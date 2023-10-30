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Не Хэллоуин, а Тыквенный Спас: что отмечают россияне в 2023 году

Не Хэллоуин, а Тыквенный Спас: что отмечают россияне в 2023 году

Автор:
30 октября 2023 20:24
Метки: Вечеринка   Тыквенный спас   Хэллоуин   девушки   тусовка   тыква   
2497
17

Если вы не знали, то в этом году Тыквенный Спас и американский Хэллоуин выпал на один день - 31 октября. Но, по традиции, эти праздники были отмечены заранее (в выходные). В этом посте мы наглядно посмотрим, какой из торжеств отмечали россияне в ночных клубах и прочих увеселительных заведениях. Правда, ответ очевиден, но мы всё равно посмотрим.

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Метки: Вечеринка   Тыквенный спас   Хэллоуин   девушки   тусовка   тыква   
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20  комментариев
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757
София 2 часа назад
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1k
Igor Grishaev 4 минуты назад
По русской традиции, чучело тыквы следовало напоследок сжечь
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6k
мемфрид 8 минут назад
Зачем?
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1k
Звёздный князь 19 минут назад
Это какой-то не Тыквенный Спас, а лютый атас!
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12k
Просто Царь 36 минут назад
Че это, скрытая реклама проституток?
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170
Александра С 43 минуты назад
Я буду всем "женихам" тыквы давать у порога.)
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170
Александра С Товарищ 21 минуту назад
Дя. )))))
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262
Vladimir Grishin Александра С 12 минут назад
не раскидывайся женихами
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1k
Звёздный князь 46 минут назад
Извините, но глядя на наряды девушек, отмечающих Хэллоуин, создаётся впечатление что в стрип-клубах и борделях "День открытых дверей".
Почему у женской половины сложилось мнение, что на Хэллоуин надо выглядеть развратно и провоцирующе? Там есть такой пункт?
Я понимаю, что можно нарядиться в костюм из секс-шопа на ЛЮБОЙ праздник. НО для своего любимого же, а НЕ ДЛЯ ПУБЛИКИ! Надо как-то различать ролевые игры от карнавальных нарядов.
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54k
Мойша 49 минут назад
Не наши эти праздники.
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24k
ЦСКА 50 минут назад
Интересно, а хачи HELLOWEEN отмечают??
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30k
Юрьевич Час назад
Тем, что на фотках пофиг что отмечать, у них другая цель
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10k
Сергей Час назад
И что самое интересное...
На последних фотках, явно не наши интерьеры видны!
И да, я тоже хеловин не отмечаю, а за тыквенный спас и не знал, все свои 45 лет.
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10k
Гомерчик Час назад
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52k
Прораб 2 часа назад
Так блеват и кидат
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