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Роскосмос будет размещать рекламу на ракетах и другой технике

Роскосмос будет размещать рекламу на ракетах и другой технике

Автор:
21 февраля 2024 17:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Илон Маск   баннер   закон   ракета   реклама   роскосмос   
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В корпорации хотят заработать и «популяризировать космическую деятельность».

В октябре 2023 года в Госдуму внесли законопроект о размещении рекламы на космических аппаратах. По задумке его авторов, он принесёт компании более 200 миллионов рублей в год.

Инициативу восприняли неплохо, но попросили кое-что поправить. Например, получать рекламные контракты только через систему торгов. Ну  не рекламировать всякую дребедень, даже за хорошие деньги. Все эти моменты утрясли и 19 февраля Федеральный закон «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» приняли.

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В компании заявили, что с помощью инициативы смогут не только заработать, но и привлечь в отрасль молодых специалистов.

Принятие закона позволит Госкорпорации активно проводить рекламные кампании, включая установку и эксплуатацию наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры и размещение рекламы на космической технике.

Проведение рекламных кампаний в рамках действующих космических программам должно поспособствовать популяризации космической деятельности и привлечению молодых кадров в космическую отрасль. Кроме того, получаемый доход будет направляться на развитие инновационных космических программ и проектов.

Кто именно захочет разместить рекламу на ракете - неизвестно. Есть вопросы и с аудиторией - далеко не все любуются запусками космической техники. Вероятно, в Роскосмосе рассчитывают на эксклюзивность: чтобы люди увидели логотип известного бренда на борту корабля и оценили мощь этой компании.

А может в Роскосмосе вспомнили про вездесущего Илона Маска, он тоже хотел вывести рекламу за пределы планеты. Но по-другому. Ещё в 2021 году бизнесмен планировал вывести на орбиту спутник с дисплеем для отображения рекламы. Понятно, что с поверхности Земли его не разглядишь - изображение со спутника должны были транслировать на Твиче или Ютубе. Но что-то не пошло. Вернее, не взлетело. Хотя в будущем мы сможем увидеть в ночном небе довольно интересные изображения.

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Метки: Илон Маск   баннер   закон   ракета   реклама   роскосмос   
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7  комментариев
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21k
Luc72 13 минут назад
Главное, чтоб на Луне не начали рекламировать следами марсоходов или распылением неотражающей (или зеркальной) пыли...
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58k
turyst 14 минут назад
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turyst 14 минут назад
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34k
Юр21 Полчаса назад
Роскосмосу огромное спасибо за выведеные кучи западных спутников, с помощью которых натовцы имеют возможность нас обстреливать. Коммерсанты куевы!
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52
Delhana Юр21 2 минуты назад
Твое возмущение было бы разумным при условии абсолютной монополии Роскосмоса в этом деле, так что лучше подумай еще раз.
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