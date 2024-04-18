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Даман: секрет неприметной зверушки

Даман: секрет неприметной зверушки

Автор:
18 апреля 2024 09:12
Сообщество : Животные
Метки: даман   животные   интересно   природа   факты   фото   
829
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С первого взгляда может показаться, что это обычная мышеподобная животина, которая просто живет свою типичную и скучную звериную жизнь, но так будет ровно до тех пор, пока вы не узнаете, что даман – это близкий родственник слона. Как так получилось? Давайте будем разбираться!

Начнем с того, что люди изначально не понимали что это за зверь такой вообще. Впервые их обнаружили ещё финикийцы, которые посмотрели-посмотрели на это пушистое великолепие и прозвали животину "шафан", что с их языка переводится как "тот, кто прячется". Видимо они просто не смогли определить на кого даман похож и подметили только то, что серые шерстяные комки постоянно пытались от них скрыться.

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Арабы тоже сталкивались с даманами, и они тоже не смогли понять, что это такое. Забавно то, что само слово "даман" имеет арабское происхождение и переводится как "баран". Что тут сказать – баранину в арабских странах уважают, надеюсь, что даманов в древние времена на вкус никто попробовать не решился.

С английским названием все ещё веселее. На этом языке оно звучит как hyrax, а само слово происходит из греческого языка, где вообще переводится как "землеройка".

Проблемы с названием животинки можно рассматривать как чьи-то шутки, или крайнюю незаинтересованность в изучении чего-то, с виду напоминающего помесь мыши и кролика, но вот о главном козыре дамана, а именно его родстве со слонами, стоит поговорить отдельно.

Да, мы не прикалываемся, этот пуховый шарик, отжирающийся максимум до 4 кг при длине тела до 60 см, действительно является родичем слона, который вы сами знаете насколько больше. Но родство здесь довольно запутанное.

В древности у дамана были общие предки как с сиренами (ламантины, дюгони), так и с хоботными (индийские и африканские слоны). Если вы успели расстроиться, что даман слону как бы и родственник, но как бы и седьмая вода на киселе, то спешим вас порадовать – сходств у них больше, чем может показаться изначально, например у них одинаковое расположение молочных желез (на груди и в подмышках), чуткий нюх и слух, а также способность удивительно точно улавливать колебания почвы подушечками на лапах. А еще его пальчики заканчиваются не когтями, как у любой другой звериной мелочи, а плоскими ногтями, прям как у слонов.

Такая необычная форма лапок в купе с их потливостью, помогает даману буквально "присасываться" к каменным выступам и отлично карабкаться по скалам, коих в местах его обитания – Южной и Восточной Африке, ну просто предостаточно.

Животинки часто греются под африканским солнышком. Они любят собираться в группы до 60 особей, что особенно помогает им ночью, когда солнце уже не светит. Дело в том, что даман не может похвастаться хорошей системой терморегуляции, поэтому животные банально греются друг от друга.

Питаются эти пуховые морды в основном растительной пищей, но иногда бывают не прочь вкинуть какого-нибудь белка, по типу личинок или насекомых.

Что касается численности и выживаемости, то тут у даманов всё в порядке, они вызывают наименьшие опасения у биологов и очень хорошо приспособлены к жизни в своем регионе, в беге и лазании по скалам им буквально нет равных.

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Метки: даман   животные   интересно   природа   факты   фото   
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Kozlodoev 11 минут назад
Вот тебе плюс, аффтар, за интересный контент, а не вот это вот всё... ))
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2979 постов (2888 в горячем)

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