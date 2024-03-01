Фотограф душ и мыслеформ Ипполит Барадюк и его наработки

Хиуорд Каррингтон – писатель и журналист, автор более ста книг о паранормальных явлениях, считающийся самым авторитетным американским исследователем-парапсихологом первой половины XX века, рассказал об этих явлениях в своей книге «Проблемы психических исследований», вышедшей в 1921 году:

В этой идее нет никакого абсурда, как многие могут предположить. Конечно, духовное тело должно быть достаточно материальным, чтобы отражать световые волны, но где доказательства, что это не так? Напротив, есть много доказательств того, что оно таковым является. Следует помнить, что фотоаппарат открывает бесчисленное множество вещей, совершенно невидимых невооруженным глазом или даже глазом, которому помогают самые сильные очки или телескопы. Обычно мы видим на небе всего несколько сотен звёзд, с помощью телескопов – многие тысячи, но фотоаппарат открывает более двадцати миллионов! Итак, вот прямое доказательство того, что фотоаппарат может наблюдать то, что мы не можем видеть; и, действительно, весь этот процесс зрения или видения гораздо сложнее, чем многие себе представляют. Нет никаких причин, по которым мы не могли бы сфотографировать дух, когда мы можем сфотографировать изображение в зеркале, которое состоит просто из вибраций, причём отраженных вибраций! В таком случае мы находимся далеко от материальной вещи; и все же мы можем сфотографировать её с помощью обычной камеры. Любое возмущение в эфире мы сможем сфотографировать подобным образом. Если только у нас будут достаточно тонкие приборы и если условия для эксперимента будут благоприятными. Феномены спиритической фотографии и особенно эксперименты доктора Барадюка, на которые я сейчас сошлюсь, казалось бы, указывают на это.