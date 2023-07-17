FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7776 постов • 882 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
В попытках подлизаться к слушателям Инстасамка изменила слова песни, но всё равно провалилась

В попытках подлизаться к слушателям Инстасамка изменила слова песни, но всё равно провалилась

Автор:
17 июля 2023 12:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Видео   Концерт   инстасамка   интересное   фото   шоу бизнес   
1137
6
2

Певица Дарья Зотеева снова вышла на сцену и спела без фонограммы свои песни. В одной из них она даже заменила слова: вместо Дубая она спела про Москву. Однако, слушатели всё равно не оценили.

ВК Фест 2023 года проходит жарко. Ольга Серябкина появилась на синей дорожке VK Fest в Москве с настоящим волком. После этого начался концерт, где выступила Инстасамка. Ранее певица уже заявляла, что будет петь вживую, без всякой фанеры. На этот раз певица даже изменила слова своей песни. Вместо "Это я в Дубае, я сейчас отдыхаю", Инстасамка спела "Это я в Москве, я сейчас отдыхаю".

По социальным сетям разлетелись ролики с выступлением Дарьи. Только вот слушатели не восхищаются вокалом, а задаются вопросом, как она вообще оказалась на сцене?

В социальных сетях люди сильно удивились, что есть люди, которые слушают эти песни и даже подпевают!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Ynews   Видео   Концерт   инстасамка   интересное   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Головасыр коричнештанник 51 минуту назад
не знал, но снова навязали. млять, зачем???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Б.Касторский 17 минут назад
А что делать, современная эстрада. Теперь так.
Но больше чем бесталанные звезды, удивляют эти крикуны "зачем оно мне это знать?! Навязали!!!1!", выступают и их слушают, плохо или хорошо, не знаю. Но если тебе не нравится, так не слушай, не читай, не комментируй. А то музыкальные эстеты. Осталось только узнать, что эти крикуны слушают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
ДедМаздай 20 минут назад
Это гуано еще кто-то слушает?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 22 минуты назад
PokemonKa я вынужден внести вас в ЧС за бредовыые посты. о всякой не нужной хурме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Опаньки Полчаса назад
все знают про фанеру Бузовой, но ходят на ее концепты послушать пластинки ))) И тут всем пофиг )) Они все равно пойдут на концерт послушать фанеру ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КолдурасЪ Полчаса назад
Почему меня без суда приговорили, и принудительно ознакамливают с поведением этой [мат] самки сутулой собаки именующей себя инстасамкой?! Где вообще гарантия,что она существует, и этот пост не сформирован нейросетью, с целью доведения меня до бешенства!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
673
Звёздный князь Полчаса назад
Она мне больше напоминает пьяную чувиху в караоке, чем медийную личность.
Вот серьёзно. Взять любую бабу из толпы, поставить к микрофону и ничего не изменится. А может даже и лучше станет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
673
Звёздный князь 36 минут назад
Цитата: "Только вот слушатели не восхищаются вокалом..."
Что-то по видео этого не скажешь.
Может автор поста хотел написать "пользователи", "абоненты соцсетей", "аудитория Интернета", но не "слушатели"?
Слушатели на видео очень даже прутся от её пения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
сеньор Леонсио 41 минуту назад
Вместо "Это я в Дубае, я сейчас отдыхаю", Инстасамка спела "Это я в Москве, я сейчас отдыхаю".

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
979
ruslan d 42 минуты назад
А народ деньги платит чтоб на нее посмотреть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Shtoppi 42 минуты назад
<<В попытках подлизаться к слушателям Инстасамка изменила слова песни, но всё равно провалилась>>
----------
говно пыталось всплыть, но снова потонуло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Алексей 47 минут назад
как вы зае с этой сукой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
336949



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Простой способ удалить шпионское ПО с устройств на iOS
Простой способ удалить шпионское ПО с устройств на iOS
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласен

Лучшие демотиваторы
Женщина – друг человека

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#СССР#ДТП#знаменитости#машина#шоу бизнес#фильм#авария#факт
#люди#история#Прикол#дети#кино#негатив#Ynews#спасение#красота
#в мире#интересно#Юмор#забавно#Россия#Китай#собака#полиция#Музыка
Простой способ удалить шпионское ПО с устройств на iOS Простой способ удалить шпионское ПО с устройств на iOS Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться