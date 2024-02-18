Лопатоногие моллюски: огромные «зубы» в 18 см на дне океана

С точки зрения систематики, лопатоноги — это что-то среднее между осьминогом и улиткой. Но внешне они не похожи ни на тех, ни на других. Зато очень похожи друг на друга! Лопатоногие насчитывают 26 родов и почти 1000 видов. Знаете, чем вся эта куча отличается? Ребристостью панциря, цветом и незначительными модификациями парочки органов — ногИ и глотки. Вот такое разнообразие! Эта особенность объясняет, почему во всех морях и океанах встречаются одинаковые «зубы» — просто все лопатоногие практически идентичны!