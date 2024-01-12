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Почему панды такие добрые и дурашливые?

Почему панды такие добрые и дурашливые?

Автор:
12 января 2024 08:30
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   интересно   милота   панда   позитив   природа   факты   фото   
1806
5

Видео с пандами стоит по популярности на втором месте после видео с котиками. Оно и не удивительно, ведь чёрно-белые мишки такие дурашливые! Смешно кувыркаются, падают и резвятся. Кажется, будто инстинкт самосохранения и страх им вообще неведомы! Но почему?

Основная гипотеза, почему панда превратилась в милого неуклюжего увальня, строится на том, что она ни с кем из окружающих не воюет. Панда — самый большой зверь в округе. Мелкие хищники опасности не представляют, крупных на территории не наблюдается.

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Даже если бы и зашёл кто на территорию чёрно-белого косолапого, не стоит забывать, что панда — всё-таки, медведь. Острых когтей, зубов и физической мощи у него более чем достаточно, чтобы дать достойный отпор.

Но отпор давать некому. Ведь помимо хищников у панды нет и конкурентов за пропитание. Бамбук — еда крайне своеобразная. Хотя, со стороны панды, это не она лопух, а все остальные любители чего не попадя. Зачем они стригут газон, когда бамбук — идеально сбалансированная пища! Белок там находится почти на одном уровне с углеводами. Жирами, макро- и микроэлементами бамбук тоже не обделён. В нём есть всё что нужно для здоровой работы организма даже бывшего хищника!

Правда, кушать его сложно и муторно — стебли растения очень жёсткие. Тут косолапому подсобило хищное прошлое. Мощные челюсти с клыками, что раньше дробили кости, теперь отлично переламывают стенки растения. Мощные лапы помогают ломать высокие стебли, а острые когти — держаться за веточки. Такое уникальное строение сложилось только у панд — другие животные попросту не смогли занять столь узкую нишу.

Источник пропитания стал и источником всепоглощающей лени. В бамбуке много полезных веществ, но назвать его питательным сложно. Чтобы наестся, мишке требуется от 20 до 40 кг зелени в день! Потому панда находится в постоянном дзене. То бишь режиме сохранения энергии. Вот вам и весь секрет беспечности!

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Метки: животные   забавно   интересно   милота   панда   позитив   природа   факты   фото   
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4  комментария
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11k
hairov Час назад
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34k
Korolev 7 минут назад
Кто понял жизнь, тот не спешит...
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356
ruslan d Полчаса назад
Добрые ??? Это медведь , не стоит забывать
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5k
Горожанин 43 минуты назад
"... панда находится в постоянном дзене. То бишь режиме сохранения энергии".
-----------------
Так вон оно что! Я - панда!
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