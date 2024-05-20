Вот это реакция! Отец поймал дочку в полёте

Видео было снято 4 мая в городе Хэфэй на юге Китая и стало очень популярным в китайских социальных сетях.

Вначале мужчину на видео приняли за дедушку ребенка из-за его несовременной одежды, и зрители были поражены тем, что пожилой мужчина обладает такой быстрой реакцией, но потом выяснилось, что ему 28 лет.