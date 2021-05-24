23 мая на канатной дороге Стреза-Моттароне, которая достигает высоты 1491 метр, произошла трагедия. Трос подъёмника, ведущего на гору Моттароне, оборвался, когда кабина была уже почти наверху. По данным канала CNN, кабина рухнула с высоты 20 метров и покатилась по склону, пока не врезалась в дерево.