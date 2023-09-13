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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7976 постов • 887 подписчиков подписаться
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Инстасамка наехала на певицу MIA BOYKA, которая исполнила песню "За деньги — да!"

Инстасамка наехала на певицу MIA BOYKA, которая исполнила песню "За деньги — да!"

Автор:
13 сентября 2023 15:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: MIA BOYKA   young stars   знаменитости   инстасамка   интересное   фото   шоу бизнес   
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Певица MIA BOYKA исполнила несколько раз хит Инстасамки "За деньги — да!" и Зотеева уже готова подать на неё в суд.

MIA BOYKA - популярная молодёжная певица, которая до музыкальной карьеры была блогером. За последнюю неделю девушка несколько раз исполнила песню Инстасамки "За деньги — да!"

Сначала это случилось на одном из шоу, а потом на концерте в Санкт-Петербурге. Поклонники встретили кавер аплодисментами и восторженными криками.

В разговоре с журналистами MIA BOYKA (Мария Бойко) рассказала, что уважает певицу и, потратив время на исполнение трека Даши, сделала вообще-то ей комплимент. К тому же, у неё получилось явно лучше, чем у самой Инстасамки.

Дарья Зотеева (Инстасамка) не оценила комплимент и обратилась в суд. Вместе с юристами Зотеева готовит иск в суд с требованиями запретить публичное исполнение этого трека всем, в том числе и Бойко.

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Метки: MIA BOYKA   young stars   знаменитости   инстасамка   интересное   фото   шоу бизнес   
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20  комментариев
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55k
zloykoyot 2 часа назад
Две ипанутые кукушки поссорились из-за говнопесенки. Сенсация прямо, интернет взорван.
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58k
Олег 2 минуты назад
Я рад и горд, что не знаю кто эти люди, не слышал их пение и нет желания вникать
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6k
Wadim 5 минут назад
из жизни обитателей выгребной ямы
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1k
Asket 15 минут назад
Жабогадюкинг....
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2k
Duke_kir 17 минут назад
Кто ЭТО?
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37k
Александр 23 минуты назад
схватка двух шлю.... якодзун... очень интересно.
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555
Serega 36 минут назад
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16k
Элитный тигр 37 минут назад
А давайте подадим в суд на покемонку? Зае..долбала уже всяких лядищ пиарить. Никогда про этих шкур не слышал, теперь ночами спать не буду, про их распри буду думать...
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11k
kaboza 37 минут назад
3ю14 здец...ПОКЛОННИКИ??? в сибирь на рудники нах...глисты от говна пруться??? в куда это вырастет?
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7k
Станислав 38 минут назад
На первой фотке у той, что справа (не знаю кто из них кто) личико красивое так-то. На других, чот ужас ))
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14k
Ivan 38 минут назад
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11k
kaboza 39 минут назад
Гавно с блевотой посралось, а судебная система на налогоплательщиках, в октагон двух лядей, и ставки..
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11k
Владимир 42 минуты назад
Взрыв интернета уже был? Можно из бомбоубежища выходить?
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2k
Vergüenza Ajena 54 минуты назад
Вы где тут певиц нашли????
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32k
Ego sum qui sum 55 минут назад
новость воспринимается так; "В Залупинском зоопарке подрались макака и редкая пегая свиноматка"
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17k
Shtoppi Час назад
по ходу, это кошмарное, губастое уё_ище зотеева, решила попиариться хоть на чем-то, а то ведь скоро совсем забудут ее.
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517
ruslan d Час назад
Ну как бы так не делается без спроса ...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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