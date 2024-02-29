Топ-5 животных с самыми большими зубами. Кому проиграл огромный слон с бивнями 2,5 метра?

Зубы для животных – это не только часть пищеварительной системы, но и настоящее охотничье оружие, поскольку они служат для захвата и удержания добычи, а затем уже для измельчения пищи. Если животное лишится зубов – оно попросту погибнет от голода, поэтому важно не только качество зубов, но и их количество. Итак, кто же самый зубастый на планете?
5 место
Первый, кто нас встречает в этом топе, — кашалот (Physeter macrocephalus). Длина зуба у 20-метрового гиганта — 27 см, а вес — 1 кг. Если наглядно, то один зуб = полторы ладони! Растут они только на нижней челюсти и всего их может быть до 30 пар!
В отличие от следующих участников топа, все зубы кашалота имеют одинаковую форму и размеры. У китов нет привычного нам деления на клыки, резцы, моляры и премоляры. Для чего нужно такое строение, точно неизвестно. Более того, непонятно, зачем такие гигантские зубы нужны в принципе. В охоте они не сильно помогают: учёные находили вполне упитанных, но беззубых кашалотов. Предполагается, что зубы помогают животному фиксировать ультразвук.
4 место
На четвёртом месте вас приветствует мадам бабирусса (Babyrousa babyrussa). Эта индонезийская свинка Пеппа утёрла нос самому кашалоту и отрастила клычища длиной в 30 см. Причём длинные у пяточка все 4 клыка — и верхние, и нижние.
На кой бабируссе такие зубы, доподлинно неизвестно. Гипотетически, костяная защита помогает уберечь морду и глаза свиньи от нападения хищников и сородичей. Что иронично, ведь в некоторых случаях зубы становятся причиной гибели своих обладателей. Клыки отрастают настолько, что пробивают череп и впиваются в мозг. У местных народов есть своя гипотеза, для чего свиньям такие клыки. Народы Сулавеси и Буру верят, что бабирусса, цепляясь клыками за ветки деревьев, спит в подвешенном состоянии.
3 место
Этот топ был бы неполным, если бы в нём не было моржа (Odobenus rosmarus). Толстячок по праву получает свою бронзу, ведь длина его зубов составляет почти метр, а вес — 5,4 кг. Социальное положение моржа в группе напрямую зависит от размера его бивней. Чем они больше и толще, тем привлекательнее самец для противоположного пола. Так парни выясняют отношения без драк и крови. Достаточно показать свой размерчик, чтобы понять, кто есть кто.
Самкам бивни тоже очень пригодились. Морж в переводе с древнегреческого означает «ходящий на зубах». И ластоногих действительно можно увидеть за необычной «походкой». С помощью зубов животные обоих полов пробивают полыньи и цепляются за крутые льдины, чтобы вскарабкаться на них.
2 место
На втором месте расположился целый род африканских слонов (Loxodonta). Бивни его представителей достигают длины в 2,5 м, а самый длинный из известных бивней был аж 4,1 м. Зубы у слонов растут всю жизнь. За год бивень вырастает примерно на 17 см, так что чем он длиннее, тем старше слон.
Остальные зубы у слонов хоть и не такие длинные, но массивные — каждый из них весит до 5 кг. С возрастом зубы изнашиваются и сменяются на новый комплект. Всего за жизнь слон меняет моляры три раза. А после его ждёт смерть от невозможности питаться. Чаще всего старые животные погибают не от болезни или хищников, а от голода. Им попросту нечем жевать! Поэтому пожилые животные уходят к болотам и топям, к местам, где можно найти мягкую кашеобразную растительность.
1 место
Итак, неоспоримый чемпион зубного топа — нарвал, или морской единорог (Monodon monoceros)! Бивень нарвала в среднем вырастает до 3 метров в длину. Гигантский «рог» — это левый клык, проросший до невероятных размеров. Иногда случается и так, что вырастают оба зуба, в таком случае животина плавает с двумя копьями на носу!
Бивень нарвала — штука по своей природе уникальная. Для кита (да, нарвал — это кит) он выполняет сразу множество функций. Это и турнирная шпага в состязании за плавник и сердце любимой, и охотничье копье, и тончайший индикатор изменения окружающей среды. Бивень животного пронизан нервными окончаниями, отчего китообразное чутко улавливает температуру и состав воды.
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