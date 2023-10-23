Вомбат: он откладывает «кубики» и может убить атакой сзади

Однако этот зверь само воплощение доброты и дружелюбия.
Вомбаты — милейшее семейство сумчатых животинок родом с перевёрнутого континента. Да, там живут не только ядовитые гады, но и вот такие чудесные пушистики! Зверьки относятся к отряду двурезцовых и являются дальними родственниками коал. С ними у вомбатов есть парочка общих признаков, вроде густого меха, детской сумки задом-наперёд, странных жизненных привычек и дружелюбности. Местные жители так любят вомбатов, что называют в их честь объекты природы, города, наносят их изображения на деньги, делают сумчатых героями сказок и телешоу. Австралийцев можно понять — вомбаты ведь и правда очень харизматичные!
Существует три вида этих милашей: один голоносый и два волосатоносых: длинношёрстный и квинслендский. По сути, между ними есть два самых заметных отличия. Первое — наличие/отсутствие меха на носопырке, а второе — это место жительства. Голоносые живут на юго-востоке материка, включая острова Тасманию и Викторию. Длинношёрстные облюбовали засушливые южные окраины Австралии. Ну а квинслендских вомбатов можно встретить разве что на ограниченной территории национального парка в 300 гектар, что расположен в центре материка, в штате Квинсленд.
Другие нюансы внешности, вроде размера и окраса, могут отличаться даже в одной популяции. В среднем все вомбаты могут вырастать до 130 сантиметров в длину и весить при этом под 40 килограмм. Да, они совсем не крохи! На ручки взять взрослого зверя может быть довольно непросто.
Поэтому, если вдруг вы соберётесь в Австралию, то не пробуйте повторять все фотографии людей с этими пухляшами. Помимо радикулита можно заработать укус, царапины от когтей или пару синяков: дикие вомбаты не агрессивны, но пугливы и глуповаты. А испуганная сумчатая тушка может действовать не очень-то аккуратно!
Но самое страшное оружие вомбатов вовсе не когти или зубы. Попа — вот их козырь! Филейная часть животин сформирована крепкими костями таза, хрящами, мышцами, жиром, шкуркой и шерстью. Свой бронированный зад животины используют по-максимуму. Для начала, они им защищаются. Врагов у зверей немного — динго, тасманийские дьяволы, лисы и частично люди. Естественно, двуногие нападают на вомбатов не специально. Зверьки часто гибнут под колёсами. Нападать же с целью скушать на взрослых особей рискуют только собаки. Если такое происходит, сумчатые стараются как можно быстрее скрыться в своей норе. Но не просто так: вход в убежище животины блокируют... пятой точкой!
Прокусить бронированный зад довольно сложно, поэтому хищники думают дважды, прежде чем напасть на вомбата — порой усилия по поимке не стоят потраченного времени и сил. Существует версия, что наши герои умеют ломать черепа своим врагам. Мол, звери приседают, позволяя мясоеду засунуть голову в нору, а затем резко встают. Настоящих подтверждений или свидетелей этому нет, но в теории это допустимо.
Но наши тверк-мастера могут не только защищаться. С помощью филейной части животины заводят дружбу и находят себе партнёра для спаривания. Поначалу малыши-вомбаты толкаются попами друг с другом и с матерью в шуточных играх, а затем всё перерастает в драки за партнёршу. В каждой популяции брачный период зависит от начала сезона дождей и его обильности: чем больше воды прольётся, чем лучше вырастет трава, тем выше вероятность, что в этом году вомбаты будут размножаться.
Сначала самцы дерутся друг с другом и устанавливают иерархию. Но чтобы самый доминантный доминант мог спариться с самкой, ему придется ещё попотеть. Предварительные ласки животин больше похожи на ритуальный бой: вомбаты играют в догонялки, кусают друг друга за попу, царапают когтями, толкают и всячески мутузят друг друга так, что клочки летят по закоулочкам!
После таких игрищ самку ждёт коротенькая 22-х дневная беременность, после чего новорожденный переберётся в сумку, где проведёт ещё 6-9 месяцев. В отличие от сумок кенгуру, у вомбатов они открываются назад, чтобы при копании земля не засыпалась внутрь. Полной независимости вомбатята достигают к году, но, по всей видимости, ещё какое-то время они остаются рядом с матерью.
Живут вомбаты в глубоких норах собственного производства, что порой достигают 20 метров в длину и 3,5 в глубину. Звери эти не слишком социальны, но терпят до 10 соседей сразу. Между собой они общаются с помощью звуков, запахов и маркировки территории экскрементами. Это ещё одна хайповая тема, потому что отходы животин имеют необычную форму кубов и параллелепипедов. Вот что значит — кирпичи откладывать!
Эта особенность обусловлена всей системой пищеварения животин в целом и самым последним отделом ЖКТ — в частности. Питаются сумчатые одной грубой травой. Для её полноценного переваривания требуется около двух недель. За это время бактерии-симбионты в кишечнике помогут вытащить максимум полезного из такого веганского меню. А после организм вомбата извлечёт из переработанных продуктов большую часть воды: в засушливом климате Австралии жидкость — на вес золота.
Ну а форму кубышки животины производят благодаря разной степени жёсткости стенок прямой кишки. Проходя по ЖКТ, отходы жизнедеятельности приплюснутся то сверху, то снизу, то с боков. Вот на выходе и получается «кирпич». Вомбаты складывают свои какашки друг на друга стопочками как стенку — чтобы заметнее было для всех сородичей.
По нынешней статистике, двум из трёх популяций вомбатов ничего не угрожает. Как мы уже выяснили, животинки имеют крепкий тыл и вполне могут защититься. Но третьи, квинслендские, сегодня находятся в критическом состоянии — их осталось примерно 300 особей. Ещё и поэтому австралийцы так стремятся популяризировать этих пухляшей. Чем больше народу знает о проблеме, тем легче будет её решить.
Источник:
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