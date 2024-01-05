Племя Химба: как ухаживают за собой одни из самых красивых девушек на африканском континенте

Но, пожалуй, самым интересным является быт женщин племени Химба, и в частности – соблюдение личной гигиены. Как я уже говорил выше, племя проживает в одном из самых засушливых регионов, а это означает, что у них регулярно возникают перебои с водой. Да и того небольшого количества, что появляется в наличие, едва хватает на приготовление пищи, поэтому тратить воду на купание женщины Химба попросту не могут – не имеют такой возможности.