18 примеров спящих животных, которые нашли свой уникальный и неповторимый подход ко сну

Человек предпочитает отдыхать в тёплой, мягкой кровати, отдавая сну не менее 7-8 часов. Животные же расслабляются совершенно иначе, обходясь без одеял и подушек. Некоторые из них делают это настолько необычным образом, что остаётся только удивляться изобретательности природы и её продуманным механизмам (ведь, как известно, у природы ничего и никогда не бывает просто так). Кто-то из зверей дремлет прямо в полёте, а кому-то, чтобы немного поспать, нужно соорудить настоящий защитный скафандр. Как вам такое?

Снежные совы спят так, как будто только что вернулись после бурной вечеринки