"Иногда радуга - просто радуга!": жительница Находки возмутилась разноцветной лестницей и потребовала закрасить "безобразие"

В конце прошлого года появился новый закон о запрете пропаганды ЛГБТ* - и понеслось! Общественники и активисты теперь видят эту самую пропаганду абсолютно везде - да вот хотя бы даже в разноцветной лестнице.

В Находке местные пенсионерки решили привнести в мир немного красок и самостоятельно благоустроили придомовую территорию на улице Верхне-Морская. Дамы покрасили лестницу, скамейки и урны, выбрав для этого яркие цвета: голубой, салатовый, фиолетовый, желтый и пурпурный.