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"Отче наш": в затопленном авто в Липецке дети молились, ожидая приезда спасателей

"Отче наш": в затопленном авто в Липецке дети молились, ожидая приезда спасателей

Автор:
20 июля 2022 08:24
Сообщество : Жить в России
Метки: МЧС   Отче Наш   авто   видео   дождь   затопило машину   липецк   молитва   наводнение   потоп   
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В Липецке прошли проливные дожди, спровоцировавшие настоящие потопы. Ливень застал некоторых автолюбителей врасплох. В одной такой машине испуганные дети стали читать молитву, опасаясь за свою жизнь.

Прошедшие ливни в Липецке стали настоящим испытанием для автолюбителей. Низины города мгновенно наполнились водой, и водители выбирались из ловушек не без Божьей помощи. В местных соцсетях завирусилось видео, на котором дети в затопленной машине читают молитву.


А позже в СМИ сообщили, что из затопленной "Тойоты" МЧС эвакуировали женщину с тремя детьми. Пользователи соцсетей стали упрекать автолюбительницу, что та бездействует и "пилит контент", подогревая страхи детей вместо того, чтобы действовать и пытаться их успокоить.


Тогда автор ролика, Ольга Шмакова, снявшая происходившее в авто, рассказала, как всё было на самом деле

Её машина затонула на перекрёстке улиц Фрунзе и Неделина. На этом месте города - низина, поэтому неудивительно, что потоки воды мгновенно затопили дорогу.


"Мы из села, ехали к врачу. Погода была хорошая, - рассказывает женщина. -
В какой то момент потемнело, мы направлялись к Неделина. Лил дождь. Ввидимость 0. Чтоб не врезаться и не сделать хуже, остановились. И тут же машину стало кидать на волнах, в салон заливалась вода оттого, что лило с неба и скопилось на дороге. Накрывали волны от автобусов. Не могли выбраться. Все это время я звонила в МЧС, они тупили конкретно, не собирались спасать. это понятно. Сняла для того, чтоб в случае несчастья хоть призвали к ответственности людей которые типа спасатели... Никто нас не спас, мой папа смог открыть дверь и вытащить детей, там не лужа была а дикий поток, боялись детей снесёт. Потоп застиг в пути, видимость ноль, чтоб не врезаться остановились. Что там такое наводнение всегда - не знали.


Сама против этих видео в такие моменты, но вот сняла, чтобы видно было, что страшно, но спасать не приехали, это вранье Не цирк. Конечно растерялась, запаниковали, испугались, и спаслись.

Нас кидало на волнах, я снимала когда набралась вода в машину и в тот момент было по колено, а потом выше. Я сняла для того, чтоб потом призвать к ответственности, в этот момент держала крошку в кресле под потолком. Не оправдываюсь. Просто хочу чтоб понимали - спасатели нужны чтоб спасать, а не мозги клепать когда несчастный случай. Когда горит дом, его тушат, а не выясняют, кто виноват, что спичку не там зажгли. Снимала секунды, пока ждали МЧС, потом выплывали сами, когда машину меньше стало кидать на волнах".




Кстати, как поясняет автолюбительница, спасатели до них так и не доехали. Ей с помощью какого-то мужчины удалось вынести детей на безопасное место. А вот "Тойота" в конце концов затонула.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: МЧС   Отче Наш   авто   видео   дождь   затопило машину   липецк   молитва   наводнение   потоп   
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15  комментариев
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5k
Roman 2 часа назад
Сеть метеостанц... церквей по всей стране, а погоду наколдовать не могут!
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1k
Мурчелло Час назад
А чо молитвенным приложением в телефоне не воспользовались?
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1k
Мурчелло Час назад
Батюшки уже рекламу проплачивают?
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1k
Мурчелло Час назад
Так чо с мчс?Приехали или нет?Спасли или нет?Кто из них пи.з.д.ит?
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561
Alex Час назад
Однако и видосы снимать не забывала, лайков ради.
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1k
Безумная Белла Час назад
Видимо она считала, что как только дочитает молитву боженька скинет машину МЧС прямо с неба.
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14k
Ser 2 часа назад
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5k
hhwost 2 часа назад
вангую: женщина с детьми, от страха тихо читающие "Отче наш", всяко наберёт здесь меньше лайков, чем набрала бы женщина с детьми, визжащие матом на всю улицу. что-то не так в вашей жизни, ребята.
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2k
Radugananebe 2 часа назад
А разве можно с МЧС взыскать что-либо? Прочла в Телеграм,что женщина хочет взыскать с МЧС ущерб за затонувшую машину и моральный вред.
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Ужас какой.
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