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В Китае пешеходов, идущих на красный свет, опрыскивают водой

В Китае пешеходов, идущих на красный свет, опрыскивают водой

Автор:
13 ноября 2023 08:48
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Видео   Китай   в мире   интересно   светофор   струя воды   фото   
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Мало того, что в Китае камеры на каждом шагу и все нарушения легко зафиксировать. Так теперь за них решили не наказывать, а предотвращать довольно жестким способом. Хотя дети находят его смешным.

В провинциальном Дайе на перекрестках поставили автомат, который выстрелит в человека струей воды, если тот только попытается сойти с тротуара на красный свет светофора.

Умные гидранты синхронизированы со светофором. Потому они приглашают людей скорей переходить дорогу на зеленый. Но когда горит красный, гидрант так и говорит:

- Не переходите дорогу, иначе вас обольют.

И это не пустые угрозы – реально обливают. Но это только начало унижений.

Потом мокрого человека сфотографируют и выведут его в таком состоянии на большой экран на перекрестке!

Печальная часть, что ваш снимок после этого все равно отправят в полицию, чтобы вам выписали штраф. Хорошо, что иностранцев в их биометрических архивах нет.

Реакция жителей

Вода в гидрантах чистая, власти утверждают, что они меняют ее каждый день.

А сами разбрызгиватели установлены достаточно низко, чтобы не бить в лицо даже ребенку. Дети наоборот в восторге, правда не знают, что за их хулиганство штраф может прийти сопровождающему их взрослому.

Но в большинстве некоторые пугаются, но скандалов никто не устраивает.

Вся беда была в том, что в провинциях крайне сложно переучить людей следовать правилам. Это в столице пару людей собьют при переходе на красный, и другие за свою жизнь бояться будут.

А в провинции, где всегда был очень ненасыщенный поток машин и светофоры поставили совсем недавно, местные жители не видят смысла в их существовании.

Они же всегда перебегали дорогу и никто не умер! А теперь никто не умрет, но будет опозорен.

Решение не странное, если оно действует! А оно действует, народ стал соблюдать ПДД. И хотя поставить пять гидрантов обошлось более 200 тысяч долларов, правление города хочет поставить еще несколько таких же.

Я бы даже в качестве туриста в провинцию съездила, чтобы быть политой из светофора с гидрантом. Смешно же! И фотографию на память тут же сделают.

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Метки: Видео   Китай   в мире   интересно   светофор   струя воды   фото   
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6  комментариев
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2k
Провокатор Час назад
А если к распылителям ток подвести, аттракцион станет интересней.
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3k
Pioner76 10 минут назад
Концлагерь.
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491
AlexWoyz 15 минут назад
фуфломицин какой-то.
не могли реальные струи сделать?
кому этот парок навредит?
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16k
ss 18 минут назад
Авто даже не удосужился своё же видео посмотреть.
Это система, разработанная, кстати, в Японии, которая выбрасывает лёгкую не струю воды, а водяную взвесь в которой виден лазерный луч, предупреждающий невнимательных пешеходов о том, что горит красный. Система сделана для тех, кто ходит по улицам, дебильно пялясь в телефон и не обращая внимания на окружающую обстановку. Этим самым пытаются сократить количество аварий на пешеходных переходах.
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474
Maksim 46 минут назад
Поразительно, как разыгралась фантазия афтора... Умными домыслами, примерно на уровне средней группы детского садика, обосновать непонятное...
Всё проще - аэрозольная водяная смесь нужна не для умывания прохожих, а чтоб было видно красные лучи. Ночью их хорошо видно, днем хуже.
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33k
Teodor 54 минуты назад
Ну китайцы, вообще, как-бы мягче сказать... несколько самобытны. Это всякий, кто с ними сталкивался, подтвердит (только по другому скажет). Когда в иных местах по горным тропам идешь вдоль гнезд диких пчёл вместе с китайской экскурсией, то это пиз`дец - лучше сразу сбежать вприпрыжку, а им не втолкуешь, что "заткнитесь нахер! нападут же - еще уже глаза станут!!!"
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