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С какой скоростью бегает медведь. Догонит ли человека? А велосипедиста?

С какой скоростью бегает медведь. Догонит ли человека? А велосипедиста?

Автор:
29 марта 2024 09:34
Сообщество : Животные
Метки: Бег   Медведь   животные   интересно   природа   факты   фото   
2029
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Многие люди считают медведя этаким неповоротливым, медлительным увальнем. И думают: медведь конечно страшный и сильный, но бегает он плохо, так что от него всегда можно убежать, если что.

Из-за этого заблуждения некоторые любопытные туристы, завидя мирно пасущегося медведя, подходят поближе, чтобы посмотреть на него и сфотографировать. Итог может быть крайне негативным.

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Чем неудобен медведь

Если другие лесные звери показывают свое недовольство – позой, мимикой, фырканьем или ударам копыт о землю, то медведь на такое не разменивается. О том, что он разозлен и планирует нападение, можно узнать лишь по факту.

Медведь – самый сильный зверь в лесу. Эволюция работала над его мышцами и размерами, а на отработку угрожающего, предупреждающего поведения она почти не тратилась. Незачем. Это другие звери всячески пугают друг друга перед дракой, чтобы той самой драки избежать, так как ее исход непредсказуем и опасен для обоих. А медведь всегда выйдет победителем из схватки, так что ему особо незачем пытаться отпугнуть противника.

Догонит ли медведь бегущего человека

Да, если захочет. Скорость бега нетренированного человека составляет всего каких-то жалких 15 км/час. Тренированный бегун может разогнаться до 25 км, а супер-тренированный, да на адреналине, втопит под 45 км, но и этого будет недостаточно: мишка без проблем выдает 50-60 км/час. А даже быстрее.

Догонит ли медведь велосипедиста

Да, тоже без проблем. Дорожный велосипед развивает скорость около 25 км/час. Профессиональный велосипедист на хорошем велике едет в 2 раза быстрее, что опять же не дает ему преимущества перед медвежьим галопом.

Слабенький мотоцикл тоже не спасет

Легкие мотоциклы типа "Минск" выдают скорость около 85 км/час по хорошей дороге. По грунтовке, по неровной проселочной дороге, коих много в лесных регионах, Минск в лучшем случае выдаст 60 км. Казалось бы – ну вот, скорость почти равна медвежьей, есть шанс улизнуть. Но мишка может выйти на рывок, на пару минут превысив те 60 км/час, так что тут спасти может лишь везение.

На хорошем мотоцикле по асфальту от него удрать можно. Еще больше шансов, если ехать на машине. Но лучше никогда не пересекаться с хозяином леса, никогда к нему не приближаться и не провоцировать. К счастью, медведи крайне редко гоняются за людьми, а даже если погнались – быстро теряют азарт погони.

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Метки: Бег   Медведь   животные   интересно   природа   факты   фото   
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Андрей Иванов Час назад
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1k
Vladimir 2 минуты назад
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33k
Kladbische 5 минут назад
Не знаю о каких вы там скоростях говорите. Но то, с какой скоростью бегут люди, когда увидят медведя, просто поражает. Причём люди не подготовленные, больные, в неудобных сапогах и одежде. Все рекорды Олимпийских игр по бегу давно в лесах побиты.
А сколько случаев, когда люди практически телепортировались на местности, после встречи с медведем? Не понимая, где они находятся после того как остановились.
Скажу так, все эти велосипеды, мопеды и мотоциклы, только мешают развивать скорость, они ограничивают движение.
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17k
_delphin_ 13 минут назад
Медведь не может бежать ДОЛГО. Самое выносливое млекопитающее - это человек. Причем - это побочка эволюции - почти 80% энергии потребляет мозг, но в критической ситуации он может вообще перейти на автономку и тогда - ой вэй, держите меня семеро. Примеров зафиксировано и задокументировано очень много. Именно это и помогло выжить нашему виду на заре зарождения человечества.
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22k
kσρβγς 14 минут назад
"Медведь – самый сильный зверь в лесу.
...
А медведь всегда выйдет победителем из схватки"

Многие тигры не согласятся с этими утверждениями... Исход схватки непредсказуем...
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349
dasn7 Час назад
Кто-то говорил, что от медведя убежать можно, если есть возможность бежать, спускаясь. То есть бежать по склону вниз. Типа, у медоведов так тазовые кости устроены, что быстро бежать вниз он не может. Я не собираюсь даже проверять.
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Alove_Roleen
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