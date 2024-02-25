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В русском баре в Шри-Ланке организовали вечеринку «только для белых» и вляпались в скандал

В русском баре в Шри-Ланке организовали вечеринку «только для белых» и вляпались в скандал

Автор:
25 февраля 2024 18:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вечеринка   активисты   мероприятие   россияне   тусовка   шри-ланка   
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5

Местные активисты назвало это «настоящим расизмом».

В заведении Sarayka Lounge в Унаватуне должна была пройти вечеринка, её назвали «Opening White Party». Якобы «только для белых». Бар принадлежит россиянам, организаторами тусовки вступил тоже наш гражданин.

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Как только афиша мероприятия появилась в соцсетях, на него обратили внимание местные активисты:

Сегодня мы узнали новое слово «фейс-контроль». Если ваше лицо любого цвета, кроме белого, вам сюда нельзя. Запомните, владельцы заведений, не важно, иностранцы или местные, запрет на вход только из‑за цвета кожи - это не политика заведения, а настоящий расизм.

Когда дело дошло до властей Шри-Ланки, владельцы заведения вечеринку отменили и извинились:

Произошло недоразумение, или нас подставили. «Белая вечеринка» - не наша идея, наша только площадка, и, когда мы соглашались на неё, речь шла только о том, что все гости будут одеты в белый цвет. Фейсконтроль ни в коем случае не подразумевал никаких фильтров по национальности или цвету кожи. Для нас было важно, чтобы гости соблюдали правила вечеринки - были одеты в белое, не вели себя вызывающе, не были пьяны на входе и так далее.

Позже на связь вышел и организатор мероприятия, диджей Юрий Geo. Он заявил, что никакой дискриминации не хотел, лишь планировал собрать вместе всех «экспатов». Но его не поняли и теперь он должен покинуть остров вместе с семьёй.

Я диджей и за время проживания здесь часто сталкивался с тем, что оказывался единственным белым парнем среди ланкийской публики. Мы с друзьями сидели в кафе и обсуждали, как много у нас общего как у людей, живущих вдали от родины и как было бы клево собраться всем вместе. Изначально мы хотели устроить встречу экспатов, долгое время живущих в Шри-Ланке. Команда заведения поддержала идею, и вместе мы решили устроить вечеринку.

На следующий день сразу после поста нам в личку посыпались неприятные и оскорбительные сообщения. Я столько всего прочитал: от обвинений до прямых угроз, весь вечер мой телефон разрывался от звонков.

Жаль, что мне и моей семье приходится покинуть остров из‑за глупой белой вечеринки. Я не ожидал, что идея заденет такое большое число людей.

Несостоявшуюся тусовку осудило и российское посольство в Шри-Ланке. И призвало граждан России уважать местные законы и традиции.

Источник:

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Метки: Вечеринка   активисты   мероприятие   россияне   тусовка   шри-ланка   
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24  комментария
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Васек повесил трубача 7 часов назад
От если бы написали "белым вход воспрещен", или "только для черных", то все бы прокатило.
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169
leonid zilb 4 часа назад
только для белых это расизм!!!! А вот только для черных это правильно. Это как в америке.
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976
Sieras Death 4 часа назад
а вот в обьявлениях на работу пишут не стесняяць, только местные, европейцам запрещено, ну и т.д. так что расисты говорят о расистах.
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38k
АнтонПолднев 4 часа назад
Чёт не ладится у наших последнее время с вечеринками...
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96
Александр 5 часов назад
Надо правильно формулировать.
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6k
Станислав 5 часов назад
хорошо что не съели, а домой отправили
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13k
Сергей 5 часов назад
Почему у американских нигеров, могут быть не только "чёрные бары", но и чёрные кварталы?!
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85
Аврашалом Маркович Сергей 5 часов назад
А это так называемая "позитивная дискриминация"
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5k
Elen Elen 7 часов назад
А если бы написали Caucasian, пришли бы одни кавказцы?
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42k
Бабай 7 часов назад
А аборигены там какого цвета вообще?
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22k
kσρβγς 7 часов назад
Вспомнил одну историю... У нас иностранцам жопу лизали... В начале 80-х моя маман оказалась в числе приглашенных на свадьбу дочери ее подруги и - простите, не помню - какого-то буржуина, итальянца... Крутой бизнесмен, по нашему теперь... Куча гостей, крутой кабак, фсетакоэ... Но зал большой, они там не одни... в разгар банкета из зала появляется негр, хватает свидетельницу, тащит танцевать.. именно так, молча... Базар-скандал, прибежавшие менты-кагэбэшники в стороне, негров обижать нельзя... Один гость спокойно подошел и врезал негру от всей дури (как потом узнали - сломана челюсть и прочие последствия)... тут, канешн, менты-кагэбэшники резко проснулись, к мужику, он спокойно вынул паспорт - дипломат, США... Все претензии исчезли... (Слепое преклонение перед Западом!)
А он так спокойно - А у нас на Юге Штатов им такое с рук не сходит...
Интересно, как это было бы сейчас... Негр, наверняка какой-нить экзотический пол в сексе, типа лесбиян-овцейоп-пассив...
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20k
Bill 7 часов назад
Надо было написать по-русски, типа:
"Face control: друзья приходите, мы вас ждем"
Кстати, там действительно большая русская община.
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20k
babuby 8 часов назад
Он не думал что кому-то может не понравиться расизм! Ведь растистские шутки и мемы в инете, собирают такое количество восторженных комментариев и "плюсиков", а тут на тебе, такая неожиданность.
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511
iskra 8 часов назад
"Бремя белого человека"..
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August

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