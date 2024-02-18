После скандала с сексуальными домогательствами на Шри-Ланке, российским гражданам посоветовали вернуться на родину

Поводом стал озабоченный сотрудник гостиницы, решивший «пошалить» в присутствии туристок.
Всё началось с инцидента в ночь на 8 февраля. Сотрудник отеля Rainbow Surf Beach hotel залез в номер к спящим российским туристкам и начал поглаживать одну из них по ноге.
Девушки проснулись, всполошились и выгнали это чудо. Но в тот раз администрация гостиницы заверила, что случилась жуткая ошибка и такого больше никогда не повторится. Так что дело замяли. А через несколько дней сторонник самоудовлетворения вновь наведался к отдыхающим. На этот раз он проник к влюблённой паре, лёг между парнем и девушкой и начал отчаянно рукоблудить. Когда молодые люди проснулись, эмоции у них били через край.
На шум прибежал администратор отеля и снова стал просить прощения. А рукоблуд твердил: «Это моя, нет вина».
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Русского парня извинения не убедили и он пару раз вмазал этому чудо-сотруднику. По поводу полиции - она так и не приехала. Девушки решили не портить себе отдых и заявление не написали.
На ситуацию с туристками обратило внимание наше консульство на Шри-Ланке и порекомендовало россиянам вернуться в Россию.
Но не все отнеслись к происшествию так драматично. Как заявил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский:
Ланкийцы относятся к России очень хорошо. Поэтому данный инцидент я рассматриваю как единичный случай. Я всегда считал и продолжаю считать, что с точки зрения безопасности это одна из самых безопасных стран для российских туристов.
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Посмотрите на условном "озоне", сколько всяких дополнительных приспособ для самозапирания, просто так что-ли?
В посольство РФ в Индии отправляют всех проштрафившихся алкашей в наказание.
Нормальный человек туда очень ехать не хочет.
У нас был офис в Нью-Дели - упаси господь в эту помоечную страну попасть.
Какие духовные люди.