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Здорова и упитана: в Шимановске поймали вторую рысь за неделю

Здорова и упитана: в Шимановске поймали вторую рысь за неделю

Автор:
27 февраля 2024 09:57
Сообщество : Животные
Метки: в Шимановске   животные   красотка   милота   природа   рысь   
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Гостья погуляла по участку, «нашипела» на дворовую собаку, но всерьез агрессии не проявляла. Для поимки животного привлекали работников, которые занимаются отловом бродячих собак в городе.

Перед выпуском в дикую природу рысь осмотрели специалисты. Хищница оказалась молода и здорова, хотя и не так упитана, как первая лесная гостья. Сразу два случая посещения города юными рысями специалисты объясняют сезонными явлениями.

— В настоящее время у рысей начался гон. В связи с этим самки отгоняют от себя уже подросших котят, приучая к самостоятельной жизни. Такие подростки, внезапно оставшиеся без опеки матери, и зашли в город. Скорее всего, хищники жили недалеко от населенного пункта. Котята у рысей рождаются в начале лета, значит шимановским «гостям» сейчас около десяти месяцев», – пояснил начальник амурского управления по охране животного мира Алексей Абросимов.

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Метки: в Шимановске   животные   красотка   милота   природа   рысь   
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