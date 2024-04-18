Даман: секрет неприметной зверушки

Животинки часто греются под африканским солнышком. Они любят собираться в группы до 60 особей, что особенно помогает им ночью, когда солнце уже не светит. Дело в том, что даман не может похвастаться хорошей системой терморегуляции, поэтому животные банально греются друг от друга.

Питаются эти пуховые морды в основном растительной пищей, но иногда бывают не прочь вкинуть какого-нибудь белка, по типу личинок или насекомых.

Что касается численности и выживаемости, то тут у даманов всё в порядке, они вызывают наименьшие опасения у биологов и очень хорошо приспособлены к жизни в своем регионе, в беге и лазании по скалам им буквально нет равных.