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После скандала с сексуальными домогательствами на Шри-Ланке, российским гражданам посоветовали вернуться на родину

После скандала с сексуальными домогательствами на Шри-Ланке, российским гражданам посоветовали вернуться на родину

Автор:
18 февраля 2024 18:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   гостиница   посольство   сотрудник   туристы   шри-ланка   
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Поводом стал озабоченный сотрудник гостиницы, решивший «пошалить» в присутствии туристок.

Всё началось с инцидента в ночь на 8 февраля. Сотрудник отеля Rainbow Surf Beach hotel залез в номер к спящим российским туристкам и начал поглаживать одну из них по ноге.

Девушки проснулись, всполошились и выгнали это чудо. Но в тот раз администрация гостиницы заверила, что случилась жуткая ошибка и такого больше никогда не повторится. Так что дело замяли. А через несколько дней сторонник самоудовлетворения вновь наведался к отдыхающим. На этот раз он проник к влюблённой паре, лёг между парнем и девушкой и начал отчаянно рукоблудить. Когда молодые люди проснулись, эмоции у них били через край.

На шум прибежал администратор отеля и снова стал просить прощения. А рукоблуд твердил: «Это моя, нет вина».

Русского парня извинения не убедили и он пару раз вмазал этому чудо-сотруднику. По поводу полиции - она так и не приехала. Девушки решили не портить себе отдых и заявление не написали.

На ситуацию с туристками обратило внимание наше консульство на Шри-Ланке и порекомендовало россиянам вернуться в Россию.

Но не все отнеслись к происшествию так драматично. Как заявил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский:

Ланкийцы относятся к России очень хорошо. Поэтому данный инцидент я рассматриваю как единичный случай. Я всегда считал и продолжаю считать, что с точки зрения безопасности это одна из самых безопасных стран для российских туристов.

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Метки: Видео   гостиница   посольство   сотрудник   туристы   шри-ланка   
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21  комментарий
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2k
Александр Ломовицкий 7 часов назад
надо муху-горбатку у них найти , сразу найдут виновных а может и накажут чтоб кошельки не уезжали .
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−1
Kristina Sippo 2 часа назад
Эти товарищи вообще шизанутые. Живу в Норвегии. На работе два инцидента случились с домогательствами. Оба имбицила-индусы. И эти, считай, оттуда же. Жесть.
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8k
Лещ 4 часа назад
уахахаха. Ну а куй вы хотели?? Вы посмотрите на этих Маугли, им вообще пофиг где свой банан чиститть))))
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30k
AzuveR 4 часа назад
Полиция забила, хозяину отеля по бую, следовательно обезьяна будет дрочить и дальше. Вывод , русским следует обходить этот отель стороной.
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77
Alex 4 часа назад
да там совсем не красавицы были, как на них у него встал...))
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62k
Олег 5 часов назад
бедные аборигены... русские не дают спокойно подрочить.....
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1k
alex 5 часов назад
отдыхайте в России...
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11k
Игорь 5 часов назад
У них там двери без замков? Как можно незаметно войти в номер и лечь между парнем и девушкой?
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1k
Тордион 6 часов назад
Что то я не понял посольских. Во первых при чем тут любовь ланкийцев к русским? Речь идет о ланкийском бардаке в полиции и гостиничном бизнесе. Почему русские туристы должны уехать? Кто им возместить средства потраченные на не случившийся отдых и возместит моральный и прочий ущерб от этого бардака?
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130
Владислав Тордион 6 часов назад
Они пишут «длительно находящихся». Типа тех, кто уже решил, что Шри-Ланка их вторая родина…
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5k
Горожанин 6 часов назад
Буддизм тхеравада является официальной религией Шри-Ланки.

Какие духовные люди.
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