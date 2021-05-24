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В Италии с высоты рухнула кабина фуникулёра: фото и видео с места трагедии

В Италии с высоты рухнула кабина фуникулёра: фото и видео с места трагедии (5 фото)

Автор:
24 мая 2021 14:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   видео   интересное   италия   новости   фото   фуникулёр   
969
5

В Италии упала кабина канатной дороги возле озера Лаго-МаджореЮ, в районе горы Моттароне. По последним данным, погибли 14 человек, среди погибших есть дети.

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Метки: ynews   видео   интересное   италия   новости   фото   фуникулёр   
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6  комментариев
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1k
Bart_S Полчаса назад
Ситуация страшная, но все же это не фуникулер. Это канатная дорога. Фуникулер ездит по рельсам.
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−48
vova old 4 минуты назад
жалко людей .вот так вот Поехали отдыхать RIP
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13k
Роман 9 минут назад
После таких случаев еще страшнее становится кататься на таких штуках
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205
Семен 20 минут назад
Всегда боялся этих штуковин
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3k
Борис Карабанов Полчаса назад
Бабло чиновники распилили. Гнилая верёвка вместо каната. Вот, до чего довёл страну Матарелла!
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−16
Лучший Друг Полчаса назад
Писец. Это не ураган, не землетресение... Там же такой запас прочности должен быть....
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