Москва "уходит под воду": небеса разверзлись над столицей

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29 мая на столицу обрушились обильные осадки и москвичи "поплыли".
Особенно пострадало Боровское шоссе в районе метро "Говорово". На фотографиях видно, что автомобили прямо уходят под воду.
Власти просят автомобилистов воздержаться от поездок в этом районе.
По данным департамента транспорта, 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП дежурят на улицах столицы.
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Метки: Москва автомобили автомобилисты вода дождь ливень потоп столица
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Хотя там все были быдлом и олигофренами, по мнению нынешней элитки, но с проектировать и построить могли.
А современные арии с интеллектом до колен в гавне плавают.
хотяяя... чей то это, уж не тот ли самый "совок"?
По платной М4 вообще нельзя в дождь ездить - полотно положили без уклона, на проезжей части лужи!
открываем веб-камеры и видим, что всё в порядке - лишь слегка моросит. Моя собака недовольна.