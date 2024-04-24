Топ-10 самых умных зверей планеты

Слоны настолько интеллектуальны, что способны выстраивать сложную социальную структуру. Так, эти животные устраивают похороны для членов своих семей и оплакивают их. Помимо этого, слоны умеют лечиться и используют некоторые растения, чтобы вызвать роды.

Но главный факт, указывающий на высокий интеллект этих животных – это способность к самопожертвованию. Если слон понимает, что может спасти свою семью ценой собственной жизни, то он не раздумывая отдаст её ради других.