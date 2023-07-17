<<В попытках подлизаться к слушателям Инстасамка изменила слова песни, но всё равно провалилась>>

ВК Фест 2023 года проходит жарко. Ольга Серябкина появилась на синей дорожке VK Fest в Москве с настоящим волком. После этого начался концерт, где выступила Инстасамка. Ранее певица уже заявляла, что будет петь вживую, без всякой фанеры. На этот раз певица даже изменила слова своей песни. Вместо "Это я в Дубае, я сейчас отдыхаю", Инстасамка спела "Это я в Москве, я сейчас отдыхаю".