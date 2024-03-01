Жестокий эксперимент, стоящий за появлением поведенческой терапии

Даже для 1920 года то, что сделал психолог Джон Уотсон, было максимально неэтичным. Но именно с "маленького Альберта" начался путь одной из самых эффективных областей - когнитивно-поведенческой терапии.
Джон Уотсон родился в 1878 году в Южной Каролине. Его мама была фанатично верующей женщиной, а отец поначалу прикидывался таким же, но когда Джону было 13 лет, он не выдержал бесконечных проповедей и сбежал. Маменька в тот же день осыпала проклятьями отца и на его имя отныне было наложено строжайшее табу.
На Уотсоне это событие оставило огромный след. Причём не сам развод как таковой, а именно та трансформация памяти, случившаяся с мальчиком, когда мать полностью обесценила всё его детство. Ему пришлось ненавидеть отца, но вот отдаваться церкви, как того требовала мать, он не хотел категорически.
После школы будущий отец бихевиоризма поступил сначала в колледж, где получил степень по психологии, а оттуда направился в Чикагский университет, чтобы изучать философию. Там он быстро понял, что философия ему неинтересна и решил заняться биологией, физиологией и антропологией. Именно там Джон видел будущее психологии.
В 1930 году Уотсон защитил диссертацию (тема - экспериментальное обучение животных). Мать, с которой он поддерживал связь, навязала Джону женитьбу на приличной девушке, а после свадьбы он полностью ушёл в науку. Через 10 лет вышла его работа "Психология глазами бихевиориста" и так он закрепил новое направление в науке. Не будем здесь углубляться в детали данного направления, материалов по бихевиоризму в сети предостаточно. Коротко говоря, формула такова: стимул - реакция.
Карьера Джона Уотсона мчалась в гору, его работы ценили и через пару лет пригласили возглавить психологическую ассоциацию США. Читать лекции в университете Хопкинса он согласился на условии предоставления ему собственной лаборатории.
Студенты были в восторге от красавчика-преподавателя, так искренне любящего своё дело. Студентки немедленно повлюблялись в своего профессора. Одной из влюбившихся в Уотсона стала Розали Рейнер, симпатичная и эксцентричная девушка из богатой семьи. При этом она совершенно не хотела выходить замуж и придерживаться принятых тогда правил: быть хорошей девочкой, уметь вышивать и играть на пианино, а потом найти удачную партию, чтобы рожать мужу детей. Розали стремилась изучать новое и особенно заинтересовалась психологией.
Через пару недель как Розали начала слушать лекции Уотсона, он предложил ей работу ассистентки в своей лаборатории. Студентка была абсолютно счастлива и была страстно увлечена бихевиоризмом и самим профессором.
Уотсон уже давно заметил, что дети боятся не того, что пугает взрослых. Дети не боялись крыс, змей, высоты или ещё подобных распространённых страхов. Но вот громкие звуки действительно пугали малышей. Уотсон сделал вывод, что большинство фобий происходят не из природы, а из опыта. Джон с уважением относился к Павлову и решил, что было бы неплохо провести на каком-нибудь ребёнке эксперимент по классическому обусловливанию. Осталось всего ничего - найти ребёнка.
Розали и Джон пришли в больницу, где им предложили 11-месячного младенца (по некоторым данным - девятимесячного), которого пара исследователей назвала Альбертом. Их вообще не интересовало, откуда этот ребёнок, важно было только его развитие и здоровье. Скорее всего, это либо был младенец одного из сотрудников, либо мать оставила его там ненадолго, чтобы перебраться в другой город и обжиться, а потом вернуться за ребёнком. Альберт был спокойным и контактным мальчиком, охотно проводил время с Джоном и Розали, а уж появление живой белой крыски было им воспринято с бешеным восторгом.
Сначала Альберта посадили в пустой комнате и выложили перед ним несколько пушистых и белых неживых предметов, живого белого кролика и живую белую крысу. Какое-то время ребёнок спокойно играл со всем, что ему было предложено, но предпочтение отдавал всё-таки крысе, потому что она смешно бегала и хорошо реагировала на малыша.
Затем Уотсон поставил за спиной Альберта железную пластину, взял в руки молоток и встал там же. Розали выложила перед ним обычный набор, но как только малыш взял крыску в руки, Уотсон вдарил молотком по пластине. Звук напугал ребёнка до истерики, которую не могли унять целый час. А потом всё повторилось. И ещё раз. И ещё. Всё это продолжалось, пока при виде белой крысы Альберт не впадал в жуткую истерику.
Через несколько дней эксперимент решили повторить и Альберт впал в сильнейшую истерику на этапе раскладывания перед ним предметов, когда очередь дошла до крысы. Уотсон возрадовался: ну надо же, эффект не только не исчезает со временем, но и становится ещё сильнее. Страх усиливается без дополнительной стимуляции.
Пока учёные возбуждённо обсуждали результаты нескольких дней эксперимента, Альберта забрали из больницы и продолжать испытания не было возможности. Уотсон заявлял, что планировал через пару дней снять тот закреплённый страх, что "подарил" Альберту. Это были явные враки, ведь по науке полагалось разузнать, на какое время закрепится выработанный страх. Этим уже занимались его последователи, которые выяснили, что если от души постараться, то навсегда.
После описания эксперимента в статье, Уотсон стал кататься по Америке с лекциями, где рассказывал о том, как перспективна поведенческая терапия. А за время совместной работы между Розали и Джоном вспыхнул бурный роман, замешанный не только на чувствах, но и на преданности общему делу. Уотсон покинул свою добродетельную супругу и начал жить со студенткой-ассистенткой, что что не понравилось не только его жене и её родителям, но и руководству университета. Стоит упомянуть, что богатые родители Розали были одними из основных инвесторов университета. Скандал был грандиозный, а когда выяснилось, что пара собралась узаконить отношения, то их обоих попросили уйти, подчеркнув, что девушка может сосредоточиться на семье, раз ей так уж хочется.
Джона Уотсона, как это принято сегодня говорить, "отменили" везде: он был уволен со всех своих постов, его не приглашали на преподавательскую работу, научные статьи не публиковали.
Вместе с Розали он перебрался в Нью-Йорк и стал работать в скромном рекламном агентстве.
Пара прожила вместе недолго, но вполне счастливо. Розали Рейнер родила ему двоих сыновей, честно пыталась заниматься наукой, но её "отменили" вместе с Джоном. Над её попытками оставить след в науке смеялись, причём не только мужчины-коллеги, но и просвещённые подруги. Джон искренне пытался помочь ей, но лишь ухудшил ситуацию. Розали всю её жизнь считали просто ассистенткой, выскочившей замуж за своего профессора.
Со временем они стали участвовать в экспериментах, связанных с излечением детей от страхов по той же системе Павлова. Был удачный эксперимент с мальчиком, страшно боявшимся кроликов. На расстоянии шести метров от него ставили клетку с кроликом и на таком же расстоянии ставили коробку с вкусностями. Чем ближе ребёнок подходил, тем ближе для него были конфеты. "Давай, Питер, следуй за кроликом!" - подбадривали мальчика экспериментаторы. Как только Питер, собрав волю в кулак, дотрагивался до животного, то тут же получал конфету. Фобия со временем полностью ушла и это при том, что его вгоняли в ужас даже картинки с кроликами и любое упоминание о них.
Помимо обвинений Уотсона в харассменте на рабочем месте вокруг его эксперимента с Альбертом постоянно бурлили обсуждения. Малыш не понимал, что участвует в эксперименте, он не понимал, что происходит, а результат уж точно не мог улучшить его жизнь. Ни Розали, ни Джон больше никогда больше не видели Альберта и не знали, что там с ним было дальше.
В 2009 году вышла статья, где два психолога утверждали, что будто бы выяснили, кем был Альберт. В реальности его звали Дуглас Меррит и у него были большие проблемы со здоровьем. Он умер от гидроцефалии в шестилетнем возрасте. Волна обсуждений поднялась снова. Уотсона обвиняли в том, что он взял для эксперимента не нормотипичного ребёнка. Кто-то, кто был уж совсем далёк от науки, даже обвинял его в смерти малыша.
Но прошло несколько лет и оказалось, что это был не Дуглас, а Уильям Баргер, родившийся в той же больнице, только с разницей в несколько дней. Уильям, как показали исследования, жил вполне себе радостную жизнь, но ненавидел всех домашних животных, в особенности собак и... крыс. Добросердечные родичи Уильяма страшно веселились от его боязни собак. Почти у каждого из этих родственников был пёс. Животных приходилось запирать, когда в гости приходил Уильям.
Сомнительный и жестокий эксперимент проведённый Джоном и Розали всё-таки стал стартом развития поведенческой терапии. Было создано много методик, которые и сейчас помогают в решении самых разных ментальных проблем. Фобии, страхи и панические атаки лучше всего лечатся именно этим способом.
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