Правда ли в Японии можно получить дом в деревне бесплатно

Вот их и оставили даже не заколоченными. Просто как будто в один день все встали и ушли из деревни, довольно жуткое ощущение.

Власти регионов бьют панику не только потому что населенные пункты пустеют, но и потому что осознают, что рано или поздно избавиться от полуразрушенных домов заставят за счет префектуры.