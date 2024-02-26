Рыбак из Флориды ловит акул голыми руками и позирует с ними

Если вы совершенно не боитесь акул, то явно будете выделяться из толпы. Ведь для большинства сама мысль о том, чтобы оказаться в радиусе километра от зубастой хищницы, — повод для паники.

Но не для этого человека. Он знает толк в акулах (и не только). У него есть целый сайт, посвященный рыболовным приключениям, а также он ведет соцсети и выкладывает видео о своих трофеях на YouTube.