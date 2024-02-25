Не так посмотрели: в подмосковной электричке девушка с ножом набросилась на мужчину

Еще одно доказательство, что слабый пол - совсем не слабый.
В электропоезде сообщением «Можайск – Лобня» пассажирка внезапно решила, что её домогаются и пошла в атаку. Сначала она распылила перцовый баллончик в лицо одному пассажиру, затем с ножом набросилась на другого мужчину, который пытался защитить пострадавшего.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости!
На Кунцевской станции в вагон зашли правоохранители и скрутили нарушительницу. Её отвезли в дежурную часть транспортной полиции на Белорусской станции.
На допросе дама пояснила, что мужчина начал пристально на неё смотреть, и это наглое нарушение личных границ ей не понравилось. Женщина попросила пассажира отвернуться, но тот не отреагировал, а продолжил пялиться. А раз так - то и получил по заслугам.
Мужчина 1993 года рождения, которого ранила неадекватная пассажирка, бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в больницу с двумя колото-резаными ранениями, одно из которых было проникающее. По заключению врачей, пассажиру был причинён тяжкий вред здоровью.
На странную женщину завели уголовное дело (п. «з» ч. 2 ст. 111). Медики-эксперты оценят состояние её психики. Интересно, будет ли она просить врачей не смотреть пристально или всё-таки сдержится? А весна с каждым днём всё ближе, и количество неадекватных пассажиров, увы, тоже будет расти.
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На территории Объединенных Арабских Эмиратов или Саудовской Аравии можно сильно пожалеть о содеянном, если поздороваться с женщиной или, не дай Бог, протянуть ей руку. Опасно даже при встрече с парой обращаться не только к мужчине. Настоящее везение - за оплошность отделаться огромным штрафом, поскольку за это вполне можно попасть в местную тюрьму, из которой выбраться помогут только представители посольства, если им удастся доказать, что сделано это было по глупости и незнанию местных обычаев.
Девушку мы прекрасно понимаем, а как себя ещё вести, когда целый вагон степашек лишь неодобрительно позыркивает исподлобья. "Чего ты тут фашизм разводишь?! Мы терпим и ты терпи!" - читалось в их взглядах. Вот и остаётся надеется только на себя и свои силы. В итоге один ваххабит в тяжёлом состоянии всё-таки дотянул до больницы, Девушку, понятное дело, задержали, сейчас против неё завели уголовное дело по статье о тяжёлом причинении здоровью «несчастному пострадавшему».
Неудивительно что у таких кукуха едет.
Бить припасенным ножом постороннего человека уже расценивается как покушение. А с нанесенным тяжким вредом тем более.
К тому же психи сами всё делают, гримасами или поведением, для того что бы человек на них посмотрел.
Скоро весна, обострение.....а эту мадам - на принудительное....она так и в шею попасть ножом может.
а когда конфликт уже образовался - последствия зависят уже и от того насколько вы*бистый м*дак оппонент.