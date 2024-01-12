Почему панды такие добрые и дурашливые?

Но отпор давать некому. Ведь помимо хищников у панды нет и конкурентов за пропитание. Бамбук — еда крайне своеобразная. Хотя, со стороны панды, это не она лопух, а все остальные любители чего не попадя. Зачем они стригут газон, когда бамбук — идеально сбалансированная пища! Белок там находится почти на одном уровне с углеводами. Жирами, макро- и микроэлементами бамбук тоже не обделён. В нём есть всё что нужно для здоровой работы организма даже бывшего хищника!