С какой скоростью бегает медведь. Догонит ли человека? А велосипедиста?

Многие люди считают медведя этаким неповоротливым, медлительным увальнем. И думают: медведь конечно страшный и сильный, но бегает он плохо, так что от него всегда можно убежать, если что.
Из-за этого заблуждения некоторые любопытные туристы, завидя мирно пасущегося медведя, подходят поближе, чтобы посмотреть на него и сфотографировать. Итог может быть крайне негативным.
Чем неудобен медведь
Если другие лесные звери показывают свое недовольство – позой, мимикой, фырканьем или ударам копыт о землю, то медведь на такое не разменивается. О том, что он разозлен и планирует нападение, можно узнать лишь по факту.
Медведь – самый сильный зверь в лесу. Эволюция работала над его мышцами и размерами, а на отработку угрожающего, предупреждающего поведения она почти не тратилась. Незачем. Это другие звери всячески пугают друг друга перед дракой, чтобы той самой драки избежать, так как ее исход непредсказуем и опасен для обоих. А медведь всегда выйдет победителем из схватки, так что ему особо незачем пытаться отпугнуть противника.
Догонит ли медведь бегущего человека
Да, если захочет. Скорость бега нетренированного человека составляет всего каких-то жалких 15 км/час. Тренированный бегун может разогнаться до 25 км, а супер-тренированный, да на адреналине, втопит под 45 км, но и этого будет недостаточно: мишка без проблем выдает 50-60 км/час. А даже быстрее.
Догонит ли медведь велосипедиста
Да, тоже без проблем. Дорожный велосипед развивает скорость около 25 км/час. Профессиональный велосипедист на хорошем велике едет в 2 раза быстрее, что опять же не дает ему преимущества перед медвежьим галопом.
Слабенький мотоцикл тоже не спасет
Легкие мотоциклы типа "Минск" выдают скорость около 85 км/час по хорошей дороге. По грунтовке, по неровной проселочной дороге, коих много в лесных регионах, Минск в лучшем случае выдаст 60 км. Казалось бы – ну вот, скорость почти равна медвежьей, есть шанс улизнуть. Но мишка может выйти на рывок, на пару минут превысив те 60 км/час, так что тут спасти может лишь везение.
На хорошем мотоцикле по асфальту от него удрать можно. Еще больше шансов, если ехать на машине. Но лучше никогда не пересекаться с хозяином леса, никогда к нему не приближаться и не провоцировать. К счастью, медведи крайне редко гоняются за людьми, а даже если погнались – быстро теряют азарт погони.
Источник:
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А сколько случаев, когда люди практически телепортировались на местности, после встречи с медведем? Не понимая, где они находятся после того как остановились.
Скажу так, все эти велосипеды, мопеды и мотоциклы, только мешают развивать скорость, они ограничивают движение.
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А медведь всегда выйдет победителем из схватки"
Многие тигры не согласятся с этими утверждениями... Исход схватки непредсказуем...