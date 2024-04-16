Они поедают змей и друг друга: жизнь саламандр-гигантов из тайных рек и озёр Америки

В период размножения скрытожаберники самцы роют небольшие ямки на дне. Затем туда подтягиваются самки, кладут икру, а самцы её оплодотворяют. После этого мужик будет присматривать за потомством ещё 3 месяца! Считается, что аллеганские скрытожаберники очень долго не менялись в процессе эволюции. Возможно, они были абсолютно такими же десятки миллионов лет назад. Вот о таким милом затворнике я сегодня вам решил рассказать. Спасибо за внимание, пишите в комментарии, о каком животным хотели бы почитать у нас на канале.