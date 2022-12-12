В Нижнем Тагиле женщине не давали спать шумные соседи и она залила их дверь монтажной пеной

2954
2
1
На следующее утро они попытались выйти из квартиры и удивились.
Соседи начали «тусоваться» с вечера, потом это плавно перетекло в ночную гулянку. До полуночи женщина терпела. К часу начала злиться. Ну а в два часа взяла монтажную пену и пошла проводить «надёжную звукоизоляцию».
Она обработала монтажной пеной дверь по периметру и личинку замка. И отправилась к домой:
Ну а у соседей с утра был «нежданчик» - попытались выйти и сильно удивились.
Источник:
Вот пусть теперь попробуют пошуметь.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пёс научен горьким опытом
- В выходные долбить нельзя: продолжение истории с нападением на соседку из-за ремонта
- Похмелье будет тяжёлым: безудержная вечеринка с монтажной пеной
- Спасатель тренируется вскрывать заблокированные двери
- Когда у соседей все в порядке с чувством юмора
Новости партнёров
реклама
Покажу, как откусить под корень провода в РШ в квартиру с алкашами. Научу безопасным методам блокирования видеосъёмки.
На просьбы "да, блин! купите уже своему киндеру мягкие тапочки! и научите её ходить тихо, а то достали уже эти ежечасные "слоновые атаки" по голове!" - родители "цветка жизни" начинают бычить.
Может, им натурально петли на входной двери заварить? Камер нет на их этаже...
А если серьезно, из чего у вас перекрытия, что ТАК слышно?