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Не так посмотрели: в подмосковной электричке девушка с ножом набросилась на мужчину

Не так посмотрели: в подмосковной электричке девушка с ножом набросилась на мужчину

Автор:
25 февраля 2024 08:25
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Подмосковье   нападение с ножом   полиция   психи   электричка   
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Еще одно доказательство, что слабый пол - совсем не слабый.

В электропоезде сообщением «Можайск – Лобня» пассажирка внезапно решила, что её домогаются и пошла в атаку. Сначала она распылила перцовый баллончик в лицо одному пассажиру, затем с ножом набросилась на другого мужчину, который пытался защитить пострадавшего.


На Кунцевской станции в вагон зашли правоохранители и скрутили нарушительницу. Её отвезли в дежурную часть транспортной полиции на Белорусской станции.


На допросе дама пояснила, что мужчина начал пристально на неё смотреть, и это наглое нарушение личных границ ей не понравилось. Женщина попросила пассажира отвернуться, но тот не отреагировал, а продолжил пялиться. А раз так - то и получил по заслугам.


Мужчина 1993 года рождения, которого ранила неадекватная пассажирка, бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в больницу с двумя колото-резаными ранениями, одно из которых было проникающее. По заключению врачей, пассажиру был причинён тяжкий вред здоровью.


На странную женщину завели уголовное дело (п. «з» ч. 2 ст. 111). Медики-эксперты оценят состояние её психики. Интересно, будет ли она просить врачей не смотреть пристально или всё-таки сдержится? А весна с каждым днём всё ближе, и количество неадекватных пассажиров, увы, тоже будет расти.

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Метки: Видео   Подмосковье   нападение с ножом   полиция   психи   электричка   
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80  комментариев
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19k
banzai7 9 часов назад
У неё с лицом что-то страшное. Неудивительно, что психика пострадала.
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215
Иван Иванов 12 минут назад
Тут не хватает подробностей. А именно характеристики женщины и трудолюбивых иностранных специалистов,с которыми она затеяла драку.
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3k
Дмитрий 44 минуты назад
Приходит такая к гинекологу, "Он пристально на меня посмотрел, нарушил личные границы"
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7k
Exsiter Час назад
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13k
Rus77 Час назад
«Поздоровался с женщиной - в тюрьму!»
На территории Объединенных Арабских Эмиратов или Саудовской Аравии можно сильно пожалеть о содеянном, если поздороваться с женщиной или, не дай Бог, протянуть ей руку. Опасно даже при встрече с парой обращаться не только к мужчине. Настоящее везение - за оплошность отделаться огромным штрафом, поскольку за это вполне можно попасть в местную тюрьму, из которой выбраться помогут только представители посольства, если им удастся доказать, что сделано это было по глупости и незнанию местных обычаев.
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13k
Rus77 Час назад
В подмосковной электричке ваххабиты пялились на девушку, той это не понравилось, она попросила их этого не делать, после чего подкрепила свои слова газовым баллончиком. Второй тут же накинулся на неё с кулаками, валькирия и тут несплоховала - достала нож и несколько раз воткнула его ему в тушу.

Девушку мы прекрасно понимаем, а как себя ещё вести, когда целый вагон степашек лишь неодобрительно позыркивает исподлобья. "Чего ты тут фашизм разводишь?! Мы терпим и ты терпи!" - читалось в их взглядах. Вот и остаётся надеется только на себя и свои силы. В итоге один ваххабит в тяжёлом состоянии всё-таки дотянул до больницы, Девушку, понятное дело, задержали, сейчас против неё завели уголовное дело по статье о тяжёлом причинении здоровью «несчастному пострадавшему».
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278
Cool_Romic Час назад
Не хочу расжигать ст. 282, но Парнишка то в красном пуховике из "зарубежных специалистов"
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8k
tamin 2 часа назад
Ээээ ппц какой-то.
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7k
Нестерин Сергей 2 часа назад
Насколько далеко должна "поехать кукуха", что народ уже на таких же бросается? Ведь явно мужики не виноваты в её проблемах.
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2k
КАКАнгел 3 часа назад
Явно яжемать. И ей все должны.
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7k
alex 3 часа назад
Условку дадут, подождут, когда кому-то член отрежет, тогда и посадят
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1k
FreelancerND 4 часа назад
Дайте угадаю, современная [мат]-фемтнистка у которой все мужики это по умолчанию "членомрази" и все поголовно хотят ее изнасиловать?
Неудивительно что у таких кукуха едет.
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3k
Ежик 4 часа назад
Нож с собой был уже. Значит изначально это уже продуманный план ответных действий на всякое "не нравится". На спонтанность больного не тянет в связи с обострением. Маньяки в лесу с собой тоже изначально не цветы берут. Но с бошкой в любом случае проблемы.
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1k
Flint 5 часов назад
В вагоне прерцовку юзать уже не лучшая идея)
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3k
RaiJu 6 часов назад
Какое причинение, это покушение на убийство
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524
tokol 7 часов назад
Медицина тут бессильна, будем усыплять
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 7 часов назад
Это обычная причина для психов, не так посмотрел....или якобы слишком смотрел, даже если вы просто задержали взгляд на 1 секунду - этого достаточно!
К тому же психи сами всё делают, гримасами или поведением, для того что бы человек на них посмотрел.
Скоро весна, обострение.....а эту мадам - на принудительное....она так и в шею попасть ножом может.
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10k
АСИСЯЙ 7 часов назад
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1k
Миша 8 часов назад
Самое смешное, что все, кто её знают - тоже пристально на неё смотрят, глаз не отводят
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2k
Mikhail 8 часов назад
помнится, как-то из-за таких гляделок отец с сыном расстреляли одного представителя южных регионов. так их вроде чуть ли не героями считали. а тут - прямо наоборот.
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2k
дормидонт 8 часов назад
Вот так задумаешься о чём-то своём, а какая то эбанутая на всю голову решит что ты на неё смотришь. И всё. Перцем в глаза, а то и нож в бочину! Весна, хули!
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