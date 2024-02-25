Не так посмотрели: в подмосковной электричке девушка с ножом набросилась на мужчину

На Кунцевской станции в вагон зашли правоохранители и скрутили нарушительницу. Её отвезли в дежурную часть транспортной полиции на Белорусской станции.

На допросе дама пояснила, что мужчина начал пристально на неё смотреть, и это наглое нарушение личных границ ей не понравилось. Женщина попросила пассажира отвернуться, но тот не отреагировал, а продолжил пялиться. А раз так - то и получил по заслугам.

Мужчина 1993 года рождения, которого ранила неадекватная пассажирка, бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в больницу с двумя колото-резаными ранениями, одно из которых было проникающее. По заключению врачей, пассажиру был причинён тяжкий вред здоровью.

На странную женщину завели уголовное дело (п. «з» ч. 2 ст. 111). Медики-эксперты оценят состояние её психики. Интересно, будет ли она просить врачей не смотреть пристально или всё-таки сдержится? А весна с каждым днём всё ближе, и количество неадекватных пассажиров, увы, тоже будет расти.