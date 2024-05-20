Вот это реакция! Отец поймал дочку в полёте

На этом видео — потрясающий момент: мужчина успевает на лету подхватить ребёнка, вывалившегося из коляски, и даже не уронить миску с детской едой. Папа может!
28-летний Чжан Цзинься кормил с ложечки свою полуторагодовалую дочь, усадив ее в коляску. Малышка неожиданно завалилась набок.
Быстро пойманное упавшим не считается!
Еще чуть-чуть — и она грохнулась бы вниз головой прямо на кафельный пол, но папа успел ее поймать, схватив левой рукой за одежду. Ведь правая рука у него была занята миской с детским питанием!
Девочка заплакала от страха, а папа начал гладить ее по спине и успокаивать. Отец-молодец, без вопросов. К счастью, ребенок не пострадал, но папа дальновидно решил отодвинуть коляску в сторону и взять дочку на колени.
Видео было снято 4 мая в городе Хэфэй на юге Китая и стало очень популярным в китайских социальных сетях.
Вначале мужчину на видео приняли за дедушку ребенка из-за его несовременной одежды, и зрители были поражены тем, что пожилой мужчина обладает такой быстрой реакцией, но потом выяснилось, что ему 28 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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пришел поезд, вагон в хвосте, перрона нет ..
рядом мамаша с сонным ребенком .. беру ребенка, ставлю на площадку тамбура,
нагибаюсь взять чемоданы .. чувствую = что то не то .. смотрю ..
сонный ребенок падает в низ головой - ловлю, передаю матери,
дальше не помню, помню ребенок не проснулся ..