



Определение закона Ома

Электрические цепи состоят из проводов, источников питания, переключателей, резисторов и иных элементов, через которые идут направленные потоки заряженных частиц. Положительные заряды, которые мы и называем током, движутся в направлении отрицательного полюса. Что вполне логично, поскольку одинаково заряженные частицы отталкиваются друг от друга.

Ключевое слово в данном случае «поток». Он присутствует в типовой водопроводной системе и регулируется вентилем. Один раз крутанули – потекла тонкая струйка, еще разок – ручеек, а открыли полностью – полноводная река.

В электроцепи роль вентиля отдана сопротивлению. Отсюда простая формулировка: увеличение сопротивления (чем больше закручиваете вентиль) неизбежно ведет к уменьшению силы тока. Однако при этом не учитываются особенности источника (батарейки) и труб (проводников). Они учитываются, соответственно, вторым и третьим законами Ома. Напомним, что они касаются постоянного тока. Для переменных токов существуют отдельные формулы.

Первый Закон Ома

Своим первым законом (для участка цепи) Ом установил однозначную зависимость, связавшую воедино силу тока с сопротивлением и напряжением (без учета двух вышеуказанных факторов). Она пропорционально первому и обратно пропорциональна второму. Математически это записывается как I = U/R.