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В Нижнем Тагиле женщине не давали спать шумные соседи и она залила их дверь монтажной пеной

В Нижнем Тагиле женщине не давали спать шумные соседи и она залила их дверь монтажной пеной

Автор:
12 декабря 2022 14:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Вечеринка   Нижний Тагил   дверь   звукоизоляция   монтажная пена   соседи   тусовка   шум   
2954
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На следующее утро они попытались выйти из квартиры и удивились.

Соседи начали «тусоваться» с вечера, потом это плавно перетекло в ночную гулянку. До полуночи женщина терпела. К часу начала злиться. Ну а в два часа взяла монтажную пену и пошла проводить «надёжную звукоизоляцию».

Она обработала монтажной пеной дверь по периметру и личинку замка. И отправилась к домой:

Ну а у соседей с утра был «нежданчик» - попытались выйти и сильно удивились.

Вот пусть теперь попробуют пошуметь.

Источник:

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Метки: Вечеринка   Нижний Тагил   дверь   звукоизоляция   монтажная пена   соседи   тусовка   шум   
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28  комментариев
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21k
sanchesS80 55 минут назад
Когда полиция не хочет выполнять свою работу, тогда людям приходится действовать самим.
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−1
Роберт 6 минут назад
Я читаю популярные новости на всем.ру wsem.ru
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16k
владимир сидорский 8 минут назад
на песни во дворе, пели пьяными голосами "Поворот" и страшно фальшивили, пришлось с балкона шарахнуть дуплетом , с двух стволов, 16ым калибром! Больше вообще не пели в моем дворе...
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1k
Вадим В. Новоженов 38 минут назад
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6k
Горец Ю 40 минут назад
Хрупкая женщина попыталась навести порядок в этом городишке. Дам бесплатные уроки сварочных работ, дам в аренду инвертор за 1 рубль в час. Электроды в подарок.
Покажу, как откусить под корень провода в РШ в квартиру с алкашами. Научу безопасным методам блокирования видеосъёмки.
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3k
Денис 40 минут назад
Не "соседка залила дверь пеной", а "неустановленный человек, похожий на соседку ...."
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1k
⚉ ☯ ⚇ 55 минут назад
Я ее понимаю, мне помогло только орание на дебилов любящих басы, т.к. на стук в стену басы только усиливались.
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200
vovan177 58 минут назад
Она какулю подложила сперва ???
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1k
ChePaev Час назад
да ну нах, камера дергается, сразу видно что с телефона кто то снимает, руки трясутся. Кто ее снимает? Кто то стоял на табуретке в углу с телефоном?
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392
Андерсен ChePaev 23 минуты назад
Именно что с монитора, т.к. направление съемки не меняется. Обратите внимание на перила, их наклон одинаковый на протяжении всей съемки. Дергается только телефон в руке снимающего с него экран монитора.
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29
ruslan d Час назад
Ну и к чему это приведет ?
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29
ruslan d Борис Карабанов 46 минут назад
вот , вот ...
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August

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