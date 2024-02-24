У американца вытащили из носа 150 живых личинок

+1 фобия в копилочку.
Житель Флориды в октябре сходил на рыбалку, половил рыбку, помыл руки в речной воде и, судя по всему, после этого поковырял пальцем в носу. После чего благополучно об этом забыл, но с тех пор что-то стало ему в районе носа мешать. Он, как и положено настоящему мужику, три месяца не обращал на это внимания, до тех пор, пока у него не начались серьезные проблемы.
«За пару часов у меня просто начало опухать лицо, губы распухли, я с трудом мог говорить. Я даже не мог встать, чтобы сходить в ванную, без того, чтобы у меня из носа не пошла кровь» - рассказал пациент врачам.
Мужчина все же решился сходить в мемориальную больницу Флориды HCA в Джексонвилле. Местный оториноларинголог Дэвид Карлсон потом признался, что он за всю свою практику подобное не видел ни разу.
«Я знал, что у него большие проблемы, была эрозия, которая происходила у основания черепа в непосредственной близости от его глаза и мозга», — сказал Карлсон.
Доктор решил обследовать нос с помощью камеры. Предупреждаем сразу, кадры не для слабонервных, беременных или для тех, кто сейчас кушает.
+18 Впечатлительным не смотреть!
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У мужика в носу и пазухах жила целая колония личинок. Питались они его слизистой и чувствовали себя просто прекрасно. Сначала врач попытался удалить насекомых с помощью отсоса. Но они были слишком большими, поэтому ему пришлось извлекать их по одному из носа мужчины.
«Они были прямо у основания его черепа, прямо под мозгом, если бы они прошли сквозь основание, это могло бы убить его», — сказал Карлсон.
Насекомых отправили эпидемиологу для определения их вида, ну а горе-рыбак уже идет на поправку и обещает больше в речках руки не мыть.
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С учетом что у мух их полный жизненный цикл может длиться от 8 до 20-30 дней. Мужик явно герой. Или альтернативно одаренный.
Чушь. Тогда бы таких случаев было б сотни... Что он, пальцем себе аж 150 (а то и больше, не все вылупиться могли) яиц занес? И чьи? Это не рыбья икра... Это явно не водная живность... Скорее - кто-то типа овода отложил яйца, во сне к примеру... И не обязательно на рыбалке... Тем более - Флорида, считай, почти тропики, болота...
СЛАВЬСЯ, ДЖЕЙ!
СЛАВЬСЯ, ДЖЕЙ!!!