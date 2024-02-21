Роскосмос будет размещать рекламу на ракетах и другой технике

В октябре 2023 года в Госдуму внесли законопроект о размещении рекламы на космических аппаратах. По задумке его авторов, он принесёт компании более 200 миллионов рублей в год.

Инициативу восприняли неплохо, но попросили кое-что поправить. Например, получать рекламные контракты только через систему торгов. Ну не рекламировать всякую дребедень, даже за хорошие деньги. Все эти моменты утрясли и 19 февраля Федеральный закон «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» приняли.