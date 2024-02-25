Китайские стоматологи показали манекены, на которых они тренируются лечить зубы

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Робот очень реалистичный, может двигаться, дергаться, моргать, у него сужаются и расширяются зрачки. Жуть.
Созданные японцами робопациенты стерпят любые ошибки и ни разу не пожалуются. Главное только, чтобы ничего не замкнуло, когда пальцы будут во рту
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Метки: Видео Китай в мире лечение зубов робот стоматологи
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