Рыбак из Флориды ловит акул голыми руками и позирует с ними

Увлеченный рыбалкой житель Флориды и автор проекта Hood Fishing Entertainment (сайт, аккаунты в соцсетях, канал на YouTube) покорил Интернет, поймав на мелководье акулу голыми руками. Он попозировал с ней и отпустил восвояси.
Если вы совершенно не боитесь акул, то явно будете выделяться из толпы. Ведь для большинства сама мысль о том, чтобы оказаться в радиусе километра от зубастой хищницы, — повод для паники.
Но не для этого человека. Он знает толк в акулах (и не только). У него есть целый сайт, посвященный рыболовным приключениям, а также он ведет соцсети и выкладывает видео о своих трофеях на YouTube.
Парень известен как автор проекта Hood Fishing Entertainment. Живет он на юго-западе Флориды, США. Настоящее имя не афиширует. На сайте утверждает, что он просто «парень из района, который завел этот проект, чтобы документировать и делиться своей жизнью, связанной с рыбалкой».
«Моя цель — стать профессиональным рыбаком и поделиться своей страстью к рыбалке с людьми. Для этого нужны преданность делу, упорный труд и настойчивость».
В его видеороликах рассказывается о том, как поймать рыбу, и проводятся соревнования по рыбной ловле с соперниками. Его видео набрали почти 30 миллионов просмотров, так что он определенно нашел свою аудиторию.
Последние фотографии, на которых он запечатлен с акулой на мелководье, подписаны: «Еще один день, еще одна акула». Ему даже удалось снять два разных ракурса, демонстрируя полное отсутствие страха перед настоящим хищником, что вполне логично, ведь он также утверждал, что акулы боятся его, а не наоборот.
Самое впечатляющее? Акула, по-видимому, все это время была жива, и в конце съемки она уплывает.
Поклонники отважного рыбака поделились своим удивлением в комментариях.
Один из пользователей написал: «Мужик поймал настоящую белую акулу, как будто это сом».
Другой сказал: «Выгуливает акулу, как собаку». А третий восхищенно добавил: «Черт побери... реальный парень из Флориды с реальными акулами».
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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