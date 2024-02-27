Здорова и упитана: в Шимановске поймали вторую рысь за неделю

Перед выпуском в дикую природу рысь осмотрели специалисты. Хищница оказалась молода и здорова, хотя и не так упитана, как первая лесная гостья. Сразу два случая посещения города юными рысями специалисты объясняют сезонными явлениями.

— В настоящее время у рысей начался гон. В связи с этим самки отгоняют от себя уже подросших котят, приучая к самостоятельной жизни. Такие подростки, внезапно оставшиеся без опеки матери, и зашли в город. Скорее всего, хищники жили недалеко от населенного пункта. Котята у рысей рождаются в начале лета, значит шимановским «гостям» сейчас около десяти месяцев», – пояснил начальник амурского управления по охране животного мира Алексей Абросимов.

