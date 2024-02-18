Лопатоногие моллюски: огромные «зубы» в 18 см на дне океана

По дну всех океанов, всех морей, заливов и лагун разбросаны гигантские клыки. Самые крупные достигают 18 сантиметров — в три раза длиннее, чем зубы большой белой акулы! Зверь, из которого растут такие зубищи, должен быть размером как минимум с мегалодона! Но почему молчат учёные? Неужели где-то на глубине живут огромные сверххищники, существование которых тщательно скрывают?
Обладатели странных клыков живут на дне, в тёмных пучинах глубоководья. Это древние плотоядные существа, заставшие начало времён — возраст их останков насчитывает 485 млн лет! За это время они заполонили весь океан... Только вот скрывать тут нечего, ведь все эти найденные «зубы» вовсе не зубы. А раковины! Познакомьтесь с лопатоногими моллюсками, или скафоподами, — очень древними и очень простыми животинками.
С точки зрения систематики, лопатоноги — это что-то среднее между осьминогом и улиткой. Но внешне они не похожи ни на тех, ни на других. Зато очень похожи друг на друга! Лопатоногие насчитывают 26 родов и почти 1000 видов. Знаете, чем вся эта куча отличается? Ребристостью панциря, цветом и незначительными модификациями парочки органов — ногИ и глотки. Вот такое разнообразие! Эта особенность объясняет, почему во всех морях и океанах встречаются одинаковые «зубы» — просто все лопатоногие практически идентичны!
Если заглянуть во внутренний мир моллюска, можно увидеть что-то интересное. Их тело обходится почти без органов! Сердце, почки, лёгкие, жабры, мозги — всё это туфта для ботаников. Зато пищеварительный и половой аппараты у моллюска развиты на 5+.
Пищеварительный аппарат расположен на головном конце лопатонога, там, где раковина пошире. Тонкие щупальца-каптакулы с липучками на концах ищут в субстрате мельчайшие съедобные частицы и микроорганизмы. Их лопатоног измельчит радулой — штукой, что заменяет моллюскам зубы. Она перетирает честно добытое, как на тёрке, отправляя в дальнейшее путешествие по ЖКТ.
Размножательный аппарат расположен примерно посередине раковины и представляет собой одну большую железу. Несмотря на простоту устройства лопатоногих, они являются раздельнополыми. То есть каждый моллюск или мальчик, или девочка — никаких серединок. После созревания половые клетки выбрасываются из заднего конца животного и каким-то чудом находят клетки противоположного пола. Как именно это происходит? Учёные пока не выяснили — слишком уж скрытный образ жизни ведут морские «зубы».
Для современного человека лопатоногие моллюски представляют мало ценности. Разве что палеонтологи по их скоплениям могут определить примерный возраст найденных остатков. Но раньше животин очень ценили за их раковины!
У некоторых племён и народностей ракушки лопатоногов служили деньгами. В отличие от панцирей других моллюсков, «зубы» достать не так-то просто. Их редко вымывает на берег, ведь зверушки не живут в приливно-отливной зоне. Моллюски зарываются в грунт на глубине до 6 километров!
Именно поэтому раковины лопатоногов так ценили. Чем длиннее и красивее, тем дороже они стоили. Богачи могли позволить себе даже украшения из раковин моллюсков — бусы, ожерелья и нашивки символизировали статус их обладателя. Самый шик — серёжка в носу из панциря!
Источник:
- Бобр может прыгнуть на несколько метров, используя хвост как пружину
- Молотоголовый крылан: эти звери превратили своё лицо в рупор для безумных воплей
- Зачем бабуины воруют котят львов и леопардов?
- 13 крайне ядовитых животных, которых при встрече лучше обходить десятой дорогой
- Гигантская выдра: она атакует крокодилов, анаконд и даже ягуаров