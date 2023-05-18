17 удивительных животных альбиносов, чей белоснежный окрас делает их настоящими жемчужинами природы

Предлагаю вам взглянуть на фото этих удивительных и поистине сказочных зверей.
Животные-альбиносы — ангелы природы. Их белоснежный окрас способен заворожить и удивить каждого, кому посчастливилось хотя бы единожды увидеть зверей с подобной аномалией. В их организме совершенно (или частично) не вырабатывается пигмент, отвечающий за окрашивание шерсти, глаз и кожи. К сожалению, эта проблема не лечится и не исчезает со временем.
Называть альбинизм даром природы — ошибка. Таким зверюшкам трудно выживать в дикой природе. Им сложнее маскироваться в своей среде обитания и они больше склонны к различным заболеваниям. Несмотря на эти нюансы, животные с подобной особенностью стараются не отставать от своих сородичей и жить обычной жизнью.
Вы когда-нибудь видели улитку-альбиноса?
Сом-альбинос, пойманный в дикой природе
Альбинизм бывает полным и частичным. В первом случае животное полностью лишается своей естественной расцветки. У него бледная кожа, белая шерсть и красноватые глаза. Явление чаще всего наблюдается у птиц и млекопитающих. Значительно реже встречается у рептилий и амфибий. Во втором случае зверь может иметь естественно окрашенные глаза, пигмент частично остаётся на лапах, хвосте и морде. Однако шерсть на туловище при этом полностью лишена пигмента.
Август — пёс-альбинос из России
Очаровательный енот, готовый к любым авантюрам
Косуля с альбинизмом и без
Леопардовый геккон с альбинизмом
Белоголовый орлан-альбинос
Животное может родиться с альбинизмом только в том случае, если оба родителя будут носителями аномального гена. Если им обладает только один — то зверь появится на свет с обычной расцветкой.
Кобра-милашка
Колибри
Удивлённый хамелеон
Редкий буйвол-альбинос
Узнаёте скунса?
Отличная маскировка
Голубоглазая зебра-альбинос
Животные с альбинизмом — явление довольно редкое. Согласно научным исследованиям, вероятность того, что два зверя с носителями подобного гена встретятся в природе и дадут потомство равняется 1:20000.
Ах, этот игривый взгляд
В белом окрасе ехидна выглядит ещё более странной, чем обычно
Малыш лемура
Источник:
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