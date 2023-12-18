Невеста начала задыхаться на глазах у гостей после глупой шутки

В Китае девушка чуть не задохнулась во время собственной свадьбы из-за дымовой шашки, которую кинули в ее комнату в качестве шутки. Запись была сделана 8 декабря в городе Хэцзэ, провинция Шаньдун. В ролике девушка в традиционном свадебном одеянии пытается откашляться в клубах дыма. Происшествие случилось из-за церемониальной игры, в ходе которой друзья и родственники невесты удерживают дверь в помещение, где она находится, а жених и шаферы пытаются попасть туда, не заплатив выкуп.