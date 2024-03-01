Фотограф душ и мыслеформ Ипполит Барадюк и его наработки

Существование души – тема, о которой спорили и продолжают спорить представители самых разных областей знаний, начиная с физиков и биологов и заканчивая мистиками и религиозниками.
Параллельно с ними начались и споры касаемо возможности её запечатлеть. Определённых успехов в этом достиг этот человек.
Направление фотографирования духов появилось во второй половине XIX века, заставив многих поверить, что призраки близких людей находятся рядом с ними. Креативные фотографы были оппортунистами, извлекающими выгоду из новой среды и новых верований. Но французский врач и парапсихолог доктор Ипполит Барадюк пошёл ещё дальше. Он утверждал, что может фотографировать мысли, эмоции и даже душу.
В 1896 году он сообщил Парижской медицинской академии, что ему удалось успешно сфотографировать мысли. Согласно отчётам, его метод был предельно прост: «Человек, чьи мысли должны быть сфотографированы, входит в тёмную комнату, кладёт руку на фотопластинку и сосредоточенно думает о предмете, изображение которого он хочет получить».
Большинство снимков, предоставленных Барадюком в качестве доказательства, были очень мутными, но на некоторых можно было различить черты лиц и очертания предметов.
Но он проводил испытания не только на людях. «Я проводил эксперименты на голубях, а также на свежем молоке», – рассказывал Барадюк. «Более того, есть свидетельства того, что даже растения обладают достаточной чувствительностью, чтобы сделать их подходящими объектами для подобных экспериментов. Один мой знакомый португалец сфотографировал несколько растений, которые он только что собрал, но не получил никакого результата. Тогда он разорвал их на куски, раздавил в руках. И на этот раз он не был разочарован. Пластинка содержала жидкие слепки, очень похожие на те, которые получаются, когда объектом исследования является больной человек».
В апреле 1907 года Барадюк перешёл на принципиально новый уровень обучения.
Его сын, Андре, скончался в возрасте 19 лет. Через девять часов после этого Барадюк сфотографировал гроб и обнаружил туманное облако, исходящее от всего вокруг. Шесть месяцев спустя, 15 октября, Барадюку выпал печальный шанс продолжить свои занятия с женой Надин теперь уже у её смертного одра.
Подготовив к этому событию фотоаппараты, он через двадцать минут после кончины сделал снимок, который, по его словам, показал уходящую душу. На снимке видны три туманных светящихся облака над телом Надин. На фотографии, сделанной примерно через тридцать минут, видно одно облако большего размера. Вскоре после этого оно покинуло тело и вплыло в спальню Барадюка, создав ледяной ветерок, прежде чем полностью покинуть её.
Барадюк сделал еще одну фотографию своей жены почти через час после её смерти. Здесь три туманных облака как бы образуют одно большое.
Хиуорд Каррингтон – писатель и журналист, автор более ста книг о паранормальных явлениях, считающийся самым авторитетным американским исследователем-парапсихологом первой половины XX века, рассказал об этих явлениях в своей книге «Проблемы психических исследований», вышедшей в 1921 году:
В этой идее нет никакого абсурда, как многие могут предположить. Конечно, духовное тело должно быть достаточно материальным, чтобы отражать световые волны, но где доказательства, что это не так? Напротив, есть много доказательств того, что оно таковым является. Следует помнить, что фотоаппарат открывает бесчисленное множество вещей, совершенно невидимых невооруженным глазом или даже глазом, которому помогают самые сильные очки или телескопы. Обычно мы видим на небе всего несколько сотен звёзд, с помощью телескопов – многие тысячи, но фотоаппарат открывает более двадцати миллионов! Итак, вот прямое доказательство того, что фотоаппарат может наблюдать то, что мы не можем видеть; и, действительно, весь этот процесс зрения или видения гораздо сложнее, чем многие себе представляют. Нет никаких причин, по которым мы не могли бы сфотографировать дух, когда мы можем сфотографировать изображение в зеркале, которое состоит просто из вибраций, причём отраженных вибраций! В таком случае мы находимся далеко от материальной вещи; и все же мы можем сфотографировать её с помощью обычной камеры. Любое возмущение в эфире мы сможем сфотографировать подобным образом. Если только у нас будут достаточно тонкие приборы и если условия для эксперимента будут благоприятными. Феномены спиритической фотографии и особенно эксперименты доктора Барадюка, на которые я сейчас сошлюсь, казалось бы, указывают на это.
Как считаете, реально ли запечатлеть на фото мысленные формы и другие невидимые глазу предметы?
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