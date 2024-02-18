После скандала с сексуальными домогательствами на Шри-Ланке, российским гражданам посоветовали вернуться на родину

Всё началось с инцидента в ночь на 8 февраля. Сотрудник отеля Rainbow Surf Beach hotel залез в номер к спящим российским туристкам и начал поглаживать одну из них по ноге.

Девушки проснулись, всполошились и выгнали это чудо. Но в тот раз администрация гостиницы заверила, что случилась жуткая ошибка и такого больше никогда не повторится. Так что дело замяли. А через несколько дней сторонник самоудовлетворения вновь наведался к отдыхающим. На этот раз он проник к влюблённой паре, лёг между парнем и девушкой и начал отчаянно рукоблудить. Когда молодые люди проснулись, эмоции у них били через край.

На шум прибежал администратор отеля и снова стал просить прощения. А рукоблуд твердил: «Это моя, нет вина».