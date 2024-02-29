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"Иногда радуга - просто радуга!": жительница Находки возмутилась разноцветной лестницей и потребовала закрасить "безобразие"

"Иногда радуга - просто радуга!": жительница Находки возмутилась разноцветной лестницей и потребовала закрасить "безобразие"

Автор:
29 февраля 2024 10:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Приморье   активисты   запрет пропаганды ЛГБТ*   находка   радуга   реакция соцстей   
833
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И нет покоя активистам! Увидеть пропаганду ЛГБТ* в невинной раскраске лестницы - это еще надо суметь!

В конце прошлого года появился новый закон о запрете пропаганды ЛГБТ* - и понеслось! Общественники и активисты теперь видят эту самую пропаганду абсолютно везде - да вот хотя бы даже в разноцветной лестнице.


В Находке местные пенсионерки решили привнести в мир немного красок и самостоятельно благоустроили придомовую территорию на улице Верхне-Морская. Дамы покрасили лестницу, скамейки и урны, выбрав для этого яркие цвета: голубой, салатовый, фиолетовый, желтый и пурпурный.


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Однако некая Людмила усмотрела в этом благоустройстве нарушение закона и потребовала прекратить!




Горожане негодование мадам не поддержали.


Как сообщают местные СМИ, в администрации Находки проверку проводить не станут, т.к. "это мнение жителя, которое имеет место быть, но злого умысла в такой расцветке не видят".


И такие ситуации, похоже, будут повторяться всё чаще. Недавно один из авторов закона о запрете пропаганды ЛГБТ* Александр Хинштейн постарался было объяснить, где можно видеть пропаганду, а где её нет, но вышло, честно говоря, так себе. Потому что нет чётких правил определения пропаганды, а активисты готовы её разглядеть во всех разноцветных изображениях, хотя бы отчасти напоминающих радугу.


* Признана экстремистской организацией, запрещена в РФ.

Источник:

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Метки: Приморье   активисты   запрет пропаганды ЛГБТ*   находка   радуга   реакция соцстей   
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5  комментариев
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12k
Гомерчик 51 минуту назад
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6k
Lexx 22 минуты назад
Так там даже не радуга, последовательность вообще от балды идёт.
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30k
Сталкер 24 минуты назад
Ну, если честно, выглядит "вырвиглаз".
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11k
Клёст 38 минут назад
То ли ещё будет..
Пока у нас люди далëкие от юриспруденции будут законы лепить, вместо порядка будет пыль столбом стоять.
Не Боги горшки обжигают, но гончар.
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39k
Александр 47 минут назад
Е*анутым нет покоя...
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