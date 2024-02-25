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Китайские стоматологи показали манекены, на которых они тренируются лечить зубы

Китайские стоматологи показали манекены, на которых они тренируются лечить зубы

Автор:
25 февраля 2024 09:34
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   Китай   в мире   лечение зубов   робот   стоматологи   
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Робот очень реалистичный, может двигаться, дергаться, моргать, у него сужаются и расширяются зрачки. Жуть.

Созданные японцами робопациенты стерпят любые ошибки и ни разу не пожалуются. Главное только, чтобы ничего не замкнуло, когда пальцы будут во рту

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Метки: Видео   Китай   в мире   лечение зубов   робот   стоматологи   
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3  комментария
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96k
Доктор Джонс 9 часов назад
Если использовать не по назначению - весьма травмоопасный манекен...
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Vampire 7 часов назад
Навалились гурьбой, стали руки вязать...
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Miralanim

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