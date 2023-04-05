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Американец поймал акулу, которую укусила рыба покрупнее

Американец поймал акулу, которую укусила рыба покрупнее

Автор:
05 апреля 2023 18:38
Сообщество : Животные
Метки: США   акула   акулы   видео   рыба   рыбак   рыбаки   рыбалка   рыбы   фото   
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Рыбак из США поймал в водах Флориды акулу — и заметил у неё огромный укус на спине. Оказывается, беднягу укусила рыба куда больше, которую рыбаки увидели чуть позже возле своей лодки.

Американец Дэйв Перкинс с двумя другими рыбаками рыбачил у берегов южной Флориды, у национального парка Эверглейдс, и на его крючок попался необычный улов. На крючок попалась двухметровая чернопёрая акула. Когда рыбак вытащил рыбу, мужчины сразу заметили, что акула ранена. Кто-то откусил от неё целый кусок возле хвоста.


"Пока я тянул леску, акула много двигалась и дёргалась. Только вытащив её ближе к поверхности, то увидел глубокую рану. Я испугался - вдруг её укусили, пока я тянул леску. За всю жизнь я поймал и выпустил почти 1000 акул, но ничего подобного ещё не встречал," - рассказал Дэйв.

Несмотря на рану, акула была жива. Поэтому рыбак быстро перерезал леску, не вытаскивая крючок, и отпустил беднягу. После этого она спокойно уплыла, а через некоторое время вокруг лодки кружила другая рыба - трёхметровая тупорылая акула (или серая бычья акула). По мнению рыбаков, именно она и укусила чернопёрую акулу так сильно. Укус был сильным, но по словам Дэйва, её жизненно важные органы не были задеты. У неё есть шансы выжить - если, конечно, её не укусят ещё раз.

Как рассказал Дэйв, тупорылые акулы часто встречаются в этих водах, считаются самыми злобными и агрессивными, и "едят почти всё, что движется". Рыбак также отметил, что любит акул, и всегда переживает, если видит, что им причиняют боль.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   акула   акулы   видео   рыба   рыбак   рыбаки   рыбалка   рыбы   фото   
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7  комментариев
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1k
КАКАнгел Час назад
крючок надо было вынуть .
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RDen 40 минут назад
видео гуляло, там окунь акулу проглатил. Но качество видео плохое.
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5k
Евгений Д 44 минуты назад
Рана кровит, ослабнет или сдохнет от потери крови, да еще и крючок в пасти остался
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103k
parallax Час назад
Пусть почувствует, каково это быть укушенной.
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