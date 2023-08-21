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На Камчатке бывает и такое: медведь похозяйничал в лагере у туристов

На Камчатке бывает и такое: медведь похозяйничал в лагере у туристов

Автор:
21 августа 2023 08:50
Сообщество : Животные
Метки: животные   лагерь   медведь   милота   природа   туристы   фото   
847
6


Лагерь обосновали за Вилючинским перевалом, рядом с озёрами. Молодой медведь прогулялся по территории, разорвал пакеты с продуктами и отходами, потом попытался проникнуть внутрь палаток.

Наглый хищник ушел из лагеря только после того, как его отпугнули всеми возможными способами.

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Источник: Инстаграм (запрещён в РФ)

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Метки: животные   лагерь   медведь   милота   природа   туристы   фото   
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6  комментариев
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858k
А.Берестенко 39 минут назад
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20k
sonic24a Минуту назад
медведи там совсем не парятся.
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19k
Алексей 10 минут назад
Мишка практикует завтрак туристов
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3k
kca-opa Полчаса назад
Уж прям медведь, медвежонок, и как вижу, вообще сука, стало быть не очень агрессивная
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156
Homefighter Полчаса назад
Что значит "наглый хищник"? Он у себя дома.
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6k
hhwost Полчаса назад
они что, в тайгу без оружия попёрлись?

и, да:
Вода сияла в лунном свете,
На берегу медведь сидел,
Вскрывал как фантики палатки,
И ел ...
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