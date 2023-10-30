Не Хэллоуин, а Тыквенный Спас: что отмечают россияне в 2023 году

Если вы не знали, то в этом году Тыквенный Спас и американский Хэллоуин выпал на один день - 31 октября. Но, по традиции, эти праздники были отмечены заранее (в выходные). В этом посте мы наглядно посмотрим, какой из торжеств отмечали россияне в ночных клубах и прочих увеселительных заведениях. Правда, ответ очевиден, но мы всё равно посмотрим.