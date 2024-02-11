В Таиланде российские туристы пришли на помощь тонущим китайцам

Как отметили в Информационном центре Пхукета, китайских туристов отправили на остров Ладинг, где передали сотрудникам местного национального парка. Серьезно из них никто не пострадал.

Всего были спасены 8 человек - семеро туристов и капитан.

Получив благодарности и обнимашки от граждан Китая, их спасители проолжили свою экскурсию.