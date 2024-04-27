На что способны зубы верблюда?

Ну, как "откусил"? Не так, конечно, чтобы "клац" зубами и готово. Отделению головы от туловища незадачливого верблюдовода предшествовали яростные укусы, волочение за голову по земле и броски из стороны в сторону его бренного тела. Все эти манипуляции верблюд производил своими мощными челюстями до тех пор, пока голова его хозяина не оторвалась от того места, где ей положено быть.





И нет, тот верблюд не сошёл с ума. Он просто простоял целый день привязанным на самом солнцепёке при 43-градусной жаре - хозяин легкомысленно забыл о нём. А когда неожиданно вспомнил и пришёл, чтобы отвязать, несчастное животное набросилось на своего забывчивого владельца и жестоко расправилось с ним.

Говорят, что после этого двадцать пять местных жителей в течение нескольких часов не могли утихомирить разъярённого верблюда.