"Иногда радуга - просто радуга!": жительница Находки возмутилась разноцветной лестницей и потребовала закрасить "безобразие"

И нет покоя активистам! Увидеть пропаганду ЛГБТ* в невинной раскраске лестницы - это еще надо суметь!
В конце прошлого года появился новый закон о запрете пропаганды ЛГБТ* - и понеслось! Общественники и активисты теперь видят эту самую пропаганду абсолютно везде - да вот хотя бы даже в разноцветной лестнице.
В Находке местные пенсионерки решили привнести в мир немного красок и самостоятельно благоустроили придомовую территорию на улице Верхне-Морская. Дамы покрасили лестницу, скамейки и урны, выбрав для этого яркие цвета: голубой, салатовый, фиолетовый, желтый и пурпурный.
Однако некая Людмила усмотрела в этом благоустройстве нарушение закона и потребовала прекратить!
Горожане негодование мадам не поддержали.
Как сообщают местные СМИ, в администрации Находки проверку проводить не станут, т.к. "это мнение жителя, которое имеет место быть, но злого умысла в такой расцветке не видят".
И такие ситуации, похоже, будут повторяться всё чаще. Недавно один из авторов закона о запрете пропаганды ЛГБТ* Александр Хинштейн постарался было объяснить, где можно видеть пропаганду, а где её нет, но вышло, честно говоря, так себе. Потому что нет чётких правил определения пропаганды, а активисты готовы её разглядеть во всех разноцветных изображениях, хотя бы отчасти напоминающих радугу.
* Признана экстремистской организацией, запрещена в РФ.
Источник:
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Пока у нас люди далëкие от юриспруденции будут законы лепить, вместо порядка будет пыль столбом стоять.
Не Боги горшки обжигают, но гончар.