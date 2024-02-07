Парень похвастался гигантским 100-килограммовым уловом

Айзек Фрэнсис, 17-летний ученик средней школы, поделился фотографиями своего улова в соцсетях. Парень с друзьями рыбачил на Черепашьем пляже в Сарасоте, штат Флорида, и поймал огромную гуасу (групера) весом 113 кг. По словам его отца Стю Фрэнсиса, парень "вёл долгую борьбу", вытаскивая рыбу на удочке из воды. Айзек с ранних лет был заядлым рыбаком, поэтому этот улов — не просто удача, но и результат его мастерства и опыта в рыбалке.