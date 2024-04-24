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Топ-10 самых умных зверей планеты

Топ-10 самых умных зверей планеты

Автор:
24 апреля 2024 09:07
Сообщество : Животные
Метки: животные   звери   интересно   природа   умные   факты   фото   
1946
11

Думаете, вы самые умные? Заблуждаетесь. Некоторые животные не только умны, но и обладают такими когнитивными способностями, которым человек может только позавидовать.

Древнегреческий философ Сократ сказал: «Я знаю, что ничего не знаю». Но что бы не говорил учёный ум, уже тысячи лет человек знает, что он – вершина эволюции и самое умное существо на Земле. А что насчёт братьев наших меньших? Некоторые животные обладают интеллектом, сравнимым с уровнем развития 5-летнего ребёнка.

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Крысы не просто умные и сообразительные зверьки, способные проходить лабиринты и решать разнообразные логические задачи, придуманные учёными. Эти грызуны очень социальны. Так, оставшись наедине, крысы испытывают депрессию, на что указывают их поведенческие признаки.

Голуби обладают сложным самосознанием, о чём говорит их способность распознавать себя в зеркале. Но помимо этого птицы могут идентифицировать буквы алфавита и различать двух разных людей на фото.

Недаром вороны считаются одними из самых умных существ на планете. Эти птицы понимают устройство окружающего их мира уже спустя 4 месяца после рождения. Вороны могут решать задачи на сложение, пользоваться специально созданным экспериментаторами торговым автоматом (вкусняшка в обмен на бумажку), а также создавать орудия для выполнения задач из подручных средств.  

Свиньи обладают очень развитым эмоциональным интеллектом. Эти животные поют своим детям во время кормления, используют несколько десятков звуков в общении и, самое удивительное, испытывают сочувствие.

Осьминоги способны понимать причинно-следственные связи. В неволе эти беспозвоночные предпринимают попытки побега, бросая камнями в стенки аквариума, надеясь его разбить. А ещё осьминоги способны открывать бутылки и банки с завинчивающимися крышками.

Интеллект попугаев жако сравним с интеллектом пятилетнего ребёнка. Они способны запоминать сотни слов, распознавать цвета, формы и решать задачи. Африканские серые попугаи могут запоминать значение некоторых слов и использовать их в общении с хозяином.

Слоны настолько интеллектуальны, что способны выстраивать сложную социальную структуру. Так, эти животные устраивают похороны для членов своих семей и оплакивают их. Помимо этого, слоны умеют лечиться и используют некоторые растения, чтобы вызвать роды.

Но главный факт, указывающий на высокий интеллект этих животных – это способность к самопожертвованию. Если слон понимает, что может спасти свою семью ценой собственной жизни, то он не раздумывая отдаст её ради других.

Генетически шимпанзе является ближайшим родственником человека. Животные способны создавать инструменты из подручных средств, решать интеллектуальные задачи, а также шутить. Самым удивительным фактом является то, что шимпанзе могут общаться языком жестов и обучают ему своих детёнышей. Жестовый язык животные при этом освоили сами – без влияния человека.

Самыми умными из всех видов дельфинов являются именно афалины. Млекопитающие обладают крупным развитым мозгом, что позволяет животным изучать большое количество команд и распознавать себя в зеркале. Да что там в зеркале? Афалины могут даже смотреть телевизор и узнавать транслируемые на нём образы.

Орангутаны одни из самых обучаемых животных. По уровню интеллекта они наиболее приближены к человеку. Так, орангутаны способны изучить жестовый язык, заниматься подводной охотой и плавать на каноэ, используя вёсла. Но и это не всё. Эти животные легко справляются с инструментами. Так однажды орангутаны незаметно присвоили себе оставленные людьми отвёртки, после чего с лёгкостью разобрали свои вольеры и выбрались на свободу.

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Метки: животные   звери   интересно   природа   умные   факты   фото   
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9  комментариев
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145k
parallax 2 часа назад
Голубь тут совершенно не в тему. На редкость глупая птица, сродни курице.
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36k
Юрий 48 минут назад
Где котики??!!
Кошки глупее голубей? Бред какой то....
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18k
Сергей 57 минут назад
А как же друг человека?)
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336
Максим Час назад
Вот кто придумывает эти рейтинги???!!! Школота или английские учёные? Голубь , несомненно умнее реривера , а осьминог, к примеру, кастки! А свинья , конечно, даст сто очков горилле, к примеру! Охотно верю.)))
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2k
Сложные Щи Час назад
Голубь - есть... Собак - нет....
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3k
Владимир Час назад
А как же медведи? Они вон и на велосипеде умеют ездить...
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1837 постов (1794 в горячем)

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