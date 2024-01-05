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Племя Химба: как ухаживают за собой одни из самых красивых девушек на африканском континенте

Племя Химба: как ухаживают за собой одни из самых красивых девушек на африканском континенте

Автор:
05 января 2024 09:23
Метки: Африка   в мире   девушки   интересно   люди   племя   
2683
19

На северо Намибии живёт племя Химба. Оно славится красотой своих женщин и уровнем приспособленности к нелегким условиям жизни без воды.

На севере Намибии, вблизи границы с Анголой, в области Кунене, проживает народ племени Химба, который мигрировал в Намибию из восточной Африки несколько сотен лет назад.

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Народ Химба являются яркими представителями той небольшой группы людей, проживающей на нашей планете, которые сознательно отказались от всех возможных атрибутов современной цивилизации – за ненадобностью, так сказать.

Они не пользуются техникой, не умеют читать и писать, а своими самыми главными ценностями считают коров и…женщин. Да-да, причем одно совершенно неотделимо от другого, поскольку за корову можно купить жену. В племени Химба невестами девочки становятся очень рано – в 8 лет, и оцениваются примерно в 4-5 коров.

По мере того, как девочка взрослеет, растет и цена на нее. К тому же, мужчинам Химба разрешено заводить до четырех жен, а старейшинам и всех шестерых – главное, чтобы в наличие имелись коровы!

Любопытно, неправда ли? Однако, если вы обратили внимание на название сегодняшнего материала, то наверняка догадались, что сей факт про коров и жен является скорее подводкой к последующему рассказу. Так что, дорогой читатель, не буду больше тратить твое время и перейду к главному.

В принципе, представителей племени Химба можно было считать очередным африканским племенем, проживающим в весьма засушливом регионе и ведущим традиционный для кочевых племен образ жизни, если бы не одно «но»: Химба считают своих женщин настолько красивыми, что даже прячут их от посторонних глаз.

К слову, ни они одни так считают. Масло в огонь подлили и телевизионщики канала «Discovery», несколько лет назад выпустившие документалку о племени Химба, после которой многочисленные западные журналы практически единогласно признали местных девушек и женщин чуть ли не самыми красивыми в мире!

Заявление, конечно же, громкое, однако толика правды в этом есть: очень своеобразная дикая красота женщин Химба действительно привлекает внимание и притягивает взгляды. Вероятно, все дело в нестандартности африканской внешности: в темно-шоколадной коже, миндалевидных глазах и причудливых прическах. Это вам не западные модели, которые, будто под копирку, похожи одна на другую!

К тому же, женщины племени Химба являются настоящими модницами: они носят стильные, оригинальные мини-юбки из телячьей кожи, фиксирующиеся на теле при помощи поясов из телячьей кожи, и всевозможные аксессуары и украшения – бусы, ожерелья и браслеты из ракушек, бисера, меди и яичной скорлупы. Одним из самых любимых украшений у женщин Химба является браслет на щиколотку, поскольку он не только красиво смотрится на ноге, но и защищает от нападения животных.

Еще одна отличительная особенность женщин этого племени – прическа. Каждому возрасту присуще свое количество и расположение кос. У маленьких девочек их всего две, у подростков – несколько, а незамужние девушки постарше и вовсе скрывают за косами свое лицо.

Те же представительницы племени, которые готовятся вступить в брак, наоборот максимально открывают свое лицо. Головы замужних дам тоже венчает несколько кос.

При этом, вне зависимости от их количества, все косички покрываются красной глиной, поэтому прически девушек Химба отчасти напоминают дреды. По прическе и количеству украшений на женщине можно определить ее возраст и статус.

Но, пожалуй, самым интересным является быт женщин племени Химба, и в частности – соблюдение личной гигиены. Как я уже говорил выше, племя проживает в одном из самых засушливых регионов, а это означает, что у них регулярно возникают перебои с водой. Да и того небольшого количества, что появляется в наличие, едва хватает на приготовление пищи, поэтому тратить воду на купание женщины Химба попросту не могут – не имеют такой возможности.

Но, как говорится, голь на выдумки хитра, и прекрасные африканки в какой-то момент нашли выход из положения, заменив водяные ванны дымовыми. Звучит несколько необычно, но принцип работы такой ванны чем-то напоминает сауну.

На раскаленные угли девушки кладут ароматные травы, и после того, как появляется пар, встают над углями и с головой укрываются одеялом или любой другой плотной материей. Во время такой процедуры начинается обильное потоотделение, за счет чего поры очищаются, а кожа впитывает ароматику трав.

Затем девушки Химба счищают с себя грязь деревянными палочками, а после наносят на кожу специальный крем, состоящий из вулканической охры, молочного жира и ароматной древесной смолой. Именно этот крем придает коже девушек Химба слегка красноватый оттенок. Кроме того, благодаря ему от местных женщин всегда исходит приятный аромат…а ведь они даже не моются по-настоящему! А еще он защищает кожу от палящего солнца и укусов насекомых.

Местные мужчины редко покидают территорию поселения – если только в случае крайней необходимости: например, чтобы добыть красную глину, необходимую для приготовления мазей.

Но и в этом случае они всегда оставляют «охрану», чтобы та оберегала женщин, которых, я напомню, местные, да и не только, считают самыми красивыми.

Продолжительность жизни местных дам на 10 лет меньше, чем у мужчин, и в среднем составляет 45 лет.

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Метки: Африка   в мире   девушки   интересно   люди   племя   
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16k
ss Час назад
Я всегда говорил, я что у блохеров память, как у золотой рыбки. Минут пять-десять. Иначе чем объяснить выход статей про "самых красивых женщин на африканском континенте из племени Химба"? Последняя статья вышла 26 декабря 2023. Десять дней тому назад...
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28k
Matrosskin 13 минут назад
"Затем девушки Химба счищают с себя грязь деревянными палочками" - вот, мы малыми летом в деревне тоже так считали: до 2 х сантиметров не грязь, а дальше само отвалится. И вообще моются те, кому лень чесаться...
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722
александр ломовицкий 41 минуту назад
Летит новый русский на самолете в Германию. Стюардесса
объявляет:
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453
Кристофер Робин 49 минут назад
Теперь ясно почему у хищника такая причёскаска.
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340
Чистый бес Час назад
"Мыть надо, а не проветривать!"
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8k
Владимир Час назад
В каком месте они красивые?
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37k
АнтонПолднев 2 часа назад
Отказались от всех атрибутов цивилизации. Футболочки, пиджачки, бочки, вёдра, казаны, мачете... Это типа не считается. Я знаю одно племя, которое отказалось от атрибутов цивилизации - сентинельцы.
А женщины, по меркам других африканских племён, действительно привлекательные.
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4k
Горожанин 2 часа назад
Одна только и красивая.
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