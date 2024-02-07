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Парень похвастался гигантским 100-килограммовым уловом

Парень похвастался гигантским 100-килограммовым уловом

Автор:
07 февраля 2024 21:43
Сообщество : Животные
Метки: Разное   США   Флорида   большая рыба   природа   рыба   рыбалка   рыбы   улов   фото   
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17-летний парень поделился кадрами со своим гигантским уловом. Они с друзьями поймали огромную рыбу-гуасу весом 113 килограмм на Черепашьем пляже во Флориде, США.

Айзек Фрэнсис, 17-летний ученик средней школы, поделился фотографиями своего улова в соцсетях. Парень с друзьями рыбачил на Черепашьем пляже в Сарасоте, штат Флорида, и поймал огромную гуасу (групера) весом 113 кг. По словам его отца Стю Фрэнсиса, парень "вёл долгую борьбу", вытаскивая рыбу на удочке из воды. Айзек с ранних лет был заядлым рыбаком, поэтому этот улов — не просто удача, но и результат его мастерства и опыта в рыбалке.


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Как известно, ребята переместили рыбу на мелководье, чтобы сфотографироваться, а затем отпустили. По данным Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы штата Флорида, груперов нужно отпускать в океан живыми, невредимыми и с соблюдением надлежащих методов обращения с рыбой. Рыбакам также не разрешается вытаскивать гуасу из воды, поскольку она может получить смертельные травмы.

Хотя улов ребят был крупным, это не самый большой групер, которого ловили в США. Рекорд был установлен в 1961 году, когда у берегов Фернандина-Бич поймали групера весом 308 килограммов. Известно, что в других районах вес рыбы достигает 362 кг, а длина может превышать 2,5 метра.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   США   Флорида   большая рыба   природа   рыба   рыбалка   рыбы   улов   фото   
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14  комментариев
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38k
АнтонПолднев 8 часов назад
А почему сожрать нельзя?
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125
Деньги Есть АнтонПолднев 7 часов назад
Закон не разрешает. О природе заботятся.
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−11
13k
Григорий Бабкин 5 часов назад
Поймал мужик сома на тридцать кило. Еле вытащил. Закинул на плечо, несёт домой. Навстречу сосед с болота, с ведром карасей. - Чё, всего одну поймал?
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4k
americos 5 часов назад
Разрешённый размер для ловли от 61 см до 91 см
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10k
Garpia121 6 часов назад
Груперы забавные, они дружат с дайверами. Этот, явно, уже ни с кем дружить не будет. Как же он его не травмировал, когда крючком тащил.
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2k
Сергей Клубков 6 часов назад
Каменный окунь или Групер. Где кораллы растут там эта рыба часто встречается.
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1k
Darki 7 часов назад
Никогда не пойму этот ход мыслей.
Поймать по сути рыбу мечты(не браконьерским способом,честно.Это честная добыча),и отпустить.
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6k
satra 8 часов назад
Поди еще и ранку от крючка обработал, чтобы быстрее зажило.
У спортсменов так принято.
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