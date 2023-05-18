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17 удивительных животных альбиносов, чей белоснежный окрас делает их настоящими жемчужинами природы

17 удивительных животных альбиносов, чей белоснежный окрас делает их настоящими жемчужинами природы

Автор:
18 мая 2023 09:27
Сообщество : Животные
Метки: альбинос   животные   милота   окрас   природа   фото   
970
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Предлагаю вам взглянуть на фото этих удивительных и поистине сказочных зверей.

Животные-альбиносы — ангелы природы. Их белоснежный окрас способен заворожить и удивить каждого, кому посчастливилось хотя бы единожды увидеть зверей с подобной аномалией. В их организме совершенно (или частично) не вырабатывается пигмент, отвечающий за окрашивание шерсти, глаз и кожи. К сожалению, эта проблема не лечится и не исчезает со временем.

Называть альбинизм даром природы — ошибка. Таким зверюшкам трудно выживать в дикой природе. Им сложнее маскироваться в своей среде обитания и они больше склонны к различным заболеваниям. Несмотря на эти нюансы, животные с подобной особенностью стараются не отставать от своих сородичей и жить обычной жизнью.


Вы когда-нибудь видели улитку-альбиноса?

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Сом-альбинос, пойманный в дикой природе

Альбинизм бывает полным и частичным. В первом случае животное полностью лишается своей естественной расцветки. У него бледная кожа, белая шерсть и красноватые глаза. Явление чаще всего наблюдается у птиц и млекопитающих. Значительно реже встречается у рептилий и амфибий. Во втором случае зверь может иметь естественно окрашенные глаза, пигмент частично остаётся на лапах, хвосте и морде. Однако шерсть на туловище при этом полностью лишена пигмента.


Август — пёс-альбинос из России


Очаровательный енот, готовый к любым авантюрам


Косуля с альбинизмом и без


Леопардовый геккон с альбинизмом


Белоголовый орлан-альбинос

Животное может родиться с альбинизмом только в том случае, если оба родителя будут носителями аномального гена. Если им обладает только один — то зверь появится на свет с обычной расцветкой.


Кобра-милашка


Колибри


Удивлённый хамелеон


Редкий буйвол-альбинос


Узнаёте скунса?


Отличная маскировка


Голубоглазая зебра-альбинос

Животные с альбинизмом — явление довольно редкое. Согласно научным исследованиям, вероятность того, что два зверя с носителями подобного гена встретятся в природе и дадут потомство равняется 1:20000.


Ах, этот игривый взгляд


В белом окрасе ехидна выглядит ещё более странной, чем обычно


Малыш лемура

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Метки: альбинос   животные   милота   окрас   природа   фото   
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1  комментарий
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Trenzel2003 55 минут назад
Тётя Ася со своим отбеливателем уже всех достала!
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