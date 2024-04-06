Цивилизация дельфинов: почему учёные всерьёз рассматривают эту гипотезу?

Например, чтобы не покарябать морду во время поиска провианта на дне, китообразные берут в пасть губку. А камнями они пользуются для того, чтобы глушить крупную рыбу и разбивать раковины моллюсков. Только вот смастерить составное орудие труда — копьё или молоток — одним ртом не получится. А значит, никакого технического прогресса от них ждать не стоит. Хотя, кто знает, может, они ускорятся в развитии и прокачают телекинез?