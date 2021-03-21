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Новый Южный Уэльс затопило

Новый Южный Уэльс затопило (12 фото + 2 видео)

Автор:
21 марта 2021 13:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Австралия   Новый Южный Уэльс   новости   осадки   потоп   стихия   фотосвидетельства   
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За последние трое суток в Новом Южном Уэльсе, штате со столицей в Сиднее, выпало рекордное количество осадков. Местные жители постят в сети фотографии результатов буйства стихии: кто-то плавает в сквере, кто-то спасает домашних животных, а некоторые, как ни в чем ни бывало, пьют кофе с видом на вселенский потоп!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Австралия   Новый Южный Уэльс   новости   осадки   потоп   стихия   фотосвидетельства   
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8  комментариев
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3k
Shtoppi 49 минут назад
Опять заявят что кровожадные русские проводят испытания своего дьявольского климатического оружия?)))
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14k
Lynx 15 минут назад
Ща полетят в хрен знат какой район, а с какой целью - дело вопроса.
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10k
Великий Кормчий 22 минуты назад
А в деревне Гадюкино по прежнему все спокойно...
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152
Сергей Полчаса назад
Ничего не понимаю:
1. А где крокодилы? Ау, эко активисты, запустите крокодильчиков, вы что, не видите, города полны еды?
2. Рукожопые проектировщики машин, чтобы машина не плавала (вы там что проектируете, корабли?), в ней должны присутствовать технологические зазоры, через которые вода попадает в салон.
3. Пиво пить в воде очень удобно, на что они жалуются? Это вообще очень прогрессивно, по крайней мере не нужно куда-то ходить опорожнять мочевой пузырь. И на уборщике можно экономить, кстати, не только в ПАБах.
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9k
Александр 2 часа назад
Очень обеспокоен
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3k
insaider 2 часа назад
Никогда такого не было,и вот опять! Эффективные менеджеры освоили деньги на ливневку!
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53k
Андрей insaider Час назад
Они ещё не знают, как подверстать к этому русских хакеров и Путина, но уже думают над этим...
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