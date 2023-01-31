Рыба-копьё выпрыгнула из воды и чуть не пронзила рыбака

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16-летний парень из Австралии рыбачил вместе с отцом на лодке. Он как раз раз наматывал леску, чтобы подтянуть поближе попавшегося на приманку марлина, когда произошло неожиданное: рыба с заостренным, как копье, рылом выпрыгнула из воды прямо на него.
Марлины - лучепёрые рыбы с телом вытянутой формы, длинным спинным плавником и копьевидным рылом. Они отличаются очень большой скоростью движения, до 110 км/ч.
16-летний Купер МакГлашан ловил рыбу в Сиднее (Австралия) вместе с отцом, когда на лодку запрыгнул марлин.
Купер подматывал молодого черного марлина, когда тот внезапно выскочил из воды. Рыба-копьё чуть не пронзила парня! К счастью, он сообразил отпрыгнул в сторону.
Марлин приземлился на корму лодки, а затем снова упал в воду. После этого Купер и его отец Эл МакГлашан сняли марлина с крючка.
Марлин приземлился на корму лодки, а затем снова упал в воду. После этого Купер и его отец Эл МакГлашан сняли марлина с крючка.
Максимальная масса тела черного марлина 750 кг, а длина 4,65 м. Эти рыбы практически не имеют естественных врагов.
Встреча с резвым морским обитателем снята на видео. Вот уж точно море впечатлений и воспоминания на всю жизнь!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но рыбалка, штука знатная, это бесспорно ))