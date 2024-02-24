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У американца вытащили из носа 150 живых личинок

У американца вытащили из носа 150 живых личинок

Автор:
24 февраля 2024 10:02
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: США   Флорида   личинки   нос   рыба   рыбалка   
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+1 фобия в копилочку.

Житель Флориды в октябре сходил на рыбалку, половил рыбку, помыл руки в речной воде и, судя по всему, после этого поковырял пальцем в носу. После чего благополучно об этом забыл, но с тех пор что-то стало ему в районе носа мешать. Он, как и положено настоящему мужику, три месяца не обращал на это внимания, до тех пор, пока у него не начались серьезные проблемы.


«За пару часов у меня просто начало опухать лицо, губы распухли, я с трудом мог говорить. Я даже не мог встать, чтобы сходить в ванную, без того, чтобы у меня из носа не пошла кровь» - рассказал пациент врачам.


Мужчина все же решился сходить в мемориальную больницу Флориды HCA в Джексонвилле. Местный оториноларинголог Дэвид Карлсон потом признался, что он за всю свою практику подобное не видел ни разу.


«Я знал, что у него большие проблемы, была эрозия, которая происходила у основания черепа в непосредственной близости от его глаза и мозга», — сказал Карлсон.


Доктор решил обследовать нос с помощью камеры. Предупреждаем сразу, кадры не для слабонервных, беременных или для тех, кто сейчас кушает.


У мужика в носу и пазухах жила целая колония личинок. Питались они его слизистой и чувствовали себя просто прекрасно. Сначала врач попытался удалить насекомых с помощью отсоса. Но они были слишком большими, поэтому ему пришлось извлекать их по одному из носа мужчины.


«Они были прямо у основания его черепа, прямо под мозгом, если бы они прошли сквозь основание, это могло бы убить его», — сказал Карлсон.

Насекомых отправили эпидемиологу для определения их вида, ну а горе-рыбак уже идет на поправку и обещает больше в речках руки не мыть.

Источник:

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Метки: США   Флорида   личинки   нос   рыба   рыбалка   
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16  комментариев
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95k
Доктор Джонс 11 часов назад
Я с ним на рыбалку пошел бы...
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193
npocto__Makc 3 часа назад
Клевать на них хорошо будет)
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36k
Fat Lynx 4 часа назад
Да скорее всего бухим уснул в районе скотобойни или надворного сортира.
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36k
Fat Lynx 4 часа назад
Ну здравствуй! Здравствуй еще одна фобия... Нах"й!
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10k
Trenzel2003 6 часов назад
3 месяца.
С учетом что у мух их полный жизненный цикл может длиться от 8 до 20-30 дней. Мужик явно герой. Или альтернативно одаренный.
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7k
Евгений Д 6 часов назад
Этот идиот не чувствовал там шевелений что ли ?
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22k
kσρβγς 7 часов назад
"помыл руки в речной воде и, судя по всему, после этого поковырял пальцем в носу"

Чушь. Тогда бы таких случаев было б сотни... Что он, пальцем себе аж 150 (а то и больше, не все вылупиться могли) яиц занес? И чьи? Это не рыбья икра... Это явно не водная живность... Скорее - кто-то типа овода отложил яйца, во сне к примеру... И не обязательно на рыбалке... Тем более - Флорида, считай, почти тропики, болота...
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9k
Maximvs 8 часов назад
Залезает ЛОР в нос, а там...
СЛАВЬСЯ, ДЖЕЙ!
СЛАВЬСЯ, ДЖЕЙ!!!
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6k
Babangdida 10 часов назад
Вот влип мужик. Интересно во сколько ему вылилась эта рыбалка?
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3k
Александр Ломовицкий 10 часов назад
запас прикорма и наживки
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38k
АнтонПолднев 10 часов назад
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