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Вот это реакция! Отец поймал дочку в полёте

Вот это реакция! Отец поймал дочку в полёте

Автор:
20 мая 2024 14:12
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: видео маленькие дети   вирусное видео   маленькие дети   отец и дочка   папа может   папа смог   родительство   фото и видео из соцсетей   
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На этом видео — потрясающий момент: мужчина успевает на лету подхватить ребёнка, вывалившегося из коляски, и даже не уронить миску с детской едой. Папа может!


28-летний Чжан Цзинься кормил с ложечки свою полуторагодовалую дочь, усадив ее в коляску. Малышка неожиданно завалилась набок.



Еще чуть-чуть — и она грохнулась бы вниз головой прямо на кафельный пол, но папа успел ее поймать, схватив левой рукой за одежду. Ведь правая рука у него была занята миской с детским питанием!


Девочка заплакала от страха, а папа начал гладить ее по спине и успокаивать. Отец-молодец, без вопросов. К счастью, ребенок не пострадал, но папа дальновидно решил отодвинуть коляску в сторону и взять дочку на колени.


Видео было снято 4 мая в городе Хэфэй на юге Китая и стало очень популярным в китайских социальных сетях.


Вначале мужчину на видео приняли за дедушку ребенка из-за его несовременной одежды, и зрители были поражены тем, что пожилой мужчина обладает такой быстрой реакцией, но потом выяснилось, что ему 28 лет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео маленькие дети   вирусное видео   маленькие дети   отец и дочка   папа может   папа смог   родительство   фото и видео из соцсетей   
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5  комментариев
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7k
pinbalist 2 часа назад
Дети делают это моментально. Свою мелкую почти так же словил, только вниз головой летела - потянулась к собачке. Слава макаронам - не долетела :)
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1k
Graboid 5 минут назад
ехал из анапы, посадка в тоннельной, ночь ..
пришел поезд, вагон в хвосте, перрона нет ..
рядом мамаша с сонным ребенком .. беру ребенка, ставлю на площадку тамбура,
нагибаюсь взять чемоданы .. чувствую = что то не то .. смотрю ..
сонный ребенок падает в низ головой - ловлю, передаю матери,
дальше не помню, помню ребенок не проснулся ..
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11k
Zhora Полчаса назад
Бате нужно в футбол играть и быть вратарём)
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2k
Мария Коненкова 51 минуту назад
Мне показалось, или он, поймав ребёнка и взяв на руки, по-русски сказал "спокойно!"?
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12k
zlopisec Час назад
Не в первый раз видимо....
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Мультголова
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  • 1853 поста (1768 в горячем)

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