В Китае пешеходов, идущих на красный свет, опрыскивают водой

Мало того, что в Китае камеры на каждом шагу и все нарушения легко зафиксировать. Так теперь за них решили не наказывать, а предотвращать довольно жестким способом. Хотя дети находят его смешным.
В провинциальном Дайе на перекрестках поставили автомат, который выстрелит в человека струей воды, если тот только попытается сойти с тротуара на красный свет светофора.
Умные гидранты синхронизированы со светофором. Потому они приглашают людей скорей переходить дорогу на зеленый. Но когда горит красный, гидрант так и говорит:
- Не переходите дорогу, иначе вас обольют.
И это не пустые угрозы – реально обливают. Но это только начало унижений.
Как еще ославить нарушителя
Потом мокрого человека сфотографируют и выведут его в таком состоянии на большой экран на перекрестке!
Печальная часть, что ваш снимок после этого все равно отправят в полицию, чтобы вам выписали штраф. Хорошо, что иностранцев в их биометрических архивах нет.
Реакция жителей
Вода в гидрантах чистая, власти утверждают, что они меняют ее каждый день.
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А сами разбрызгиватели установлены достаточно низко, чтобы не бить в лицо даже ребенку. Дети наоборот в восторге, правда не знают, что за их хулиганство штраф может прийти сопровождающему их взрослому.
Но в большинстве некоторые пугаются, но скандалов никто не устраивает.
Вся беда была в том, что в провинциях крайне сложно переучить людей следовать правилам. Это в столице пару людей собьют при переходе на красный, и другие за свою жизнь бояться будут.
А в провинции, где всегда был очень ненасыщенный поток машин и светофоры поставили совсем недавно, местные жители не видят смысла в их существовании.
Они же всегда перебегали дорогу и никто не умер! А теперь никто не умрет, но будет опозорен.
Решение не странное, если оно действует! А оно действует, народ стал соблюдать ПДД. И хотя поставить пять гидрантов обошлось более 200 тысяч долларов, правление города хочет поставить еще несколько таких же.
Я бы даже в качестве туриста в провинцию съездила, чтобы быть политой из светофора с гидрантом. Смешно же! И фотографию на память тут же сделают.
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не могли реальные струи сделать?
кому этот парок навредит?
Это система, разработанная, кстати, в Японии, которая выбрасывает лёгкую не струю воды, а водяную взвесь в которой виден лазерный луч, предупреждающий невнимательных пешеходов о том, что горит красный. Система сделана для тех, кто ходит по улицам, дебильно пялясь в телефон и не обращая внимания на окружающую обстановку. Этим самым пытаются сократить количество аварий на пешеходных переходах.
Всё проще - аэрозольная водяная смесь нужна не для умывания прохожих, а чтоб было видно красные лучи. Ночью их хорошо видно, днем хуже.