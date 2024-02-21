Роскосмос будет размещать рекламу на ракетах и другой технике

В корпорации хотят заработать и «популяризировать космическую деятельность».
В октябре 2023 года в Госдуму внесли законопроект о размещении рекламы на космических аппаратах. По задумке его авторов, он принесёт компании более 200 миллионов рублей в год.
Инициативу восприняли неплохо, но попросили кое-что поправить. Например, получать рекламные контракты только через систему торгов. Ну не рекламировать всякую дребедень, даже за хорошие деньги. Все эти моменты утрясли и 19 февраля Федеральный закон «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» приняли.
В компании заявили, что с помощью инициативы смогут не только заработать, но и привлечь в отрасль молодых специалистов.
Принятие закона позволит Госкорпорации активно проводить рекламные кампании, включая установку и эксплуатацию наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры и размещение рекламы на космической технике.
Проведение рекламных кампаний в рамках действующих космических программам должно поспособствовать популяризации космической деятельности и привлечению молодых кадров в космическую отрасль. Кроме того, получаемый доход будет направляться на развитие инновационных космических программ и проектов.
Кто именно захочет разместить рекламу на ракете - неизвестно. Есть вопросы и с аудиторией - далеко не все любуются запусками космической техники. Вероятно, в Роскосмосе рассчитывают на эксклюзивность: чтобы люди увидели логотип известного бренда на борту корабля и оценили мощь этой компании.
А может в Роскосмосе вспомнили про вездесущего Илона Маска, он тоже хотел вывести рекламу за пределы планеты. Но по-другому. Ещё в 2021 году бизнесмен планировал вывести на орбиту спутник с дисплеем для отображения рекламы. Понятно, что с поверхности Земли его не разглядишь - изображение со спутника должны были транслировать на Твиче или Ютубе. Но что-то не пошло. Вернее, не взлетело. Хотя в будущем мы сможем увидеть в ночном небе довольно интересные изображения.
Источник:
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