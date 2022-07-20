"Отче наш": в затопленном авто в Липецке дети молились, ожидая приезда спасателей

В Липецке прошли проливные дожди, спровоцировавшие настоящие потопы. Ливень застал некоторых автолюбителей врасплох. В одной такой машине испуганные дети стали читать молитву, опасаясь за свою жизнь.
Прошедшие ливни в Липецке стали настоящим испытанием для автолюбителей. Низины города мгновенно наполнились водой, и водители выбирались из ловушек не без Божьей помощи. В местных соцсетях завирусилось видео, на котором дети в затопленной машине читают молитву.
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А позже в СМИ сообщили, что из затопленной "Тойоты" МЧС эвакуировали женщину с тремя детьми. Пользователи соцсетей стали упрекать автолюбительницу, что та бездействует и "пилит контент", подогревая страхи детей вместо того, чтобы действовать и пытаться их успокоить.
Тогда автор ролика, Ольга Шмакова, снявшая происходившее в авто, рассказала, как всё было на самом деле
Её машина затонула на перекрёстке улиц Фрунзе и Неделина. На этом месте города - низина, поэтому неудивительно, что потоки воды мгновенно затопили дорогу.
"Мы из села, ехали к врачу. Погода была хорошая, - рассказывает женщина. -
В какой то момент потемнело, мы направлялись к Неделина. Лил дождь. Ввидимость 0. Чтоб не врезаться и не сделать хуже, остановились. И тут же машину стало кидать на волнах, в салон заливалась вода оттого, что лило с неба и скопилось на дороге. Накрывали волны от автобусов. Не могли выбраться. Все это время я звонила в МЧС, они тупили конкретно, не собирались спасать. это понятно. Сняла для того, чтоб в случае несчастья хоть призвали к ответственности людей которые типа спасатели... Никто нас не спас, мой папа смог открыть дверь и вытащить детей, там не лужа была а дикий поток, боялись детей снесёт. Потоп застиг в пути, видимость ноль, чтоб не врезаться остановились. Что там такое наводнение всегда - не знали.
Сама против этих видео в такие моменты, но вот сняла, чтобы видно было, что страшно, но спасать не приехали, это вранье Не цирк. Конечно растерялась, запаниковали, испугались, и спаслись.
Нас кидало на волнах, я снимала когда набралась вода в машину и в тот момент было по колено, а потом выше. Я сняла для того, чтоб потом призвать к ответственности, в этот момент держала крошку в кресле под потолком. Не оправдываюсь. Просто хочу чтоб понимали - спасатели нужны чтоб спасать, а не мозги клепать когда несчастный случай. Когда горит дом, его тушат, а не выясняют, кто виноват, что спичку не там зажгли. Снимала секунды, пока ждали МЧС, потом выплывали сами, когда машину меньше стало кидать на волнах".
Кстати, как поясняет автолюбительница, спасатели до них так и не доехали. Ей с помощью какого-то мужчины удалось вынести детей на безопасное место. А вот "Тойота" в конце концов затонула.
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АНТИФИШКИ
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