Чаще всего это происходит в часы утренней и вечерней толкотни в метро. Но также случается на тропинках в парках и уединенных местах. Явление действительно частое и весьма распространенное для такой развитой страны, как Япония. Оно до сих пор существует, потому что большинство жертв не высказываются о случившемся.

Термин "Чикан" описывает как сам акт домогательства, так и преступников. Правонарушитель-чикан пристаёт к людям в общественных местах, трогая их за сокровенное или показывая свой "прибор" без разрешения.