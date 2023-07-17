<<В попытках подлизаться к слушателям Инстасамка изменила слова песни, но всё равно провалилась>>

Певица Дарья Зотеева снова вышла на сцену и спела без фонограммы свои песни. В одной из них она даже заменила слова: вместо Дубая она спела про Москву. Однако, слушатели всё равно не оценили.
ВК Фест 2023 года проходит жарко. Ольга Серябкина появилась на синей дорожке VK Fest в Москве с настоящим волком. После этого начался концерт, где выступила Инстасамка. Ранее певица уже заявляла, что будет петь вживую, без всякой фанеры. На этот раз певица даже изменила слова своей песни. Вместо "Это я в Дубае, я сейчас отдыхаю", Инстасамка спела "Это я в Москве, я сейчас отдыхаю".
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По социальным сетям разлетелись ролики с выступлением Дарьи. Только вот слушатели не восхищаются вокалом, а задаются вопросом, как она вообще оказалась на сцене?
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В социальных сетях люди сильно удивились, что есть люди, которые слушают эти песни и даже подпевают!
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Но больше чем бесталанные звезды, удивляют эти крикуны "зачем оно мне это знать?! Навязали!!!1!", выступают и их слушают, плохо или хорошо, не знаю. Но если тебе не нравится, так не слушай, не читай, не комментируй. А то музыкальные эстеты. Осталось только узнать, что эти крикуны слушают.
Вот серьёзно. Взять любую бабу из толпы, поставить к микрофону и ничего не изменится. А может даже и лучше станет.
Что-то по видео этого не скажешь.
Может автор поста хотел написать "пользователи", "абоненты соцсетей", "аудитория Интернета", но не "слушатели"?
Слушатели на видео очень даже прутся от её пения.
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говно пыталось всплыть, но снова потонуло