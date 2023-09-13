Инстасамка наехала на певицу MIA BOYKA, которая исполнила песню "За деньги — да!"

Певица MIA BOYKA исполнила несколько раз хит Инстасамки "За деньги — да!" и Зотеева уже готова подать на неё в суд.
MIA BOYKA - популярная молодёжная певица, которая до музыкальной карьеры была блогером. За последнюю неделю девушка несколько раз исполнила песню Инстасамки "За деньги — да!"
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Сначала это случилось на одном из шоу, а потом на концерте в Санкт-Петербурге. Поклонники встретили кавер аплодисментами и восторженными криками.
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В разговоре с журналистами MIA BOYKA (Мария Бойко) рассказала, что уважает певицу и, потратив время на исполнение трека Даши, сделала вообще-то ей комплимент. К тому же, у неё получилось явно лучше, чем у самой Инстасамки.
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Дарья Зотеева (Инстасамка) не оценила комплимент и обратилась в суд. Вместе с юристами Зотеева готовит иск в суд с требованиями запретить публичное исполнение этого трека всем, в том числе и Бойко.
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