина. В Москве образовалась лужа - весь мир должен знать. Тьфу.
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
только за всю Москву говорить не надо, боровское шоссе - это вообще за мкадом

открываем веб-камеры и видим, что всё в порядке - лишь слегка моросит. Моя собака недовольна.
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761
Вир Норин 2 часа назад
О, нужно ещё пару слоёв плитки, чтоб повыше было :)
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145
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Как всегда неожиданно.
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