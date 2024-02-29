Топ-5 животных с самыми большими зубами. Кому проиграл огромный слон с бивнями 2,5 метра?

Остальные зубы у слонов хоть и не такие длинные, но массивные — каждый из них весит до 5 кг. С возрастом зубы изнашиваются и сменяются на новый комплект. Всего за жизнь слон меняет моляры три раза. А после его ждёт смерть от невозможности питаться. Чаще всего старые животные погибают не от болезни или хищников, а от голода. Им попросту нечем жевать! Поэтому пожилые животные уходят к болотам и топям, к местам, где можно найти мягкую кашеобразную растительность.