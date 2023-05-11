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18 примеров спящих животных, которые нашли свой уникальный и неповторимый подход ко сну

18 примеров спящих животных, которые нашли свой уникальный и неповторимый подход ко сну

Автор:
11 мая 2023 09:33
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   милота   поза   природа   сон   фото   
431
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Предлагаю взглянуть на фотографии различных сонь, проживающих в условиях дикой природы, и на то, как они предпочитают спать. Вполне вероятно, что до сегодняшнего дня вы даже не догадывались, что их отдых выглядит именно таким образом.

Человек предпочитает отдыхать в тёплой, мягкой кровати, отдавая сну не менее 7-8 часов. Животные же расслабляются совершенно иначе, обходясь без одеял и подушек. Некоторые из них делают это настолько необычным образом, что остаётся только удивляться изобретательности природы и её продуманным механизмам (ведь, как известно, у природы ничего и никогда не бывает просто так). Кто-то из зверей дремлет прямо в полёте, а кому-то, чтобы немного поспать, нужно соорудить настоящий защитный скафандр. Как вам такое?


Снежные совы спят так, как будто только что вернулись после бурной вечеринки

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Любопытно, что таким образом спят преимущественно совята. Их голова тяжелее тела, поэтому им крайне затруднительно удерживать тело в вертикальном положении. Однако у некоторых сов такая привычка сохраняется на всю жизнь.


Жирафы спят каждый час по 10 минут. Длинную шею они укладывают на собственные задние ноги


А вы знали, как спят слоны?

Гиганты могут спать по-разному. Если слоны понимают, что обстановка для отдыха не сильно спокойная, то предпочитают отдохнуть в положении стоя.


Малая панда спит на ветке

Во время сна дельфин отключает одно из полушарий мозга

Другая половина следит за тем, что происходит вокруг и контролирует дыхательные функции.


Лягушка отдыхает на кроватке из зелени


Цепляясь к ветке, ленивец может проспать до 15 часов подряд


Самец ящерицы держит свою самку, чтобы она могла вздремнуть


Морские выдры во время сна держат друг друга за лапы, чтобы не расплыться в разные стороны


Осьминог спрятался в раковине, чтобы немного поспать

Осьминоги, как и люди, переживают фазу быстрого и медленного сна. Также существа могут видеть нечто вроде сновидений.


Птицы фрегаты спят во время полёта. У них есть способность отключать половину мозга и переводить тело в режим автопилота


Бегемоты могут спать под водой, используя рефлекс, который позволяет им всплывать, делать вдох и снова погружаться, не просыпаясь

Отличная способность, если хочешь, чтобы тебя никто не потревожил во время отдыха.


Ехидна любит спать, сворачиваясь в клубок. Однако иногда не прочь вздремнуть и на спине

Ехидна — одно из немногих животных, умеющих впадать в анабиоз.


Так выглядят киты, когда спят рядом друг с другом


Лошади отдыхают на поляне

Если лошадь хочет ненадолго вздремнуть, то она сделает это в стоячем положении. Для полноценного отдыха скакуну нужно поспать лёжа на боку.


Спящие лемуры


Перед тем, как лечь спать, рыба-попугай создаёт специальный скафандр из слизи

На сооружение такого приспособления рыбка тратит где-то пару часов. Кокон защищает от крупных хищников, ищущих добычу по запаху, и от мелких паразитов — в вязкой субстанции они просто вязнут.


Броненосцы те ещё сони. В среднем они спят 17-19 часов в сутки

Отдыхать броненосцы предпочитают в норах, плотно сворачиваясь в клубок. Однако в полностью безопасной обстановке зверёк не прочь вздремнуть и в развёрнутом состоянии.

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Метки: в мире   животные   милота   поза   природа   сон   фото   
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3k
Protivogaz 22 минуты назад
Мой сытый зверь.
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30k
Ego sum qui sum Минуту назад
коты всех их переплюнули

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19k
Mexanik79 13 минут назад
Ссылка coub.com
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