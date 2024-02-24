У американца вытащили из носа 150 живых личинок

Житель Флориды в октябре сходил на рыбалку, половил рыбку, помыл руки в речной воде и, судя по всему, после этого поковырял пальцем в носу. После чего благополучно об этом забыл, но с тех пор что-то стало ему в районе носа мешать. Он, как и положено настоящему мужику, три месяца не обращал на это внимания, до тех пор, пока у него не начались серьезные проблемы.

«За пару часов у меня просто начало опухать лицо, губы распухли, я с трудом мог говорить. Я даже не мог встать, чтобы сходить в ванную, без того, чтобы у меня из носа не пошла кровь» - рассказал пациент врачам.

Мужчина все же решился сходить в мемориальную больницу Флориды HCA в Джексонвилле. Местный оториноларинголог Дэвид Карлсон потом признался, что он за всю свою практику подобное не видел ни разу.