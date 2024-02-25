В русском баре в Шри-Ланке организовали вечеринку «только для белых» и вляпались в скандал

Позже на связь вышел и организатор мероприятия, диджей Юрий Geo. Он заявил, что никакой дискриминации не хотел, лишь планировал собрать вместе всех «экспатов». Но его не поняли и теперь он должен покинуть остров вместе с семьёй.

Я диджей и за время проживания здесь часто сталкивался с тем, что оказывался единственным белым парнем среди ланкийской публики. Мы с друзьями сидели в кафе и обсуждали, как много у нас общего как у людей, живущих вдали от родины и как было бы клево собраться всем вместе. Изначально мы хотели устроить встречу экспатов, долгое время живущих в Шри-Ланке. Команда заведения поддержала идею, и вместе мы решили устроить вечеринку.

На следующий день сразу после поста нам в личку посыпались неприятные и оскорбительные сообщения. Я столько всего прочитал: от обвинений до прямых угроз, весь вечер мой телефон разрывался от звонков.

Жаль, что мне и моей семье приходится покинуть остров из‑за глупой белой вечеринки. Я не ожидал, что идея заденет такое большое число людей.