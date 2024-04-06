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Цивилизация дельфинов: почему учёные всерьёз рассматривают эту гипотезу?

Цивилизация дельфинов: почему учёные всерьёз рассматривают эту гипотезу?

Автор:
06 апреля 2024 09:24
Сообщество : Животные
Метки: Цивилизация дельфинов   гипотеза   животные   интересно   китообразные   природа   факты   фото   
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Китообразные — ребята башковитые. И дело не только в размерах черепа, но и в интеллектуальных способностях. Конспирологи скажут, что такие мозговитые животные уже давным-давно построили свою подводную цивилизацию. Просто свои супер-технологии они тщательно от нас скрывают! А вот реальные исследования говорят, что... это частично может быть правдой.

Что такое культура и цивилизация? Социальная структура, какие-то нормы, обычаи, использование орудий труда. У китов разных мастей есть большинство этих пунктов. Прочные социальные связи для них — норма жизни. Большинство видов живут в крупных группах, где старшие особи передают знания из поколения в поколение.

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Например, белухи, косатки, нарвалы и короткоплавниковые гринды — четыре из шести видов млекопитающих, у которых есть менопауза. А знаете, кто те оставшиеся два вида? Люди и шимпанзе! Вы спросите: как репродуктивная система связана с цивилизацией? Напрямую! С точки зрения эволюции, менопауза — необычный шаг. Зачем животному потреблять ресурсы, если оно больше не способно дать потомство?

Затем, чтобы передать свой опыт молодому поколению! Пожилые самки, неспособные к зачатию, становятся «бабушками». Они и повитухи, и нянечки, и воспитательницы, и учителя для «дочерей» и «внуков». Именно бабушки передают молодому поколения традиции и культуру.

Да-да, вы не ослышались. У разных групп дельфинов и косаток формируются разные лайфхаки, стратегии в охоте и предпочтения в еде. Это не врожденные навыки отдельных популяций, это то, чему детёнышей обучают с детства. Знания передаются через поколения.

Животные даже говорят по-разному! Учёные насчитали 44 вида дельфинов, у которых меняется язык в зависимости от места проживания. В далёких друг от друга группах появляются особенные диалекты и местные «наречия». Стаи из разных краёв попросту не поймут друг друга! Чем вам не культура, язык и обычаи?

Но повторить путь человеков подводным млекопитающим не суждено. А всё потому, что они не могут развести огонь! Ладно, шучу. Строить империи, развязывать войны, создавать произведения искусства, строить экономику и задумываться о покорении других планет дельфины не могут, потому что у них лапки! А точнее, плавнички. С такой анатомией за орудие труда дельфины могут взяться исключительно ртом. Чем они, собственно, и занимаются.

Например, чтобы не покарябать морду во время поиска провианта на дне, китообразные берут в пасть губку. А камнями они пользуются для того, чтобы глушить крупную рыбу и разбивать раковины моллюсков. Только вот смастерить составное орудие труда — копьё или молоток — одним ртом не получится. А значит, никакого технического прогресса от них ждать не стоит. Хотя, кто знает, может, они ускорятся в развитии и прокачают телекинез?

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Метки: Цивилизация дельфинов   гипотеза   животные   интересно   китообразные   природа   факты   фото   
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22k
kσρβγς Час назад
Надо добавить, что у них есть личные имена.
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5k
вася васильев 7 минут назад
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21k
scorpick 10 минут назад
"Вместо того, чтобы научиться летать, мы совершенствуем костыли."
Технический прогресс не есть доказательство разума, как и наоборот. Бобры строят плотины, птицы гнёзда, пчёлы и осы совершенные соты, муравьи целые города с вентиляцией. Человечество мечтает о контакте с внеземной цивилизацией, при этом примеряя её на себя. Однако мы вполне можем пройти мимо, даже не заметив её! Разум может и не иметь всяких блестящих светящихся неоном костылей. Даже не обрабатывать металлы. Разум прежде всего осознание своего "Я". Что наблюдается у китообразных и некоторых видов птиц. Так что цивилизации у нас здесь, под боком. Но мы вряд ли когда-нибудь поймём друг друга.
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8k
perekrestok 12 минут назад
Мы как то сильно зациклились на своей исключительности! А вот те про кого пост нормально живут, мало напрягаются, не делают ненужных телодвижений. Нафига вот американцы хотят поработить весь мир? Чтобы как дельфина и касатки сидеть все иметь и не напрягаться. Так что те кто нас создавал наверняка создали и иных пвзумных существ и сейчас наверняка делают выводы. И, возможно, не в нашу пользу - слишком много от нас негатива прет!
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5k
Elen Elen 38 минут назад
Спасибо за рыбу (С)
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  • Дата регистрации: 09.10.2018
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