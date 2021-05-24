В Италии упала кабина канатной дороги возле озера Лаго-МаджореЮ, в районе горы Моттароне. По последним данным, погибли 14 человек, среди погибших есть дети.
23 мая на канатной дороге Стреза-Моттароне, которая достигает высоты 1491 метр, произошла трагедия. Трос подъёмника, ведущего на гору Моттароне, оборвался, когда кабина была уже почти наверху. По данным канала CNN, кабина рухнула с высоты 20 метров и покатилась по склону, пока не врезалась в дерево.
По последним данным, погибли не менее 13 человек. Среди погибших есть дети. Двое детей 5 и 9 лет были доставлены в больницу, однако ночью 24 мая один из их скончался, сообщает Associated Press.
Министр транспорта Италии Энрико Джованнини рассказал о создании комиссии, которая будет расследовать дело. Уже были запрошена информация о ремонтных работах и проверках, проведённых в прошлом.
По последним данным стало известно, что канатная дорога была отремонтирована в 2016 году и начала свою работу после отмены ограничений, связанных с COVID-19.
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