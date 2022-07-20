"Отче наш": в затопленном авто в Липецке дети молились, ожидая приезда спасателей

"Мы из села, ехали к врачу. Погода была хорошая, - рассказывает женщина. -

В какой то момент потемнело, мы направлялись к Неделина. Лил дождь. Ввидимость 0. Чтоб не врезаться и не сделать хуже, остановились. И тут же машину стало кидать на волнах, в салон заливалась вода оттого, что лило с неба и скопилось на дороге. Накрывали волны от автобусов. Не могли выбраться. Все это время я звонила в МЧС, они тупили конкретно, не собирались спасать. это понятно. Сняла для того, чтоб в случае несчастья хоть призвали к ответственности людей которые типа спасатели... Никто нас не спас, мой папа смог открыть дверь и вытащить детей, там не лужа была а дикий поток, боялись детей снесёт. Потоп застиг в пути, видимость ноль, чтоб не врезаться остановились. Что там такое наводнение всегда - не знали.

Сама против этих видео в такие моменты, но вот сняла, чтобы видно было, что страшно, но спасать не приехали, это вранье Не цирк. Конечно растерялась, запаниковали, испугались, и спаслись.

Нас кидало на волнах, я снимала когда набралась вода в машину и в тот момент было по колено, а потом выше. Я сняла для того, чтоб потом призвать к ответственности, в этот момент держала крошку в кресле под потолком. Не оправдываюсь. Просто хочу чтоб понимали - спасатели нужны чтоб спасать, а не мозги клепать когда несчастный случай. Когда горит дом, его тушат, а не выясняют, кто виноват, что спичку не там зажгли. Снимала секунды, пока ждали МЧС, потом выплывали сами, когда машину меньше стало кидать на волнах".