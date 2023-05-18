17 удивительных животных альбиносов, чей белоснежный окрас делает их настоящими жемчужинами природы

Животные-альбиносы — ангелы природы. Их белоснежный окрас способен заворожить и удивить каждого, кому посчастливилось хотя бы единожды увидеть зверей с подобной аномалией. В их организме совершенно (или частично) не вырабатывается пигмент, отвечающий за окрашивание шерсти, глаз и кожи. К сожалению, эта проблема не лечится и не исчезает со временем.

Называть альбинизм даром природы — ошибка. Таким зверюшкам трудно выживать в дикой природе. Им сложнее маскироваться в своей среде обитания и они больше склонны к различным заболеваниям. Несмотря на эти нюансы, животные с подобной особенностью стараются не отставать от своих сородичей и жить обычной жизнью.

Вы когда-нибудь видели улитку-альбиноса?