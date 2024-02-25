В русском баре в Шри-Ланке организовали вечеринку «только для белых» и вляпались в скандал

Местные активисты назвало это «настоящим расизмом».
В заведении Sarayka Lounge в Унаватуне должна была пройти вечеринка, её назвали «Opening White Party». Якобы «только для белых». Бар принадлежит россиянам, организаторами тусовки вступил тоже наш гражданин.
Как только афиша мероприятия появилась в соцсетях, на него обратили внимание местные активисты:
Сегодня мы узнали новое слово «фейс-контроль». Если ваше лицо любого цвета, кроме белого, вам сюда нельзя. Запомните, владельцы заведений, не важно, иностранцы или местные, запрет на вход только из‑за цвета кожи - это не политика заведения, а настоящий расизм.
Когда дело дошло до властей Шри-Ланки, владельцы заведения вечеринку отменили и извинились:
Произошло недоразумение, или нас подставили. «Белая вечеринка» - не наша идея, наша только площадка, и, когда мы соглашались на неё, речь шла только о том, что все гости будут одеты в белый цвет. Фейсконтроль ни в коем случае не подразумевал никаких фильтров по национальности или цвету кожи. Для нас было важно, чтобы гости соблюдали правила вечеринки - были одеты в белое, не вели себя вызывающе, не были пьяны на входе и так далее.
Позже на связь вышел и организатор мероприятия, диджей Юрий Geo. Он заявил, что никакой дискриминации не хотел, лишь планировал собрать вместе всех «экспатов». Но его не поняли и теперь он должен покинуть остров вместе с семьёй.
Я диджей и за время проживания здесь часто сталкивался с тем, что оказывался единственным белым парнем среди ланкийской публики. Мы с друзьями сидели в кафе и обсуждали, как много у нас общего как у людей, живущих вдали от родины и как было бы клево собраться всем вместе. Изначально мы хотели устроить встречу экспатов, долгое время живущих в Шри-Ланке. Команда заведения поддержала идею, и вместе мы решили устроить вечеринку.
На следующий день сразу после поста нам в личку посыпались неприятные и оскорбительные сообщения. Я столько всего прочитал: от обвинений до прямых угроз, весь вечер мой телефон разрывался от звонков.
Жаль, что мне и моей семье приходится покинуть остров из‑за глупой белой вечеринки. Я не ожидал, что идея заденет такое большое число людей.
Несостоявшуюся тусовку осудило и российское посольство в Шри-Ланке. И призвало граждан России уважать местные законы и традиции.
Источник:
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Цвет кожи чёрный. Не такой как на фото, а именно чёрный. При том, черты лица не африканские. Девчонка вообще - обычная рязанская девочка... только чёрная.
Общительные ребята, в гости приглашали :).
А он так спокойно - А у нас на Юге Штатов им такое с рук не сходит...
Интересно, как это было бы сейчас... Негр, наверняка какой-нить экзотический пол в сексе, типа лесбиян-овцейоп-пассив...
"Face control: друзья приходите, мы вас ждем"
Кстати, там действительно большая русская община.