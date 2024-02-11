В Таиланде российские туристы пришли на помощь тонущим китайцам

Морская драма разыгралась в Таиланде во время экскурсии к острову Хонг в провинции Краби. Капитан лонгтейла (длиннохвостой деревянной лодки), на котором находилась группа китайских туристов, не справился с волнами, в результате чего 8 человек оказались в воде. На их счастье, рядом проходил катер с российскими и украинскими туристами, которые также отправились на морскую экскурсию.
В месте крушения были настолько сильные волны, что другие лодки, проплывающие мимо, просто не замечали группу людей, барахтающихся в воде.
В воде они плавали 15 минут, силы почти закончились, чуть не утонули, несмотря на жилеты. Волны там были такие, что проходящие лонгтейлы их не замечали
, – рассказали очевидцы.
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Как сообщил телеграм-канал «Реальный Пхукет», пострадавших заметил гид и капитан катера, на котором находились туристы из России, Украины и ещё несколько европейцев, которые направлялись на экскурсию по заливу Пханг-Нга. И сразу поспешили на помощь.
Если бы не лодка моих партнеров с нашей экскурсией, которая проходила мимо, возможно, исход был бы печальным. Да, конечно, дети на лодке перепугались, как и туристы, но что может быть лучше спасенных жизней!
,– отмечает автор сообщения.
Гид с капитаном случайно увидели их, первая мысль что они не поняли кто выкинул столько жилетов на воду, а потом когда пригляделись увидели людей. Расстояние было большое, но врубили сигналы SOS и сирену и рванули на помощь.
Как отметили в Информационном центре Пхукета, китайских туристов отправили на остров Ладинг, где передали сотрудникам местного национального парка. Серьезно из них никто не пострадал.
Всего были спасены 8 человек - семеро туристов и капитан.
Получив благодарности и обнимашки от граждан Китая, их спасители проолжили свою экскурсию.
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