Жестокий эксперимент, стоящий за появлением поведенческой терапии

Помимо обвинений Уотсона в харассменте на рабочем месте вокруг его эксперимента с Альбертом постоянно бурлили обсуждения. Малыш не понимал, что участвует в эксперименте, он не понимал, что происходит, а результат уж точно не мог улучшить его жизнь. Ни Розали, ни Джон больше никогда больше не видели Альберта и не знали, что там с ним было дальше.

В 2009 году вышла статья, где два психолога утверждали, что будто бы выяснили, кем был Альберт. В реальности его звали Дуглас Меррит и у него были большие проблемы со здоровьем. Он умер от гидроцефалии в шестилетнем возрасте. Волна обсуждений поднялась снова. Уотсона обвиняли в том, что он взял для эксперимента не нормотипичного ребёнка. Кто-то, кто был уж совсем далёк от науки, даже обвинял его в смерти малыша.



Но прошло несколько лет и оказалось, что это был не Дуглас, а Уильям Баргер, родившийся в той же больнице, только с разницей в несколько дней. Уильям, как показали исследования, жил вполне себе радостную жизнь, но ненавидел всех домашних животных, в особенности собак и... крыс. Добросердечные родичи Уильяма страшно веселились от его боязни собак. Почти у каждого из этих родственников был пёс. Животных приходилось запирать, когда в гости приходил Уильям.

Сомнительный и жестокий эксперимент проведённый Джоном и Розали всё-таки стал стартом развития поведенческой терапии. Было создано много методик, которые и сейчас помогают в решении самых разных ментальных проблем. Фобии, страхи и панические атаки лучше всего лечатся именно этим способом.