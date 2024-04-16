Они поедают змей и друг друга: жизнь саламандр-гигантов из тайных рек и озёр Америки

Есть достаточно известные Китайские и Японские исполинские саламандры. Это крупнейшие амфибии в мире. Они огромны. Но есть ещё одна интересная саламандра, которая тоже огромная, но чуть меньше первых двух. Это Аллеганский скрытожаберник.
Гигант достигает 60-70 см, живёт до 50 лет. Местом прописки выбрал кристально чистые водоёмы в Северной и Южной Америке. Однако требования к чистоте водоёма у саламандры так велики, что вид находится на грани исчезновения.
Всё их тело покрыто складками, а складки покрыты массой капилляров. Это такой механизм, чтобы дышать под водой с помощью кожи. У взрослых скрытожаберников нет жабр, поэтому они дышат всей поверхностью тела.
Сама саламандра является засадным хищником. Притворяясь бревном или камнем на дне, она резко бросается на рыбу, змею или своего сородича, чтобы сразу проглотить. Да, каннибализм нормален в их среде. Однако для человека животное не опасно, если конечно не пихать ему пальцы в рот.
В период размножения скрытожаберники самцы роют небольшие ямки на дне. Затем туда подтягиваются самки, кладут икру, а самцы её оплодотворяют. После этого мужик будет присматривать за потомством ещё 3 месяца! Считается, что аллеганские скрытожаберники очень долго не менялись в процессе эволюции. Возможно, они были абсолютно такими же десятки миллионов лет назад. Вот о таким милом затворнике я сегодня вам решил рассказать. Спасибо за внимание, пишите в комментарии, о каком животным хотели бы почитать у нас на канале.
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