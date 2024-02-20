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Закон Ома простыми словами

Закон Ома простыми словами

Автор:
20 февраля 2024 09:53
Метки: Закон Ома   закон   наука   ученый   физика   электричество   
2663
2

В конце XVIII столетия А.Вольтом была изобретена первая химическая батарейка. Ее появление вызвало необходимость проведения точных расчетов электрических цепей, поскольку многочисленные попытки их создания заканчивались авариями и пожарами. На поиски закономерностей ученые порядка трех десятилетий. Удача улыбнулась немцу Георгу Ому, именем которого и названы базовые законы электротехники.


Содержание

Определение закона Ома

Электрические цепи состоят из проводов, источников питания, переключателей, резисторов и иных элементов, через которые идут направленные потоки заряженных частиц. Положительные заряды, которые мы и называем током, движутся в направлении отрицательного полюса. Что вполне логично, поскольку одинаково заряженные частицы отталкиваются друг от друга.

Ключевое слово в данном случае «поток». Он присутствует в типовой водопроводной системе и регулируется вентилем. Один раз крутанули – потекла тонкая струйка, еще разок – ручеек, а открыли полностью – полноводная река.

В электроцепи роль вентиля отдана сопротивлению. Отсюда простая формулировка: увеличение сопротивления (чем больше закручиваете вентиль) неизбежно ведет к уменьшению силы тока. Однако при этом не учитываются особенности источника (батарейки) и труб (проводников). Они учитываются, соответственно, вторым и третьим законами Ома. Напомним, что они касаются постоянного тока. Для переменных токов существуют отдельные формулы.

Первый Закон Ома

Своим первым законом (для участка цепи) Ом установил однозначную зависимость, связавшую воедино силу тока с сопротивлением и напряжением (без учета двух вышеуказанных факторов). Она пропорционально первому и обратно пропорциональна второму. Математически это записывается как I = U/R.

Второй (полный) Закон Ома

Он учитывает особенности источника питания, обладающего неким внутренним сопротивлением (пусть и ничтожно малым). Генерируемое напряжение имеет определенную зависимость от подключенной нагрузки, поэтому вводится понятие «электродвижущей силы». Итоговая формула принимает вид I = E/R+r, в которой Е (ЭДС), измеряемая в Вольтах, а r – сопротивление источника.

Примеры задач на закон Ома

  1. В цепи сопротивлением 10 Ом протекает ток силой 2 А. Какое напряжение будет на этом участке цепи? Ответ: U = I * R = 2 * 10 = 20 В.
  2. В цепи сопротивлением 5 Ом протекает ток силой 3 А. Какое сопротивление будет на этом участке цепи? Ответ: R = U / I = 15 / 3 = 5 Ом.
  3. В цепи есть источник тока с напряжением 12 В и два последовательно соединенных сопротивления, сопротивление первого 4 Ом, а второго 6 Ом. Какое напряжение будет на каждом из сопротивлений? Ответ: Сумма напряжений на сопротивлениях должна быть равна напряжению на источнике тока, то есть U_1 + U_2 = U_источник. Используя закон Ома, можно записать U_1 = I * R_1 = (12 / (4 + 6)) * 4 = 4 В, а U_2 = I * R_2 = (12 / (4 + 6)) * 6 = 6 В.

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Метки: Закон Ома   закон   наука   ученый   физика   электричество   
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139k
parallax 4 часа назад
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3k
Максим Макашев 57 минут назад
А можно ещё проще: ТОК НЕ ДУРАК, ОН ЗНАЕТ КУДА ТЕЧЬ
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50k
Максим Т. 2 часа назад
В цепи сопротивлением 5 Ом протекает ток силой 3 А. Какое сопротивление будет на этом участке цепи?
--------
Шта?
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21k
scorpick 2 часа назад
Представьте себе коридор. Это проводник. По коридору бежит толпа людей. Количество людей это напряжение. Скорость людей это ток. И тут узкие двери. Замедляется поток и количество людей, проходящих через узкий проём. Это сопротивление. В принципе, даже сам коридор создаёт сопротивление, чем он уже, тем меньше поток и скорость.
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3k
Froll 2 часа назад
И запомни солдат закон Ома: тебя е...т здесь ,а твою девушку дома.
Вспомнилось.
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13k
Sapsan 2 часа назад
Все таки вольт - это напряжение или разность потенциалов тока?
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64
asrsim 2 часа назад
Простыми словами - это " I=E/(r+R) ", а то что здесь понаписано - это попытка из нескольких символов сделать целую статью.
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25k
Павел Плеханов 2 часа назад
Ну блин... Беруться рассуждать о высоких материях, не умея даже правильно применить скобки в формуле:
"Итоговая формула принимает вид I = E/R+r, в которой Е (ЭДС), измеряемая в Вольтах, а r – сопротивление источника."
Должно быть: I = E/(R+r) , а иначе насчитают... :)
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47
Олег 3 часа назад
Всё таки современная цивилизация это электричество.Основа.
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302
Slayergod 3 часа назад
В последней задаче если правильно посчитать, то напряжение U1=4,8 В, а U2=7,2 В. Итого 12 В.
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33k
Slonyash 3 часа назад
Это своими словами называется?
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15k
ron 3 часа назад
"Чем больше напряжение, тем больше ток, но чем больше сопротивление цепи, тем ток меньше". Вот это "простыми словами".

А не это ваше U_1 + U_2 = U_источник. Используя закон Ома, можно записать U_1 = I * R_1 = (12 / (4 + 6)) * 4 = 4 В, а U_2 = I * R_2 = (12 / (4 + 6)) * 6 = 6 В.
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8k
Ginny 3 часа назад
армейская присказка - тебя еб...т здесь, а твою девушку дома
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15k
ron 3 часа назад
Если для объяснения физического закона требуется использовать математические формулы, то это никак нельзя назвать объяснением "простыми словами". Автор тупо переписал занудный скучный учебник. )))
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95k
Доктор Джонс 3 часа назад
Принцип действия полупроводникового диода простыми словами:
Туда - дуй, оттуда - х@й...
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5k
Ухалус Посовиномус 4 часа назад
Закон Ома: что украл, то и дома.
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5k
Григорий 4 часа назад
дичь! нельзя из 2 амперов и 10 ом получить 20в.
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