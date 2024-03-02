Россия к концу года откажется от метеоинформации с западных спутников

Россия к концу 2024 года полностью откажется от информации с западных метеоспутников, сообщил журналистам глава Росгидромета Игорь Шумаков.
«До определенного времени у нас было тесное сотрудничество с западными коллегами — с системой Eumetsat, которая поставляла нам достаточно большое количество оперативной информации, которая требуется в обычной нашей прогностической деятельности», — сказал он после старта ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» №2-4.С недавнего времени, по словам Шумакова, информационный поток от западных спутников практически иссяк, но «благодаря коллегам из „Роскосмоса“ нехватку информации удалось практически устранить.
"Немного забегая вперёд, я думаю, что к середине или к концу этого года с учётом планов по запуску гидрометеорологических аппаратов мы сможем отказаться от Eumetsat совсем", — добавил он.
Шумаков подчеркнул, что «Метеор-М» №2-4 оснащен уникальным оборудованием, которое позволяет ему видеть сквозь облака, мониторить акваторию морей и океанов, в частности Северный морской путь, и участвовать в прогнозировании ледовой обстановки, а также выполнять экологические задачи.
Кстати,
Ракета «Союз» со спутниками стартовала с космодрома Восточный
https://www.5-tv.ru/news/470835/istoriceskoe-sobytie-rossia-zapustila-vkosmos-raketu-smeteosputnikom/
На космодроме Восточный состоялся запуск ракеты-носителя «Союз». В ближайшее время она выведет на орбиту новейший российский метеоспутник. Это был первый пуск из Амурской области в этом году. О подготовке к старту и деталях полета расскажет корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.
«Мы находимся на видовой площадке космодрома Восточный. Видимость отличная. До космического корабля буквально полтора километра по прямой. Погода ясная, на небе ни облачка, так что можно в деталях разглядеть космический корабль, чем собственно сейчас здесь и занимаются космические туристы. Люди приехали сюда, в Амурскую область, из разных регионов нашей страны, чтобы побывать на таком историческом событии — запуске ракеты носителя», — рассказал журналист.
Ракету-носитель «Союз» модификации 2.1б. доставили сюда по частям из нескольких конструкторских бюро и научных институтов пару месяцев назад. Здесь космический корабль собрали в специальном цеху и по железной дороге за три дня до пуска доставили на стартовый стол.
Разгонный блок «Фрегат», который выводит «Союз» в космос, заправлен нафтилом — это новый экологичный и современный вид топлива, который впервые применили именно на Восточном. И вот уже год все «Союзы» отсюда летают только на этом топливе.
Под серым обтекателем «Союза» ценнейший груз — 19 спутников, в том числе один иностранный, но главное — это космический аппарат «Метеор-М». это уникальный аппарат, который создали уже в новой России, после 2000 года.
Трехтонный «Метеор» обладает фантастическим зрением с разрешением до сотни метров в диапазонах вплоть до микроволн. С его помощью можно следить за состоянием посевов, дрейфующими ледниками, циклоническими вихрями и даже техногенными катастрофами онлайн. Внимание — в любой точке мира.
«Этот пуск ракеты с космодрома — первый в этом году. И конечно, все ждут старта тяжелой ракеты „Ангара“. Под нее уже построен просто гигантский стартовый стол. Особенность „Ангары“ в том, что она может вывезти в космос в несколько раз больше грузов, чем „Союз“, а главное — именно на „Ангаре“ в космос отсюда, с космодрома Восточный, будут летать российские космонавты», — заключил Подтергера.
На наращивание российской спутниковой группировки будет направлено 116 млрд руб. Это необходимо для создания условий использования цифровых сервисов не только в крупных городах, но и сельских поселениях, отдаленных районах и вдоль федеральных и региональных трасс.
Источник:
Источник:
- Закон Ома простыми словами
- «Есть касание»: российский модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС
- Российская межпланетная станция передала первый снимок обратной стороны Луны
- Роскосмос будет размещать рекламу на ракетах и другой технике
- Самое важное о законах Ньютона
Привет, Рогозин!
Если вдруг кто не помнит...
Кирпич мокрый идёт дождь.
Кирпич сухой дождя нет.
Кирпич отбрасывает тень ясно.
Кирпича не видно туман.
Кирпич качается ветрено.
На кирпиче что-то белое снег.
Кирпич ходит вверх-вниз землетрясение.
Кирпича нет обновление данных.
Ибо в наше время спутники решают почти все.
Вот прям во всех областях нужны.
Тот же Глогасс, ща бы взяли и ГПС отрубили бы нахрен, но нет.... у нас вроде как там сколько то спутников не хватает. А мы не вывели.... ибо чужим же надо...