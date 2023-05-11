18 примеров спящих животных, которые нашли свой уникальный и неповторимый подход ко сну

Предлагаю взглянуть на фотографии различных сонь, проживающих в условиях дикой природы, и на то, как они предпочитают спать. Вполне вероятно, что до сегодняшнего дня вы даже не догадывались, что их отдых выглядит именно таким образом.
Человек предпочитает отдыхать в тёплой, мягкой кровати, отдавая сну не менее 7-8 часов. Животные же расслабляются совершенно иначе, обходясь без одеял и подушек. Некоторые из них делают это настолько необычным образом, что остаётся только удивляться изобретательности природы и её продуманным механизмам (ведь, как известно, у природы ничего и никогда не бывает просто так). Кто-то из зверей дремлет прямо в полёте, а кому-то, чтобы немного поспать, нужно соорудить настоящий защитный скафандр. Как вам такое?
Снежные совы спят так, как будто только что вернулись после бурной вечеринки
Любопытно, что таким образом спят преимущественно совята. Их голова тяжелее тела, поэтому им крайне затруднительно удерживать тело в вертикальном положении. Однако у некоторых сов такая привычка сохраняется на всю жизнь.
Жирафы спят каждый час по 10 минут. Длинную шею они укладывают на собственные задние ноги
А вы знали, как спят слоны?
Гиганты могут спать по-разному. Если слоны понимают, что обстановка для отдыха не сильно спокойная, то предпочитают отдохнуть в положении стоя.
Малая панда спит на ветке
Во время сна дельфин отключает одно из полушарий мозга
Другая половина следит за тем, что происходит вокруг и контролирует дыхательные функции.
Лягушка отдыхает на кроватке из зелени
Цепляясь к ветке, ленивец может проспать до 15 часов подряд
Самец ящерицы держит свою самку, чтобы она могла вздремнуть
Морские выдры во время сна держат друг друга за лапы, чтобы не расплыться в разные стороны
Осьминог спрятался в раковине, чтобы немного поспать
Осьминоги, как и люди, переживают фазу быстрого и медленного сна. Также существа могут видеть нечто вроде сновидений.
Птицы фрегаты спят во время полёта. У них есть способность отключать половину мозга и переводить тело в режим автопилота
Бегемоты могут спать под водой, используя рефлекс, который позволяет им всплывать, делать вдох и снова погружаться, не просыпаясь
Отличная способность, если хочешь, чтобы тебя никто не потревожил во время отдыха.
Ехидна любит спать, сворачиваясь в клубок. Однако иногда не прочь вздремнуть и на спине
Ехидна — одно из немногих животных, умеющих впадать в анабиоз.
Так выглядят киты, когда спят рядом друг с другом
Лошади отдыхают на поляне
Если лошадь хочет ненадолго вздремнуть, то она сделает это в стоячем положении. Для полноценного отдыха скакуну нужно поспать лёжа на боку.
Спящие лемуры
Перед тем, как лечь спать, рыба-попугай создаёт специальный скафандр из слизи
На сооружение такого приспособления рыбка тратит где-то пару часов. Кокон защищает от крупных хищников, ищущих добычу по запаху, и от мелких паразитов — в вязкой субстанции они просто вязнут.
Броненосцы те ещё сони. В среднем они спят 17-19 часов в сутки
Отдыхать броненосцы предпочитают в норах, плотно сворачиваясь в клубок. Однако в полностью безопасной обстановке зверёк не прочь вздремнуть и в развёрнутом состоянии.
Источник:
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