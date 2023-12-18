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Невеста начала задыхаться на глазах у гостей после глупой шутки

Невеста начала задыхаться на глазах у гостей после глупой шутки

Автор:
18 декабря 2023 07:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   в мире   инцидент   происшествие   свадьба   шутка   
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В Китае невеста начала задыхаться на глазах у родных и гостей из-за чьей-то дурацкой шутки. Кто-то додумался бросить в её комнату дымовую шашку.

В Китае девушка чуть не задохнулась во время собственной свадьбы из-за дымовой шашки, которую кинули в ее комнату в качестве шутки. Запись была сделана 8 декабря в городе Хэцзэ, провинция Шаньдун. В ролике девушка в традиционном свадебном одеянии пытается откашляться в клубах дыма. Происшествие случилось из-за церемониальной игры, в ходе которой друзья и родственники невесты удерживают дверь в помещение, где она находится, а жених и шаферы пытаются попасть туда, не заплатив выкуп.

Кто-то из гостей со стороны будущего мужа девушки решил нарушить ход игры и устроил выходку: через некоторое время после начала противостояния в комнату невесты влетела дымовая шашка. Дым оказался настолько густым, что девушка начала задыхаться и кашлять.

Кроме того, как рассказал гость свадьбы Чжан, шашка прожгла красивое традиционное платье китаянки. Мужчина отметил, что все начиналось очень весело, но развлечения «быстро зашли слишком далеко». Он признался, что никогда не видел на свадьбах ничего подобного.

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Метки: Видео   Китай   в мире   инцидент   происшествие   свадьба   шутка   
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3  комментария
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1k
Damvrot Hohlam Час назад
....... и конкурсы интересные .
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16k
Типа граф 9 минут назад
Надо было ещё пару шумовых кинуть . А гостям и невесте надо было мокрую тряпку к лицу приложить для облегчения дыхания , а не веерами махать .
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2k
Daggers D. 18 минут назад
У кого то резко упадёт социальный рейтинг...
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Alex Chebrikov

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