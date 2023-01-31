Рыба-копьё выпрыгнула из воды и чуть не пронзила рыбака

Купер подматывал молодого черного марлина, когда тот внезапно выскочил из воды. Рыба-копьё чуть не пронзила парня! К счастью, он сообразил отпрыгнул в сторону.



Марлин приземлился на корму лодки, а затем снова упал в воду. После этого Купер и его отец Эл МакГлашан сняли марлина с крючка.