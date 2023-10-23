Вомбат: он откладывает «кубики» и может убить атакой сзади

Но самое страшное оружие вомбатов вовсе не когти или зубы. Попа — вот их козырь! Филейная часть животин сформирована крепкими костями таза, хрящами, мышцами, жиром, шкуркой и шерстью. Свой бронированный зад животины используют по-максимуму. Для начала, они им защищаются. Врагов у зверей немного — динго, тасманийские дьяволы, лисы и частично люди. Естественно, двуногие нападают на вомбатов не специально. Зверьки часто гибнут под колёсами. Нападать же с целью скушать на взрослых особей рискуют только собаки. Если такое происходит, сумчатые стараются как можно быстрее скрыться в своей норе. Но не просто так: вход в убежище животины блокируют... пятой точкой!