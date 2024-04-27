На что способны зубы верблюда?

В конце мая 2016 года все информационные агентства мира сообщили о том, что в Индии, в штате Раджастхан, верблюд откусил голову своему хозяину.
Ну, как "откусил"? Не так, конечно, чтобы "клац" зубами и готово. Отделению головы от туловища незадачливого верблюдовода предшествовали яростные укусы, волочение за голову по земле и броски из стороны в сторону его бренного тела. Все эти манипуляции верблюд производил своими мощными челюстями до тех пор, пока голова его хозяина не оторвалась от того места, где ей положено быть.
И нет, тот верблюд не сошёл с ума. Он просто простоял целый день привязанным на самом солнцепёке при 43-градусной жаре - хозяин легкомысленно забыл о нём. А когда неожиданно вспомнил и пришёл, чтобы отвязать, несчастное животное набросилось на своего забывчивого владельца и жестоко расправилось с ним.
Говорят, что после этого двадцать пять местных жителей в течение нескольких часов не могли утихомирить разъярённого верблюда.
А вот похожая новость уже нынешнего, 2024 года. Всё в том же штате Раджастхан верблюд, привязанный к дереву, увидел проходящего мимо другого верблюда и очень разволновался. Настолько сильно, что порвал свою верёвку и побежал следом. В новости не сказано - может быть, это верблюдица была?
Владелец животного отправился следом за ним с целью вернуть его на привязь. Но верблюд неожиданно напал на своего хозяина, повалил его на землю и отгрыз голову.
Местные жители каким-то образом изловили-таки четвероногого убийцу, привязали к дереву и учинили самосуд, забив его палками до смерти.
Но не только головы любят откусывать людям корабли пустыни. В 2017 году в подмосковной деревне Медвежьи Озёра пожилой 30-летний верблюд, всю свою сознательную жизнь "отпахавший" в цирке, оторвал своему хозяину, приютившему его на "пенсии", левую руку по самое плечо.
Руку вернуть на место не удалось, так как животное порядочно её изжевало.
И всё-таки особую слабость питают верблюды именно к человеческим головам. В Австралии туристка и интернет-блогер из Мельбурна по имени Жюстина решила сделать селфи с мирным, на первый взгляд, верблюдиком. Она подошла к нему поближе и...
Хорошо, что обошлось без оторванной головы и даже без травм. Жюстина отделалась испугом (НЕ лёгким) и опубликовала эту фотографию в своём блоге.
А вот для смотрителя зоопарка в немецком городе Перлеберг знакомство с верблюжьими зубами закончилось не так хорошо. Мужчина просто чистил вольер и не собирался ни с кем фотографироваться. И вдруг один из верблюдов повернулся к нему и укусил его за лицо. Смотритель был госпитализирован с серьёзными травмами.
Так что же это за уникальная любовь такая у кораблей пустыни к человеческой голове?
Я так думаю, что просто верблюду с его немаленьким ростом очень удобно, в случае необходимости, хватать человека зубами именно за голову. Она как будто бы сама к нему в рот просится! Взгляните:
Так что, когда в следующий раз встретите верблюда, старайтесь держаться от него подальше. В этом случае он вам максимум в лицо плюнет. Зато голова на месте останется!
Источник:
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Как и от любого большого животного...