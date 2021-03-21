Новый Южный Уэльс затопило

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За последние трое суток в Новом Южном Уэльсе, штате со столицей в Сиднее, выпало рекордное количество осадков. Местные жители постят в сети фотографии результатов буйства стихии: кто-то плавает в сквере, кто-то спасает домашних животных, а некоторые, как ни в чем ни бывало, пьют кофе с видом на вселенский потоп!
Недавно этот дом в Ньюкасле, к северу от Сиднея,считался жильем класса "люкс". Теперь потоки воды подмы
Молодую жительницу Нового Южного Уэльса заняли плавающей на одной из городских улиц.
Жители Сиднея в эти дни с удовольствием снимают себя плавающими на городских улицах и в парках...
... и это неудивительно: ведь там, где раньше люди ходили пешком или ездили на машинах, теперь можно пробраться только вплавь.
В Пенрите, городе к западу от Сиднея, жители по привычке пытаются передвигаться на велосипедах, хотя погода и пейзаж на улицах этому отнюдь не способствуют.
Завсегдатаи паба в небольшом городе Телеграф Поинт к северу от Сиднея, несмотря на то, что заведение затоплено, с удовольствием пьют пиво, стоя у наполовину затопленных столиков.
В Порт Макари женщине пришлось плыть на каяке, чтобы спасти тонущую корову: поддерживая ее голову над водой, она помогла животному добраться до безопасного места.
Жители ряда городов к западу от Сиднея получил приказ головиться к эвакуации, поскольку река Хоксбери, вышедшая из берегов, угрожает их жилищам. По мнению служащих метеорологического бюро Нового Южного Уэльса, нынешнее наводнение - самое худшее с 1961 года.
Плотина Варрагамба к западу от Сиднея понемнгу начинает разрушаться под напором вышедшей из берегов реки, и это вызывает большое беспокойство местных властей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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1. А где крокодилы? Ау, эко активисты, запустите крокодильчиков, вы что, не видите, города полны еды?
2. Рукожопые проектировщики машин, чтобы машина не плавала (вы там что проектируете, корабли?), в ней должны присутствовать технологические зазоры, через которые вода попадает в салон.
3. Пиво пить в воде очень удобно, на что они жалуются? Это вообще очень прогрессивно, по крайней мере не нужно куда-то ходить опорожнять мочевой пузырь. И на уборщике можно экономить, кстати, не только в ПАБах.