Парень похвастался гигантским 100-килограммовым уловом

17-летний парень поделился кадрами со своим гигантским уловом. Они с друзьями поймали огромную рыбу-гуасу весом 113 килограмм на Черепашьем пляже во Флориде, США.
Айзек Фрэнсис, 17-летний ученик средней школы, поделился фотографиями своего улова в соцсетях. Парень с друзьями рыбачил на Черепашьем пляже в Сарасоте, штат Флорида, и поймал огромную гуасу (групера) весом 113 кг. По словам его отца Стю Фрэнсиса, парень "вёл долгую борьбу", вытаскивая рыбу на удочке из воды. Айзек с ранних лет был заядлым рыбаком, поэтому этот улов — не просто удача, но и результат его мастерства и опыта в рыбалке.
Как известно, ребята переместили рыбу на мелководье, чтобы сфотографироваться, а затем отпустили. По данным Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы штата Флорида, груперов нужно отпускать в океан живыми, невредимыми и с соблюдением надлежащих методов обращения с рыбой. Рыбакам также не разрешается вытаскивать гуасу из воды, поскольку она может получить смертельные травмы.
Хотя улов ребят был крупным, это не самый большой групер, которого ловили в США. Рекорд был установлен в 1961 году, когда у берегов Фернандина-Бич поймали групера весом 308 килограммов. Известно, что в других районах вес рыбы достигает 362 кг, а длина может превышать 2,5 метра.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Поймать по сути рыбу мечты(не браконьерским способом,честно.Это честная добыча),и отпустить.
У спортсменов так принято.