Правда ли в Японии можно получить дом в деревне бесплатно

«Дом свободный – живите, кто хотите». В Японии правда открылся филиал Простоквашино? Часто говорят, что по новой программе можно заехать в старый дом в деревне и жить бесплатно.
Заброшенные дома – пустые окна
В Японии и правда остро стоит проблема заброшенных домов в сельской местности. Из деревни в период экономического роста ради лучшей жизни уехали почти все, дома никто не купил. А кто не уехал, тот умер от старости.
Вот их и оставили даже не заколоченными. Просто как будто в один день все встали и ушли из деревни, довольно жуткое ощущение.
Власти регионов бьют панику не только потому что населенные пункты пустеют, но и потому что осознают, что рано или поздно избавиться от полуразрушенных домов заставят за счет префектуры.
Вот администрация и старается буквально бесплатно «впарить» всем эти неудобные активы.
Спасибо ковиду
Никакая сельская программа не сделала для спасения умирающих деревень Японии больше, чем ковид. До пандемии положение с удаленной работой в стране было более чем плачевное.
Глубокие традиционалисты, они требовали присутствия аниматоров, дизайнеров, аналитиков строго на месте в офисе в городе. И только приказ правительства об изоляции заставило японского работодателя решить вопрос с удаленкой.
И тогда многие люди со стабильным доходом поняли: больше нет смысла жить в тесном дорогом городе в квартире на 8 татами. Можно уехать на природу и получить дом… за 500 долларов.
Сколько стоит бесплатный дом
Вообще пустые дома продаются на аукционе, проводимой властями региона. Но поскольку желающих раскупить их практически нет, особого ажиотажа и подъема цен не наблюдается.
Максимальная цена на такой дом 25 тысяч долларов, а обычно отдают за стартовую цену, особенно если дом уже немного прогнил. Ведь в Японии по средним подсчетам 9 миллионов брошенных сельских домов.
Удивительно, что земля, на которой ничего не построено, тут ценится в 10-15 раз выше, чем земля уже с домиком. Ведь чтобы снести его, нужны немалые деньги. А если дом еще представляет хоть малейшую историческую ценность, с вас потребуют восстановить его в прежнем стиле и не делать серьезных преобразований.
Сами японцы при всей их любви к традициям предпочитают покупать исключительно новое жилье. Дом, которому больше 20 лет уже считается «старым», потому что технологии в строительстве сильно изменились.
По мне – не высокая цена за собственное жилище в Японии, где цены на ту же аренду просто безумные. Правда старый дизайн означает, что трудно будет организовать современные способы отопления, придется греться по старинке зимой под котацу.
У нас сами в России во время ковида все превратили дачи в полноценные дома для уютной жизни.
Как считаете, расселят японцев в эти 9 миллионов домов или даже половину не заполнят?
Источник:
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А почему сразу российской? В других странах нет заброшеных деревень? Авторша,следи за базаром.
Да и кому нужна эта сраная япония,с завышеными в несколько раз ценами,землетрясениями и цунами,да и ещё с узкоглазыми тёлками.