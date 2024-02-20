Так называемый, закон взаимодействия. Имеет простейшую формулировку, удобную для запоминания: «Сила действия равна силе противодействия». Одним из самых известных примеров является отдача при выстреле из пушки или из любого иного огнестрельного оружия. Чем мощнее заряд, тем сильнее отдача.

Сколько законов Ньютона изучают в школе?

Формально три, поскольку их всего три. Однако, в реальности четыре. Речь идет о законе всемирного тяготения. Это, как раз, о яблоке, якобы упавшем на голову ученому. Он также открыт Ньютоном, хотя и не носит его имя.

Как работают законы Ньютона в жизни?