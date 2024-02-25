Чикан – это вид преступления в Японии, которое является серьезной проблемой для девушек. Это нежелательные прикосновения, ощупывание и домогательства. Многие девушки и женщины легко становятся жертвами, если они не знают о подобном.
Чаще всего это происходит в часы утренней и вечерней толкотни в метро. Но также случается на тропинках в парках и уединенных местах. Явление действительно частое и весьма распространенное для такой развитой страны, как Япония. Оно до сих пор существует, потому что большинство жертв не высказываются о случившемся.
Термин "Чикан" описывает как сам акт домогательства, так и преступников. Правонарушитель-чикан пристаёт к людям в общественных местах, трогая их за сокровенное или показывая свой "прибор" без разрешения.
Эта проблема чаще встречается в крупных городах, таких как Кобе, Осака и Токио, где в часы пик все теснятся в вагонах поездов.
Правонарушителю легко коснуться или ощупать невинных девушек, без риска быть пойманным. Самый высокий уровень преступности чикан – на линии Сайкё в префектуре Сайтама. В Токио метро заполняется людьми более чем на 150%, а в Кобе и Осаке, на 120-130%.
Пассажиров проталкивают в вагоны, чтобы все влезли – это делает персонал, чтобы двери вагона закрылись. Внутри вообще нет места для движений, что создает идеальную обстановку для действий чикан.
Как действуют чиканы и что они делают?
Согласно осакской полиции, метод, с помощью которого чиканы добиваются своей извращенной цели, заключается в том, как они выбирают место в поезде. Обычно они ищут цель, стоящую у дверей.
Потенциальная жертва не может сопротивляться, прижатая к дверям и скрытая от взглядов других пассажиров. Именно это дает чиканам преимущество, и никто не видит преступление, совершаемое в крайне переполненном поезде.
Что они делают с жертвой:
Почему чиканы появились в Японии?
Частично это происходит из-за социальных норм в японской культуре и отсутствия сопротивления жертв.
Японские женщины традиционно не склонны к конфронтации, и боятся ставить других в неловкое положение в общественных местах. Таким образом, они даже не говорят своим обидчикам остановиться.
Поскольку жертвы молчат, то чиканы искренне верят, что их жертвам нравится такое обращение. Когда это происходит, молодые девушки замирают от страха. Они, как правило, настолько напуганы, что не могут попросить о помощи или что-либо сказать.
Кроме того, в своем ужасе они просто позволяют этому случиться в надежде, что всё скоро закончится. Это придаёт смелости преступникам.
Преступники определяют свою цель цели, еще находясь на платформе в ожидании поезда. Они пытаются найти кого-то, кто выглядит тихим, слабым и уязвимым.
Это потому, что они с меньшей вероятностью рассердятся и выразят свои чувства во время действия. Молодые девочки из-за смущения не часто рассказывают о своем опыте полиции, родителям или учителям.
Следовательно, школьницы являются самой частой мишенью, потому что они уязвимы и слишком молоды. Более того, с некоторыми девушками это случается постоянно – чиканы быстро определяют их в толпе, словно чувствуют.
В попытке борьбы с чиканами в системе метро были введены женские вагоны, начиная с 2002 года. Токио, Сайтама, Чиба и Канагава предлагают специальные вагоны для женщин в часы пик.
Также железнодорожная компания размещает плакаты в поездах и на каждой станции, информируя общественность о том, что чикан – это преступление. Там же написаны и рекомендации как поступить, если это произойдет.
Лучшая защита – либо крикнуть на чикана, либо привлечь внимание других пассажиров. Рекомендуется становиться напротив сидений или спиной к стене.
Конечно, женщинам лучше садиться в специальный вагон, если он доступен. Также им рекомендуют не носить очень тонкую, светлую или обтягивающую одежду. Идея заключается в том, чтобы устранить соблазн потенциальных преступников. Девушкам также не стоит ездить одним и тем же поездом каждый день в одно и то же время.
Вот такая развитая Япония, в которой не могут победить больных людей с проблемами в личной жизни.
Источник:
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Еще одно доказательство, что слабый пол - совсем не слабый.
А то сейчас среди долбо [мат] типа одувана, популярно хвалить всё что на западе, и ругать всё русское! Вот ему бы палец в очко и засунули, чтобы он рассказал, что это сакральная традиция, и всё по доброму и с улыбкой!