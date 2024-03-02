Россия к концу года откажется от метеоинформации с западных спутников

«Мы находимся на видовой площадке космодрома Восточный. Видимость отличная. До космического корабля буквально полтора километра по прямой. Погода ясная, на небе ни облачка, так что можно в деталях разглядеть космический корабль, чем собственно сейчас здесь и занимаются космические туристы. Люди приехали сюда, в Амурскую область, из разных регионов нашей страны, чтобы побывать на таком историческом событии — запуске ракеты носителя», — рассказал журналист.



Ракету-носитель «Союз» модификации 2.1б. доставили сюда по частям из нескольких конструкторских бюро и научных институтов пару месяцев назад. Здесь космический корабль собрали в специальном цеху и по железной дороге за три дня до пуска доставили на стартовый стол.



Разгонный блок «Фрегат», который выводит «Союз» в космос, заправлен нафтилом — это новый экологичный и современный вид топлива, который впервые применили именно на Восточном. И вот уже год все «Союзы» отсюда летают только на этом топливе.



Под серым обтекателем «Союза» ценнейший груз — 19 спутников, в том числе один иностранный, но главное — это космический аппарат «Метеор-М». это уникальный аппарат, который создали уже в новой России, после 2000 года.



Трехтонный «Метеор» обладает фантастическим зрением с разрешением до сотни метров в диапазонах вплоть до микроволн. С его помощью можно следить за состоянием посевов, дрейфующими ледниками, циклоническими вихрями и даже техногенными катастрофами онлайн. Внимание — в любой точке мира.

«Этот пуск ракеты с космодрома — первый в этом году. И конечно, все ждут старта тяжелой ракеты „Ангара“. Под нее уже построен просто гигантский стартовый стол. Особенность „Ангары“ в том, что она может вывезти в космос в несколько раз больше грузов, чем „Союз“, а главное — именно на „Ангаре“ в космос отсюда, с космодрома Восточный, будут летать российские космонавты», — заключил Подтергера.



На наращивание российской спутниковой группировки будет направлено 116 млрд руб. Это необходимо для создания условий использования цифровых сервисов не только в крупных городах, но и сельских поселениях, отдаленных районах и вдоль федеральных и региональных трасс.