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Рыба-копьё выпрыгнула из воды и чуть не пронзила рыбака

Рыба-копьё выпрыгнула из воды и чуть не пронзила рыбака

Автор:
31 января 2023 15:30
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Австралия   видео про животных   животные   животный мир   и такое бывает   марлин   ну и ну   рыбалка   сидней   совершенно неожиданно   
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16-летний парень из Австралии рыбачил вместе с отцом на лодке. Он как раз раз наматывал леску, чтобы подтянуть поближе попавшегося на приманку марлина, когда произошло неожиданное: рыба с заостренным, как копье, рылом выпрыгнула из воды прямо на него.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   видео про животных   животные   животный мир   и такое бывает   марлин   ну и ну   рыбалка   сидней   совершенно неожиданно   
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5  комментариев
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58k
Опиум для народа Полчаса назад
Жаль что промазал.
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Dobry vojak Svejk Z 21 минуту назад
И где там "чуть не пронзила" ? Забыли добавить - восемь раз )))
Но рыбалка, штука знатная, это бесспорно ))
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9k
Garpia121 37 минут назад
Эти два козла голодают? Марлинов осталось не так уж много, что бы развлекаться и убийством. Жаль что это промахнулся.
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3k
americos 38 минут назад
Адреналин зашкаливает.
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1k
Сергей Викторович 43 минуты назад
Это не рыбаки - это гомики какие-то! Визжат как девочки!!!
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