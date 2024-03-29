С какой скоростью бегает медведь. Догонит ли человека? А велосипедиста?

Медведь – самый сильный зверь в лесу. Эволюция работала над его мышцами и размерами, а на отработку угрожающего, предупреждающего поведения она почти не тратилась. Незачем. Это другие звери всячески пугают друг друга перед дракой, чтобы той самой драки избежать, так как ее исход непредсказуем и опасен для обоих. А медведь всегда выйдет победителем из схватки, так что ему особо незачем пытаться отпугнуть противника.