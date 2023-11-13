В Китае пешеходов, идущих на красный свет, опрыскивают водой

Потом мокрого человека сфотографируют и выведут его в таком состоянии на большой экран на перекрестке!

Печальная часть, что ваш снимок после этого все равно отправят в полицию, чтобы вам выписали штраф. Хорошо, что иностранцев в их биометрических архивах нет.

Реакция жителей

Вода в гидрантах чистая, власти утверждают, что они меняют ее каждый день.