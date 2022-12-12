В Нижнем Тагиле женщине не давали спать шумные соседи и она залила их дверь монтажной пеной

Соседи начали «тусоваться» с вечера, потом это плавно перетекло в ночную гулянку. До полуночи женщина терпела. К часу начала злиться. Ну а в два часа взяла монтажную пену и пошла проводить «надёжную звукоизоляцию».

Она обработала монтажной пеной дверь по периметру и личинку замка. И отправилась к домой:

Ну а у соседей с утра был «нежданчик» - попытались выйти и сильно удивились.