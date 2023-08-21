На Камчатке бывает и такое: медведь похозяйничал в лагере у туристов

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Лагерь обосновали за Вилючинским перевалом, рядом с озёрами. Молодой медведь прогулялся по территории, разорвал пакеты с продуктами и отходами, потом попытался проникнуть внутрь палаток.
Наглый хищник ушел из лагеря только после того, как его отпугнули всеми возможными способами.
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Источник: Инстаграм (запрещён в РФ)
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и, да:
Вода сияла в лунном свете,
На берегу медведь сидел,
Вскрывал как фантики палатки,
И ел ...