Американец поймал акулу, которую укусила рыба покрупнее

Несмотря на рану, акула была жива. Поэтому рыбак быстро перерезал леску, не вытаскивая крючок, и отпустил беднягу. После этого она спокойно уплыла, а через некоторое время вокруг лодки кружила другая рыба - трёхметровая тупорылая акула (или серая бычья акула). По мнению рыбаков, именно она и укусила чернопёрую акулу так сильно. Укус был сильным, но по словам Дэйва, её жизненно важные органы не были задеты. У неё есть шансы выжить - если, конечно, её не укусят ещё раз.