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Правда ли в Японии можно получить дом в деревне бесплатно

Правда ли в Японии можно получить дом в деревне бесплатно

Автор:
25 декабря 2023 08:51
Сообщество : Путешествия
Метки: Япония   в мире   дом в деревне бесплатно   интересно   люди   недвижимость   факты   фото   
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«Дом свободный – живите, кто хотите». В Японии правда открылся филиал Простоквашино? Часто говорят, что по новой программе можно заехать в старый дом в деревне и жить бесплатно.

Заброшенные дома – пустые окна

В Японии и правда остро стоит проблема заброшенных домов в сельской местности. Из деревни в период экономического роста ради лучшей жизни уехали почти все, дома никто не купил. А кто не уехал, тот умер от старости.

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Вот их и оставили даже не заколоченными. Просто как будто в один день все встали и ушли из деревни, довольно жуткое ощущение.

Власти регионов бьют панику не только потому что населенные пункты пустеют, но и потому что осознают, что рано или поздно избавиться от полуразрушенных домов заставят за счет префектуры.

Вот администрация и старается буквально бесплатно «впарить» всем эти неудобные активы.

Спасибо ковиду

Никакая сельская программа не сделала для спасения умирающих деревень Японии больше, чем ковид. До пандемии положение с удаленной работой в стране было более чем плачевное.

Глубокие традиционалисты, они требовали присутствия аниматоров, дизайнеров, аналитиков строго на месте в офисе в городе. И только приказ правительства об изоляции заставило японского работодателя решить вопрос с удаленкой.

И тогда многие люди со стабильным доходом поняли: больше нет смысла жить в тесном дорогом городе в квартире на 8 татами. Можно уехать на природу и получить дом… за 500 долларов.

Сколько стоит бесплатный дом

Вообще пустые дома продаются на аукционе, проводимой властями региона. Но поскольку желающих раскупить их практически нет, особого ажиотажа и подъема цен не наблюдается.

Максимальная цена на такой дом 25 тысяч долларов, а обычно отдают за стартовую цену, особенно если дом уже немного прогнил. Ведь в Японии по средним подсчетам 9 миллионов брошенных сельских домов.

Удивительно, что земля, на которой ничего не построено, тут ценится в 10-15 раз выше, чем земля уже с домиком. Ведь чтобы снести его, нужны немалые деньги. А если дом еще представляет хоть малейшую историческую ценность, с вас потребуют восстановить его в прежнем стиле и не делать серьезных преобразований.

Сами японцы при всей их любви к традициям предпочитают покупать исключительно новое жилье. Дом, которому больше 20 лет уже считается «старым», потому что технологии в строительстве сильно изменились.

По мне – не высокая цена за собственное жилище в Японии, где цены на ту же аренду просто безумные. Правда старый дизайн означает, что трудно будет организовать современные способы отопления, придется греться по старинке зимой под котацу.

У нас сами в России во время ковида все превратили дачи в полноценные дома для уютной жизни.


Как считаете, расселят японцев в эти 9 миллионов домов или даже половину не заполнят?

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Метки: Япония   в мире   дом в деревне бесплатно   интересно   люди   недвижимость   факты   фото   
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3  комментария
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7k
pilgrimnl Полчаса назад
так уезжают от того, что инфраструктура закрывается ибо с оттоком населения весь бизнес закрывается, и заселять там по новому не рентабельно
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34k
БамбарбияКиргуду 6 минут назад
Смотрите, какая халупа! Повеяло российской заброшенной деревней, правда?
---------
А почему сразу российской? В других странах нет заброшеных деревень? Авторша,следи за базаром.
Да и кому нужна эта сраная япония,с завышеными в несколько раз ценами,землетрясениями и цунами,да и ещё с узкоглазыми тёлками.
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11k
Борис Карабанов 6 минут назад
К сожалению, для России в такой программе есть целый ряд затруднений. Во-первых, при отсутствии хозяев в течение самого непродолжительного времени дом негласно объявляется "заброшкой" и подвергается немедленному разграблению мародёрами. Очень скоро усилиями "исследователей заброшек" с камерами, ломами и металлоискателями от дома, в лучшем случае, остаётся остов. Во-вторых, процедура признания дома по-настоящему бесхозным (юридически) для сельского муниципалитета непосильна финансово и организационно со всем этим возом современного бюрократического груза в виде межевания, кадастрового учёта и т.д. и т.п., не говоря уже о последующих торгах.
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