Не Хэллоуин, а Тыквенный Спас: что отмечают россияне в 2023 году

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Если вы не знали, то в этом году Тыквенный Спас и американский Хэллоуин выпал на один день - 31 октября. Но, по традиции, эти праздники были отмечены заранее (в выходные). В этом посте мы наглядно посмотрим, какой из торжеств отмечали россияне в ночных клубах и прочих увеселительных заведениях. Правда, ответ очевиден, но мы всё равно посмотрим.
1. Образы девушек сразу дают понять, что не Тыквенный Спас они пришли отмечать в ночные клубы
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Почему у женской половины сложилось мнение, что на Хэллоуин надо выглядеть развратно и провоцирующе? Там есть такой пункт?
Я понимаю, что можно нарядиться в костюм из секс-шопа на ЛЮБОЙ праздник. НО для своего любимого же, а НЕ ДЛЯ ПУБЛИКИ! Надо как-то различать ролевые игры от карнавальных нарядов.
На последних фотках, явно не наши интерьеры видны!
И да, я тоже хеловин не отмечаю, а за тыквенный спас и не знал, все свои 45 лет.